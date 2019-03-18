新片《比悲伤更悲伤的故事》拿下上周内地票房冠军，漫威《惊奇队长》退居周票房亚军，奥斯卡最佳影片《绿皮书》位居周票房季军。







时光网讯 上周，内地票房报收9亿，较上上周11.59亿的成绩下降22.35%。3月票房较去年同期仍落后近7亿。















台湾爱情电影《比悲伤更悲伤的故事》选在上周四（3月14日）白色情人节首映，内地首周票房3.3亿，拿下周票房冠军，成为上周内地影市的一匹黑马。





“命中注定”版预告 上周四首映时，《比悲伤更悲伤的故事》首日票房不足2000万，位居单日票房亚军。上周五开始，《比悲伤更悲伤的故事》的单日票房成绩持续走高，不但跃居单日票房冠军，周六日更连续两天票破亿。





此前，内地票房成绩最好的台湾电影为2015年的《少女时代》，票房3.59亿。《比悲伤更悲伤的故事》有望在今天或明天打破这一票房纪录。





《比悲伤更悲伤的故事》翻拍自权相佑、李宝英等主演的韩国同名电影，该片去年曾在台湾拿下本土电影票房冠军，票房2.4亿新台币。





值得一提的是，近年在内地堪称卖座的台湾电影都是爱情类型，《比悲伤更悲伤的故事》、《我的少女时代》之外，内地最卖座的台湾电影为《那些年，我们一起追的女孩》，票房7800万（2月上映的《一吻定情》为内地电影公司出品）。











漫威超级英雄电影《惊奇队长》上周报收票房2.89亿，位居周票房亚军，累计票房8.85亿。





虽然首周成绩大爆，《惊奇队长》的后续票房走势并不特别稳健，尤其是上周日，票房跌幅达到34%。该片距离10亿票房大关还有1.15亿的票房差距，以目前的票房走势看，能否达成这一成就还很难说。





漫威电影宇宙中仅三部电影的内地票房高于《惊奇队长》，它们分别是《复仇者联盟2》、《复仇者联盟3》和《美国队长3》。





《惊奇队长》目前北美票房2.66亿美元，约17.86亿人民币。该片内地票房成绩仅相当于北美成绩的一半左右。











《绿皮书》上周报收票房1.1亿，位居周票房季军，累计票房4.08亿。





因为故事商业属性较强，引进又非常及时，《绿皮书》早已成为内地最卖座的奥斯卡最佳影片。





在2019年上映的进口片中，《绿皮书》的票房成绩暂居第四名，仅次于《大黄蜂》、《惊奇队长》和《阿丽塔：战斗天使》。











日本动画电影《我的英雄学院：两位英雄》上周五内地首映，首周票房3170万。位居周票房第四名。





虽然该片拥有不少粉丝，但在路人观众群中表现一般——上映前两天仍能维持单日票房第四名的位置，第三天即被老片《驯龙高手3》反超。











《驯龙高手3》上周报收票房2915万，位居周票房第五名，累计票房3.51亿，相比《驯龙高手2》（2014年）4.03亿的票房纪录仍有不小差距，已然赶超无望。











