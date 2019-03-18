这个预告片播放量统计是涵盖了全球多个国家和地区，不单是针对北美地区。





播放量虽然高，不过《复联4》的两款预告片却真的没有太多实质性的信息，漫威CEO凯文·费奇有话说了：“《复联4》的预告片内容会集中在影片的前20分钟。”想看到猛料的观众就放心吧，啥都看不到。





这个预告片播放量统计是涵盖了全球多个国家和地区，不单是针对北美地区。





好莱坞电影预告片播放量统计排名——



