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《复联4》新款预告片播放量未创纪录

2.68亿次排名历史第二 冠军同是漫威系

2019-03-18 12:15:32 来源：Mtime时光网

这个预告片播放量统计是涵盖了全球多个国家和地区，不单是针对北美地区。
　　时光网讯 漫威《复仇者联盟4》的第二款预告片可统计的播放量是2.68亿次，位列“24小时内单个预告总播放量”第二名。第一名是《复联4》的首款预告片，创下了2.89亿次的播放量。

　　播放量虽然高，不过《复联4》的两款预告片却真的没有太多实质性的信息，漫威CEO凯文·费奇有话说了：“《复联4》的预告片内容会集中在影片的前20分钟。”想看到猛料的观众就放心吧，啥都看不到。

　　这个预告片播放量统计是涵盖了全球多个国家和地区，不单是针对北美地区。

好莱坞电影预告片播放量统计排名——

《复仇者联盟4》（首款预告）——2.89亿次
《复仇者联盟4》（第二款预告）——2.68亿次
《复仇者联盟3：无限战争》（首款预告）——2.3亿
《小丑回魂》（首款预告）——1.97亿
《复仇者联盟3：无限战争》（正式预告）——1.79亿
《速度与激情8》（首款预告）——1.39亿
《雷神3：诸神黄昏》（首款预告）——1.36亿
《美女与野兽》（正式预告）——1.276亿
《星球大战：最后的绝地武士》（正式预告）——1.201亿
《五十度黑》（首款预告）——1.14亿
《超人总动员2》（首款预告）——1.13亿
《星球大战：原力觉醒》（正式预告）——1.12亿
《惊奇队长》（首款预告）——1.09亿

   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 复仇者联盟4 预告片 播放量
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