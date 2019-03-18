2019-03-18 12:15:32 来源：Mtime时光网
编辑：汀
导演：安东尼·罗素
主演：小罗伯特·唐尼
在线播放
验证码：
小王子1996
5秒前
复联系列的预告就该这样，不需要介绍剧情了，只需要提醒我们什么时候看就好~~~
卡通不像卡通
5分钟前
卡通不像卡通，真人不像真人，强行扯一堆尴尬又脑残的笑点，拍得喜剧不像喜剧，科幻又不像科幻，就一群沙逼卖蠢装酷。一贯的剧情弱智，无聊透顶的冷笑话！
HDZIMU电影字幕
6分钟前
再等一个月就能看到全片了
公众号口袋电影
10分钟前
预告骗。。
zoujia
21分钟前
关键是第二款预告只有很少的新镜头，大部分都是之前的“回顾”，无诚意~~坐等正片上映
whqjackson
26分钟前
忽悠观众，把观众当猴耍，罗素两个老头子坏得很，飞机也是笑里藏刀的坏大佬，自作聪明总是要付出代价的
匿名
29分钟前
这画质，难得不错一次
shaunof
30分钟前
“《复仇者联盟4：终局之战》剧情是这样的，绿巨人浩克失去了一只手臂，但后来失而复得，卡魔拉以某种方式复活，所有的守护者都在《复联4》中存活下来，而灭霸显然没有像最初暗示的那样死去。钢铁侠重新组合复仇者联盟并决定建立自己的无限手套以撤消灭霸所做的一切。他们寻求蚁人帮助他们穿越时空，使用Quantum Real从不同时期检索无限石。灭霸发现了他们的计划，并且阻止他们变得更加强大。这部电影围绕着美国队长和钢铁侠之间的关系展开。”来自Reddit。
34分钟前
下面表的数据错误了
林青霞卸妆 成龙徐克沉思 许鞍华几乎认不出!
50张片场照爽到爆炸!将在北美5座城市展映
钢铁侠还活着 雷神开撩惊奇队长？
有些人德艺双馨 有些人除了粉丝都不认识
国产科幻早有佳作 未来道路仍不确定
查看更多