截止昨日，《惊奇队长》海外累计票房4.94亿美元，全球累计票房7.6亿美元。





截止昨日，《惊奇队长》海外累计票房4.94亿美元，全球累计票房7.6亿美元。





在超级英雄电影这个类型中，《惊奇队长》的全球票房目前排在第22位，海外票房排在第17位。





《惊奇队长》在亚洲表现强劲，亚洲已贡献2.94亿美元的票房（其中中国贡献1.32亿美元）。在中国、印度、印度尼西亚、泰国等地，《惊奇队长》的票房已经超越《黑豹》。其中在印度尼西亚，《惊奇队长》更是已经成为漫威在当地第二卖座的电影。





日本是《惊奇队长》亚洲上映的最后一站，首周末票房560万美元，创漫威单人超级英雄起源电影最好开画成绩。













在海外市场中，《神奇乐园历险记》在巴西表现最好，首周末票房达到170万美元。









至此，《驯龙高手3》海外票房达到3.31亿美元，全球票房达到4.67亿美元。









《绿皮书》海外票房已达1.92亿美元，加上8260万美元的北美票房，全球票房约2.75亿美元。





全球周末票房排行榜（单位：美元）



