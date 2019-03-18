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漫威《惊奇队长》称霸全球周末票房

中国市场助“悲伤故事”拿下全球票房亚军

2019-03-18 14:53:35 来源：Mtime时光网

截止昨日，《惊奇队长》海外累计票房4.94亿美元，全球累计票房7.6亿美元。
      时光网讯 《惊奇队长》上周末海外票房1.2亿美元，北美周末票房6900万美元，全球周末票房报收1.89亿美元。

      截止昨日，《惊奇队长》海外累计票房4.94亿美元，全球累计票房7.6亿美元。

      在超级英雄电影这个类型中，《惊奇队长》的全球票房目前排在第22位，海外票房排在第17位。

      《惊奇队长》在亚洲表现强劲，亚洲已贡献2.94亿美元的票房（其中中国贡献1.32亿美元）。在中国、印度、印度尼西亚、泰国等地，《惊奇队长》的票房已经超越《黑豹》。其中在印度尼西亚，《惊奇队长》更是已经成为漫威在当地第二卖座的电影。

      日本是《惊奇队长》亚洲上映的最后一站，首周末票房560万美元，创漫威单人超级英雄起源电影最好开画成绩。

      台湾电影《比悲伤更悲伤的故事》上周在内地开画，力压《惊奇队长》，首周末票房4130万美元，拿下全球周末票房亚军。

      动画电影《神奇乐园历险记》上周末在海外19个市场上映，斩获票房430万美元，加上1600万美元的北美票房，全球周末票房2030万美元。

      在海外市场中，《神奇乐园历险记》在巴西表现最好，首周末票房达到170万美元。

      《驯龙高手3》上周末在63个海外市场斩获940万美元的票房，加上935万美元的北美票房，全球周末票房1875万美元。

      至此，《驯龙高手3》海外票房达到3.31亿美元，全球票房达到4.67亿美元。

      奥斯卡最佳影片《绿皮书》上周末在67个海外市场斩获约1710万美元的票房，加上126万美元的北美票房，全球周末票房约1838万美元。

      《绿皮书》海外票房已达1.92亿美元，加上8260万美元的北美票房，全球票房约2.75亿美元。

全球周末票房排行榜（单位：美元）

   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 全球票房 惊奇队长 比悲伤更悲伤的故事 神奇乐园历险记
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