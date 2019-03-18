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张艺谋新片《悬崖之上》曝光概念海报

周润发刘德华古天乐梁朝伟作品云集香港国际影展

2019-03-18 16:23:57 来源：Mtime时光网

众多名导、明星的新作在香港国际影视展上曝光。最引人注目有张艺谋的《悬崖之上》、林超贤的《紧急救援》、刘德华的《扫毒2》与《拆弹专家2》、周润发的《骄阳岁月》以及王晶的《追龙2》等。
《一秒钟》后张艺谋新片曝光

《悬崖之上》
《紧急救援》
《风再起时》
《梅艳芳》

　　时光网讯  2019香港国际影视展开幕，众多名导、明星的新作曝光海报物料以及主创信息。最引人注目有张艺谋的新片《悬崖之上》、林超贤《紧急救援》刘德华《扫毒2》《拆弹专家2》、周润发的《骄阳岁月》以及王晶的《追龙2》等。

　　张艺谋的新作《悬崖之上》是与英皇合作的项目，主创卡司暂未官宣，只是曝出概念海报；林超贤和彭于晏再次合作的大片《紧急救援》曝光先导海报；梁乐民执导的《梅艳芳》也曝光海报，卡司方面依然保密；陈木胜的《怒火》由甄子丹和谢霆锋主演，《守阙者》由古天乐和张家辉主演；赵薇将监制电影《两只老虎》，导演是有First血统的李非，他还担任过《邪不压正》的编剧；

　　韦家辉执导《神探大战》，主演是老搭档刘青云；邱礼涛两部新片《扫毒2》《拆弹专家2》亮相，好友刘德华依然鼎力支持他，《扫毒2》主演是刘德华、古天乐、苗侨伟；《拆弹专家2》是刘德华、刘青云、倪妮；继《无双》后，庄文强和周润发再合作电影《骄阳岁月》，也就是之前发哥在片场受伤缝针的那部。梁朝伟与郭富城两大影帝合作的《风再起时》曝光新海报，导演为《踏血寻梅》的翁子光。

　　此外，古天乐投资了《风云》；吴彦祖与刘浩良合作《限期破案》；王晶要拍《追龙2：贼王》，主演是梁家辉、古天乐、任达华和林家栋，他手上的项目还有甄子丹的《肥龙过江》、《新河东狮吼》、《新倚天屠龙记》、《金钱帝国2：四大探长》等。《入殓师》导演泷田洋二郎的新片《闻烟》也曝光海报，由韩庚、张国立、许晴主演。

   编辑：hello王小羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 悬崖之上 张艺谋 海报
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张艺谋

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Yimou Zhang

职业：导演 | 演员 | 制作人 | 编剧 | 摄影 | 艺术指导

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