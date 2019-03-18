张艺谋的新作《悬崖之上》是与英皇合作的项目，主创卡司暂未官宣，只是曝出概念海报；林超贤和彭于晏再次合作的大片《紧急救援》曝光先导海报；梁乐民执导的《梅艳芳》
也曝光海报，卡司方面依然保密；陈木胜的《怒火》由甄子丹和谢霆锋主演，《守阙者》由古天乐和张家辉主演；赵薇将监制电影《两只老虎》，导演是有First血统的李非，他还担任过《邪不压正》
的编剧；
韦家辉执导《神探大战》
，主演是老搭档刘青云；邱礼涛两部新片《扫毒2》
和《拆弹专家2》
亮相，好友刘德华依然鼎力支持他，《扫毒2》主演是刘德华、古天乐、苗侨伟；《拆弹专家2》是刘德华、刘青云、倪妮；继《无双》
后，庄文强和周润发再合作电影《骄阳岁月》，也就是之前发哥在片场受伤缝针的那部。梁朝伟与郭富城两大影帝合作的《风再起时》
曝光新海报，导演为《踏血寻梅》
的翁子光。
此外，古天乐投资了《风云》；吴彦祖与刘浩良合作《限期破案》
；王晶要拍《追龙2：贼王》，主演是梁家辉、古天乐、任达华和林家栋，他手上的项目还有甄子丹的《肥龙过江》
、《新河东狮吼》、《新倚天屠龙记》、《金钱帝国2：四大探长》等。《入殓师》
导演泷田洋二郎的新片《闻烟》
也曝光海报，由韩庚、张国立、许晴主演。