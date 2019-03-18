众多名导、明星的新作在香港国际影视展上曝光。最引人注目有张艺谋的《悬崖之上》、林超贤的《紧急救援》、刘德华的《扫毒2》与《拆弹专家2》、周润发的《骄阳岁月》以及王晶的《追龙2》等。

编辑：hello王小羊

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