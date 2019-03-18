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家庭情感剧《有你才有家》北京开机

任程伟练练演绎七十年代别样父女情

2019-03-18 18:00:34 来源：Mtime时光网

制片人强调：“中国人对七八十年代是有情怀的，这种情怀不光是海魂衫、搪瓷杯、手电筒和二八自行车，还在于那个年代人与人、人与家庭、人与社会之间的关系。”




　　时光网讯  3月16日，家庭情感剧《有你才有家》在北京正式开机。该剧由郭江喜、吴宁担任制片人，万海、禄芳编剧，演员任程伟执导并担任男主，练练担任女主，解至腾、简莉纹、刘锐、陈雅斓等主演。当天，该剧出品方代表和主创人员一同出席了开机仪式。

　　《有你才有家》的故事发生在上世纪七十年代，任程伟饰演的老木匠江万祥妻子早逝，只好独自拉扯着子女长大。然而恪守“棍棒底下出孝子”的江万祥性格火爆，让尚且年幼的孩子们倍感压力，练练饰演的大女儿英华更是与父亲争吵不断。随着孩子长大，生计、前程、婚恋等问题愈加紧迫，家庭矛盾更频繁地出现，江万祥与儿女们一面激烈对峙，一面相互依靠，一家人体验着人生的悲欢沉浮。




　　制片人郭江喜还强调：“中国人对七八十年代是有情怀的，这种情怀不光是海魂衫、搪瓷杯、手电筒和二八自行车，还在于那个年代人与人、人与家庭、人与社会之间的关系。”

　　“《有你才有家》着重讲的是父亲与子女之间的关系，有隔阂、代沟，也有相互理解后的温情，这种关系一定是与当时的社会环境、人民生活相结合的，而不是孤立出来的，更不能用现代家庭去往里套。想让观众产生情怀共鸣，就得建立起符合时代特征的角色关系，这是我们拍摄中会去反复打磨的一个重点。”

　　谈及自己首次自导自演，任程伟称是一次全新的挑战：“以前演戏打磨好自己的角色就行，现在不光是要演好江万祥这个人物，还得理解和把握好故事矛盾冲突，做好与制片、摄影、美工等部门的沟通工作等。所以第一次坐在导演椅上，有压力但也很兴奋，非常享受和大家一起创作的过程。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 有你才有家 开机
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任程伟

任程伟

ChengWei Ren

职业：演员 | 编剧

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