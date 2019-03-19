波兰电影海报在上世纪五六十年代的繁盛很容易让人联想到“中国动画学派”，而事实上，两者取得的成就，也有着类似的原因。

时光网特稿 做这个选题，完全是因为小编被震撼到了，但后来了解到“波兰电影海报”早已名声在外，只能自愧孤陋寡闻，但不管怎样，如此优秀的电影海报，还是要和所有爱电影的人一起分享！（面对这些毋庸置疑的“艺术品”，小编作为一个艺术门外汉，只能结合影片内容和个人直觉来欣赏和理解它们，有不妥之处还望指正）





在电影海报的分类中，“艺术海报”通常被认为只注重艺术表现力，而忽略了"广而告之"的属性。但有没有一种艺术海报可以做到两者兼而有之呢？或许波兰的电影海报可以算作答案之一。其本身的艺术价值有目共睹，同时它们所拥有的视觉冲击力和神秘质感，更是让你不由得想去探寻这海报背后的故事。





波兰电影海报的黄金期在上世纪五六十年代，虽然七八年代至今，再不复往日的华彩，但仍然偶有佳作诞生。从时间上看，波兰电影海报的繁盛很容易让人联想到“中国动画学派”，而事实上，两者几乎在同一时期所取得的成就，也有着类似的成因。





亡国背景下艺术与谋生两全的艺术形式





在19世纪和20世纪的大部分时间里，世界地图上都没有 “波兰” 这个国家，其领土被俄罗斯、奥地利和普鲁士瓜分。在专治的俄罗斯政权统治下，华沙一直作为“波兰”的经济、贸易中心，而在不那么专制的奥地利，成为“文化之都”的克拉科夫，聚集了许多饱含亡国之恨的波兰艺术家。





他们才华横溢却生活窘迫，许多人选择游历欧洲，接触了现代主义的文化潮流，同时受到朱尔斯·谢雷特(法国画家、设计家）、阿尔丰斯·穆夏（捷克新艺术运动画家）等艺术家的影响，习得了海报制作这种艺术与谋生两全的艺术形式。







朱尔斯·谢雷特、阿尔丰斯·穆夏的海报作品

朱尔斯·谢雷特、阿尔丰斯·穆夏的海报作品





然而最初的波兰海报主题都是围绕着歌剧、芭蕾舞等高雅艺术展开，后期则渐渐拓展到马戏、展览会、商品广告。慢慢的，被大众喜闻乐见的海报招贴作为一种艺术形式得到了专业美术领域的认可。







波兰1902年展览会海报和1910年音乐会海报 波兰1902年展览会海报和1910年音乐会海报







波兰1926年的洗衣粉广告

波兰1926年的洗衣粉广告





作为政宣手段唯一被允许的艺术创作





作为在苏联解体、东欧剧变过程中改旗易帜的国家，二战后的波兰土地上，左派领导者们急需进行自我宣传，海报被当局视为政治宣传的主要手段，波兰政府甚至成立了华沙 美术学院 和克拉科夫艺术学院这两所专业学校来培养海报设计人才。而已故“波兰学院派海报之父”亨利·托马耶夫斯基(Henryk Tomaszewski)就曾在华沙艺术学院任教。







亨利·托马耶夫斯基1980年在华沙国立美术学院的课堂上

亨利·托马耶夫斯基1980年在华沙国立美术学院的课堂上





1947年，波兰政府同西方签署了一份引进电影的协议，波兰的海报艺术家们也迎来了自己的黄金时期。而在斯大林去世后，专治政权垮台，艺术表达的发展空间也更加宽松，但文化审查依然存在，海报基本上称得上是当时个人艺术表达唯一被允许的形式。







亨利·托马耶夫斯基的海报作品

亨利·托马耶夫斯基的海报作品





在当时的波兰，如果想成为艺术家，就只能成为专业的海报设计师，这也使得许多创作者全身心地投入到这项艺术中，极大的推动了优秀的电影海报在上世纪五六十年代涌现。





审查制度将电影海报的艺术性推向极致





而更幸运的是，当时的政府审查人员并没有足够的审美能力准确get到艺术家们的创作意图，他们只关心意识形态上的问题，比如绝对不可以宣扬西方资产阶级的腐化生活，这也导致波兰的电影海报上一定看不到好莱坞明星的身影。单这一点就让波兰的电影海报与大多数电影海报划清了界限。









不能出现电影明星，放在今天，一定会让宣发部门十分头疼，但当时的波兰尚处于计划经济时期，艺术家们可以毫无票房压力的充分发挥他们的创意，他们从电影中获得灵感，创作出强有力的视觉形象，他们可以完全去掉明星大头，电影剧照，甚至让你很难与影片的片名联系到一起。毕竟任何有追求的设计师都不会希望自己的海报变成明星大头贴，特别是像《星战》系列、《哥斯拉》怪兽系列等许多好莱坞商业电影的海报设计，这种差别更为显而易见。









在波兰的电影海报里，人类灾难哥斯拉只能乖乖做一只萌兽

在波兰的电影海报里，人类灾难哥斯拉只能乖乖做一只萌兽





波兰的电影海报设计是由艺术家个人主导的，而不是工作室驱动的，它比商业艺术更接近于美术，更准确的说，它的艺术形式相比平面设计更接近于绘画。这些电影海报普遍忽视了大制片厂的需求，更少了“广而告之”的目的性，更多突出的则是一种艺术维度的表达。置身于娱乐产业的一环，波兰电影海报极致的艺术表达，仿佛是对金钱至上理念的一种辛辣讽刺。













可以说海报在波兰文化中占有非常重要的地位，在文化专制时期，它们可能是人们在街上能看到的唯一多彩的东西。我们如今回顾它也不仅仅是为了怀旧，因为这些极具个性和艺术生命力的海报不仅是波兰的文化遗产，同样也是当今年轻艺术家们巨大的灵感来源。





好莱坞电 影



库布里克的奇情片《大开眼戒》和科幻片《发条橙》，迷幻气息扑面而来

童趣也分不同画风：《大青蛙布偶电影》、《小飞象》和《纸月亮》，芝麻街的玩偶在波兰艺术家的笔下也疯狂了一把 童趣也分不同画风：《大青蛙布偶电影》、《小飞象》和《纸月亮》，芝麻街的玩偶在波兰艺术家的笔下也疯狂了一把



一组用色相对简单的电影海报：《群鸟》（左上）的海报堪称经典，《银翼杀手》、《致命诱惑》、《终结者》、《迷魂记》（右下）、《教父》、《101忠狗》

大卫·柯南伯格的《变蝇人》和马丁·斯科塞斯的《出租车司机》，左边可能会引发生理不适

《北非谍影》两款海报，好莱坞大明星亨弗莱·鲍嘉和英格丽·褒曼最多也只能出现一个剪影，还是手绘的

《歌厅》海报，同一部电影的三款海报风格截然不同

《回到未来》

《闪灵》最经典的两幅面孔

《末代皇帝》和《日落大道》的涂鸦风造就了两款很经典的海报

《异形1、2》，左边脑洞可以！

系列爆米花大片





《超人3》的两款海报，年代感与现代感并存







《夺宝奇兵》系列电影海报





《星球大战2：帝国反击战》两款海报融入了十分前卫的现代艺术





哥斯拉好大也好萌







还是《金刚逃生》里的金刚比较吓人





欧洲电 影



英国导演彼得·格林纳威的三部作品《画师的合同》、《淹死老公》和《枕边书》的海报风格很统一

波兰斯基《水中刀》和让-雅克·阿诺《玫瑰之名》的抽象画海报

瑞典导演伯格曼《芬妮与亚历山大》与德国导演施隆多夫《铁皮鼓》的画面令人不适

米开朗基罗·安东尼奥尼《放大》与伯格曼《呼喊与细语》

弗朗索瓦·特吕弗的《阿黛尔·雨果的故事》十足香艳



让·雅克·阿诺的《子熊故事》用上了水墨 让·雅克·阿诺的《子熊故事》用上了水墨





亚洲电影



写意派的中国电影《峡江疑影》和《神秘的大佛》

《龙争虎斗》和《雅马哈鱼档》，红色与黑色色块的大胆运用分别暗示了危险与迷茫

三款将人像作为主视觉的海报：中国电影《少林寺》、日本电影《约束》、中国电影《小街》

市川昆《缅甸的竖琴》和黑泽明《罗生门》

《切腹》和《杜十娘》的海报分别以日本和中国的工笔技法融合波兰艺术家的个人风格

中国电影《武当》的海报主打大反派日本武士

中国电影《天国恩仇》的波兰海报也是神来之笔



中国电影《黄河大侠》 中国电影《黄河大侠》





九十年代作品





裘德洛主演的《年轻的宗教》和迈克尔·基顿主演的《鸟人》





昆汀的《低俗小说》和《落水狗》与科恩兄弟的《谋杀绿脚趾》轻松的招贴风





《盗梦空间》和《禁闭岛》脑洞很大





已经很贴近当代海报风格的《终结者2》海报



编辑：ruo