“我知道通往民主的道路是漫长而艰难的。”

时光网讯 就在上周， 伊朗人权女律师、女性平权运动倡导者纳斯林·索图德(Nasrin Sotoudeh)被正式逮捕，共判处38年监禁和148次鞭刑。



也许很多人对这个名字十分陌生，但提起一部电影想必大家都知道，由伊朗国宝级导演贾法·帕纳西执导，摘获了2015年柏林电影节金熊奖最佳影片的伊朗伪纪录片《出租车》。









纳斯林·索图德就是片中最后上车的那位女乘客，她在里面饰演了自己本人。 纳斯林·索图德就是片中最后上车的那位女乘客，她在里面饰演了自己本人。







严格来讲，这部享誉国际的《出租车》其实是一部“非法影片”，原因是 当时的导演贾法·帕纳西已经作为一名“政治犯”被伊朗当局禁止拍电影，为期20年。 严格来讲，这部享誉国际的《出租车》其实是一部“非法影片”，原因是



2009年6月伊朗总统大选，现任总统艾哈迈迪内贾德实现连任，遭到反对派的强烈抗议，认为这场选举存在舞弊行为，德黑兰由此爆发了10年来最严重的暴力冲突。



2010年3月， 伊朗政府以正在拍摄一部反对政府且和大选有关的电影为理由，派特工将贾法在家中逮捕。







当时，斯皮尔伯格、马丁·斯科塞斯、李安、朱丽叶·比诺什等全球各地的电影人，以及一些知名电影节纷纷联名要求伊朗政府放人。 当时，斯皮尔伯格、马丁·斯科塞斯、李安、朱丽叶·比诺什等全球各地的电影人，以及一些知名电影节纷纷联名要求伊朗政府放人。



但最终同年12月， 伊朗当局还是判其入狱6年，并在今后20年内不准导演或制作电影，不能写剧本，不能出国，也不能接受国内外媒体的采访。



2011年5月，在进行了一周的绝食抗议、身体开始出现虚弱的他，最终向德黑兰检方缴纳了20万美元的保释金后获得释放。



出狱之后的贾法没有从此认怂妥协。







他前脚刚从监狱出来，后脚就在当年拍摄了纪录片《这不是一部电影》，2013年拍摄了影片《闭幕》，2015年拍摄了《出租车》。 他前脚刚从监狱出来，后脚就在当年拍摄了纪录片《这不是一部电影》，2013年拍摄了影片《闭幕》，2015年拍摄了《出租车》。



这些影片是他 在被有关部门秘密监视着的情况下，用借来的摄影机拍摄完成， 条件简陋，成品也较为粗糙。而且 基本都是被拷进U盘，用藏在蛋糕里这种方式偷偷运出伊朗， 才得以被世人所见。



即便如此，《出租车》还是凭借其深刻的社会意义拿下了当年的柏林电影节的金熊大奖，可惜贾法本人因被限制人身自由不能到场，就连奖杯都是由外甥女汉娜·萨耶蒂代领（她也出演了《出租车》）。







《出租车》由贾法亲自担任主演，他在影片中当起了出租车司机，并在面前放了一台摄影机，通过记录他在这一天里与搭载过的乘客之间发生的对话和故事，反映出伊朗当下的社会现状与矛盾。 《出租车》由贾法亲自担任主演，他在影片中当起了出租车司机，并在面前放了一台摄影机，通过记录他在这一天里与搭载过的乘客之间发生的对话和故事，反映出伊朗当下的社会现状与矛盾。



里面有“盗亦有道，不偷穷老师、笨司机和平民家自行车轮胎”的小偷。







有忽悠导演和自己一起去卖盗版碟的商贩。前段时间胖鸟网站被封，许多人都借这一桥段来发表过自己的看法。 有忽悠导演和自己一起去卖盗版碟的商贩。前段时间胖鸟网站被封，许多人都借这一桥段来发表过自己的看法。







有刚刚开始学拍摄，被老师教导“要拍真相，但有些真相不能拍”的小女孩，也就是前面提到的导演的外甥女； 有刚刚开始学拍摄，被老师教导“要拍真相，但有些真相不能拍”的小女孩，也就是前面提到的导演的外甥女；







有出了车祸第一件事是想着立遗嘱给妻子多留一些财产，怕她“最后只能分到几只鸡”的穷苦男人； 有出了车祸第一件事是想着立遗嘱给妻子多留一些财产，怕她“最后只能分到几只鸡”的穷苦男人；







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最后一位上车的乘客就是开头提到的，现在已经被逮捕的女律师纳斯林·索图德。影片中，她与贾法俨然一副老朋友的样子，两人的对话也是围绕着现实生活中自己身上的经历展开。



索图德提到自己搭车是要去探监一位想去球场看比赛，刚到门口就被逮捕的女孩，现在已经在监狱里绝食抗议了10天。（伊朗禁止女性在球场观看足球比赛，直到去年世界杯期间才解禁，整整38年间这些女性一直远离足球场。）







女孩的母亲带着吃的去探监，想劝女儿进食，却被一群人带到摄影机前要求她发表声明说自己的女儿没有绝食抗议。这位无助、愤怒的母亲坚持不肯撒谎，最终放弃了探视。 女孩的母亲带着吃的去探监，想劝女儿进食，却被一群人带到摄影机前要求她发表声明说自己的女儿没有绝食抗议。这位无助、愤怒的母亲坚持不肯撒谎，最终放弃了探视。



这群人同样逼迫女孩写信说自己没有绝食，女孩撕碎信纸，拒见任何人，连水都不肯再喝一口。



索图德说 她很理解女孩的行为，因为自己也经历过这些。







2011年，索图德 因“反政府宣传”被判处11年有期徒刑，并被禁止从事律师职业10年。 当局认为，她在2009年反对总统艾哈迈迪内贾德连任的抗议活动中为被捕的反对者辩护，违反了国家安全。 2011年，索图德当局认为，她在2009年反对总统艾哈迈迪内贾德连任的抗议活动中为被捕的反对者辩护，违反了国家安全。



在被监禁期间，索图德也采取过绝食抗议的方式。最终她在监狱服刑3年，于2013年9月获得假释。律师工作在2015年恢复，也就是《出租车》在国外过奖后不久。







但这只是刚刚开始。



去年6月份，索图德与其他6名律师和人权活动人士在伊朗再次被捕，以间谍罪被判5年监禁。而就在入狱前，索图德还在为那些在公共场合摘下面纱的年轻女性进行辩护。



正如当年贾法被逮捕时妻女也被带走的情况一样，目前同样因间谍罪入狱的，还有索图德的丈夫Khandan，也是为期5年的监禁 。







经过法庭审理，在今年的3月12日也就是上周二， 伊朗政府以“宣传反对体制思想”、“扰乱公共秩序”、“危害国家安全”等7项罪名判处她33年监禁，加上之前的5年，共计38年。 正如当年贾法被逮捕时妻女也被带走的情况一样，目前同样因间谍罪入狱的，还有索图德的丈夫Khandan，也是为期5年的监禁 。经过法庭审理，在今年的3月12日也就是上周二，



另外 因其鼓励女性摘面纱，以“鼓励腐败和放荡罪”判处148次鞭刑。



根据Khandan的说法，按伊朗法律规定，索图德只需按其中一项10年的最高刑期服刑，而在超过三项指控的情况下，法官可以增加刑期。所以索图德的最终服刑期定为12年。





索图德今年已经56岁，从法学院毕业后， 她将自己半辈子的时间都用于服务伊朗的女性和人权运动，而她最热爱的祖国回报给她的，是12年凄凉的晚年牢狱生活，和148次残酷的鞭刑。 索图德今年已经56岁，从法学院毕业后，



鞭刑单次鞭笞数量按罪名严重程度来决定，仅一次就可以使身强力壮的成年男人皮开肉绽，何况是一位孱弱的中年妇女，多达148次。并且伊朗的鞭刑通常为公开进行，为了使受刑者产生深深的羞辱感。



他们不仅要限制她的自由，摧残她的肉体，还想彻底击垮她的意志。



可是，“罪大恶极”的索图德究竟做错了什么？







正如她4年前在《出租车》中的台词， “要么你只能逃离这里，要么你只能期待把牢底坐穿”。 正如她4年前在《出租车》中的台词，



索图德选择了后者。



从判决结果出来之后，包括美国、欧盟在内的全球各方人权组织及政府人员都在为纳斯林·索图德发声， 但她本人却表示放弃上诉。 原因是她根本不支持伊朗的司法程序，所以 宁愿将牢底坐穿，也不愿意通过任何司法行动来为自己维权 。



目前，伊朗政府一直对此事保持绝对的沉默。索图德已经开始服刑。







早在2012年，索图德曾在获得欧洲最高人权奖项萨哈罗夫奖时写过一句话： “我知道通往民主的道路是漫长而艰难的。” 早在2012年，索图德曾在获得欧洲最高人权奖项萨哈罗夫奖时写过一句话：



如今，身陷牢狱的索图德，以服刑的方式与司法的不公做着对抗；导演贾法·帕纳西最新一部“非法影片”《三张面孔》也于去年偷偷送出国外展映。



他们还在这条路上一直走着，从未停止。



