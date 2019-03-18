



《扫毒2天地对决》在香港电影节宣布将进军暑期，定档7月12日，也率先成为首部官宣定档暑期的港产话题之作。





影片以“毒品”为线索，讲述了由刘德华饰演的慈善家兼金融巨子余顺天与古天乐饰演的“香港最大毒贩”地藏之间由“禁毒”引发的一场天地对决。















影片中饰演地藏的古天乐表示这次的角色是自己演过最奸猾的一个，甚至有外籍美女坐到大腿上的情节。而饰演“扫毒行动总指挥”的苗侨伟笑言自己夹在天地之间，角色难度很高。而谈到此次和刘德华再度合作，更与古天乐首次搭档，见识到了两位影帝的功力，收获颇丰。















当被问及如何选到如此强大的演员阵容，导演邱礼涛表示剧本先行，“根据角色特点，我们找到了最合适的演员。”他更提到拍摄全程虽然难度很大，但都非常顺利，是一个愉快的过程。片中，林嘉欣和华仔有很多对手戏，戏里非常恩爱，说到第一次和他对戏，林嘉欣直言非常放心，更赞刘德华是一个非常绅士的人，林嘉欣穿高跟鞋、礼服的戏份较多，每次刘德华都会贴心地搀扶她，是令人安心的演员。









《扫毒2》定档预告、海报首曝光 刘德华古天乐一黑一白展开宿命对决











电影《扫毒2》宣布定档7.12，同时发布了两款重磅物料：定档预告、定档海报。定档预告以商业巨子余顺天（刘德华饰）和“香港最大毒贩”地藏（古天乐饰）之间因“毒”展开的黑白对峙为主线。





在预告片开头，一组直给的关于毒品制作、毒品交易、毒品危害的镜头触目惊心。接下来，神秘男子的突发殒命、吸毒导致的家破人亡、香港警方近十年的毒贩档案遭黑客入侵资料失窃，全港社会秩序处在失控边缘。





一边是商业巨子余顺天（刘德华饰）致力“扫毒”，主动担责率先出手：高调悬赏一亿港币杀死香港最大毒贩；另一边是毒品市场一连串黑吃黑动作，使毒界风声鹤唳，“香港最大毒贩”地藏（古天乐饰）为平息事端悬赏一亿一千万港币干掉余顺天予以还击。











刘德华古天乐一黑一白，在“禁毒”上势不两立，宿命对决一触即发。在预告片后半段，一场黑白正邪的“天地对决”正式开始：惊心动魄的港铁追车、扣人心弦的城市枪战十分吸睛。与此同时，余顺天与地藏之间似乎暗藏着不可告人的同门兄弟羁绊，是兄弟？还是死敌？人物关系悬念重重。刘德华古天乐“因毒反目”，将展开最激烈的双雄对峙，“你猜谁会赢”？





与定档预告同期公布的定档海报，以黑白相间的无尽漩涡为背景，香港的城市地标在漩涡中若隐若现。余顺天（刘德华饰）和地藏（古天乐饰）站立在画面前景，对峙感十足；林正风（苗侨伟饰）在二人身后举棋不定，三大主演呈三角站位，关系成迷。是黑是白？是敌是友？真假难辨。7月12日，一场涉及全港的“禁毒之战”将在大银幕与观众见面。







