寰亚影业公布多部电影项目。

寰亚影业发布会现场





时光网讯 3月18日，寰亚电影于香港国际影视展(FILMART)举行年度发布会，在寰亚传媒集团主席林建岳博士的率领下为2019年的寰亚电影盛世揭开序幕，现场展示了多部电影制作项目。

































影片改编自张小娴畅销小说《我的爱如此麻辣》，讲述了任职旅行社策划的如树(郑秀文)，在父亲离世时发现原来自己在台北、重庆两地各有一个同父异母的妹妹如枝(赖雅妍)及如果(李晓峰)，三姊妹在亲父的葬礼上首次碰面，一种难以言喻的情感正在她们身上慢慢发酵。影片以父女亲情为骨干，探讨三个女儿各自的命运轨迹及牵绊。





《我们永不言弃》

本片由周显扬监制执导，无间伙伴杜致朗监制及编剧，与中港台三地一众实力演员，包括韩庚、邬君梅、蔡书灵、姜皓文、张钧宁、李诗颖合作。本片也是主演韩庚与周显扬的第三次合作，共同打造的一部拳击题材电影，这也是韩庚一直想要尝试并亲自参与创作故事的作品。影片讲述刑满出狱的过气拳王，为了激励女儿用斗志战胜恶疾，以36岁高龄重返擂台，挑战现役拳王，故事热血感人。





《阿索的故事》

爱情喜剧《阿索的故事》由擅于捕捉年轻人爱情观的叶念琛导演身兼监、导、编。影片讲述一对情场败将决意向前度报复的故事，电影主演阵容配搭新颖，包括王菀之、姜皓文、梁汉文、蔡洁，预计于今年上映。







