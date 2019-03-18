时光网讯 3月18日，寰亚电影于香港国际影视展(FILMART)举行年度发布会，在寰亚传媒集团主席林建岳博士的率领下为2019年的寰亚电影盛世揭开序幕，现场展示了多部电影制作项目。
首先为发布会打响头炮的是，获选为第43届香港国际电影节开幕电影的《沉默的证人》
，作为全新题材的犯罪动作影片，电影新鲜的法医故事背景和紧张刺激的反杀内核吸引不少观众关注。
影片讲述了在圣诞平安夜，法医陈嘉豪（张家辉饰）与实习法医乔琳（杨紫饰）与悍匪Santa（任贤齐）在法医中心内为争夺证物而进行的一场生死决战。本片的主创团队集结世界各地顶尖电影人，由郑剑锋监制，并邀请到《虎胆龙威2》
导演雷尼·哈林(Renny Harlin)操刀执导，除了三位“黄金主演”影片更是汇集众多重量级幕后阵容，凭《听风者》《三岔口》
连续两次获香港电影金像奖最佳摄影的潘耀明此次担任电影的摄影指导，《流浪地球》
剪辑指导张嘉辉、《追龙》
美术总监张英华更是倾情加盟为电影保驾护航。
除了好莱坞名导，寰亚电影也开拓与亚洲各地的资深导演合作。另一部跨地域合作影片《闻烟》
，改编自中国作家辛酉的首部短片小说集《闻烟》
，由日藉导演泷田洋二郎执导，内地资深演员韩庚、张国立及许晴主演。
泷田洋二郎，对于不熟悉日本电影的人来还稍微有一点陌生，但是他导演的《入殓师》
则获得2008年81届奥斯卡最佳外语片，《闻烟》
的制作班底也是以日方团队为主，包括摄影指导、照明执导、录音指导、执行导演等都是泷田洋二郎在拍摄《入殓师》
时的主创阵容。
《闻烟》
将聚焦在张国立和韩庚出演的一对父子身上，揭露百年世家代代传承的感人秘密，情节扣人心弦。这也是泷田洋二郎首次与中国演员合作，以日本导演细腻的镜头刻画中国人的故事，令人拭目以待。
将于2019年第三季度上映的影片《花椒之味》
，该片主创团队云集中港台三地的制作人及演员，由许鞍华、朱嘉懿监制，麦曦茵执导并担任编剧，天后郑秀文、气质美女赖雅妍、新秀李晓峰领衔主演，钟镇涛、任贤齐特别出演，刘瑞琪、吴彦姝主演。
影片改编自张小娴畅销小说《我的爱如此麻辣》，讲述了任职旅行社策划的如树(郑秀文)，在父亲离世时发现原来自己在台北、重庆两地各有一个同父异母的妹妹如枝(赖雅妍)及如果(李晓峰)，三姊妹在亲父的葬礼上首次碰面，一种难以言喻的情感正在她们身上慢慢发酵。影片以父女亲情为骨干，探讨三个女儿各自的命运轨迹及牵绊。
本片由周显扬监制执导，无间伙伴杜致朗监制及编剧，与中港台三地一众实力演员，包括韩庚、邬君梅、蔡书灵、姜皓文、张钧宁、李诗颖合作。本片也是主演韩庚与周显扬的第三次合作，共同打造的一部拳击题材电影，这也是韩庚一直想要尝试并亲自参与创作故事的作品。影片讲述刑满出狱的过气拳王，为了激励女儿用斗志战胜恶疾，以36岁高龄重返擂台，挑战现役拳王，故事热血感人。
爱情喜剧《阿索的故事》由擅于捕捉年轻人爱情观的叶念琛导演身兼监、导、编。影片讲述一对情场败将决意向前度报复的故事，电影主演阵容配搭新颖，包括王菀之、姜皓文、梁汉文、蔡洁，预计于今年上映。
当日于发布会压轴登场的瞩目巨献《麦路人》
，汇集星级金像班底，打造2019年写实之作。影片由郑保瑞监制、新晋导演黄庆勋，以社会话题为题材，由一众金像实力派演员担纲演出，包括影帝郭富城、影后杨千嬅、万梓良、张达明、影后鲍起静、刘雅瑟、顾定轩、黄悦珈等。
影片讲述来自不同背景的陌路人，在快餐店内宿宵相遇，同舟共济，互相扶持，于彷徨中活出温暖，故事发人深省。杨千嬅之前曾透露吸引她参演这部电影的原因就是“麦路人”三个字,“麦路人”又被称为“麦难民”，指很多底层劳动者晚上无家可归，选择在24小时快餐店过夜。郭富城表示自己以往拍过的电影题材都没有如此鲜明,而他也希望通过这部电影可以引起社会回响，让更多的人可以关注到这群“天涯沦落人”。