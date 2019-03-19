根据Deadline报道，他们也是去年就知道了这一消息，也看到了这些短信。由于当事人夏洛特坚决否认此事，Deadline试图多次联系她，但她多次挂掉了电话，而后还威胁要将Deadline告上法庭。
此时的凯文·辻原，是AT&T收购了时代华纳之后，华纳最核心的领导者之一，本来要在上级公司华纳传媒担任更重要的角色，但在接受调查时，他的工作并不会受到影响。
根据《好莱坞报道者》，澳洲亿万富翁James Packer在2013年将凯文与夏洛特介绍认识，夏洛特当年21岁，“超级绝望的挣扎着”追随凯文、Packer和拉特纳，因为“柯克急迫地要求给她在电影和电视剧中找到角色”，拉特纳一度称她这是“敲诈”。
夏洛特·柯克在《瞒天过海：美人计》首映式上
“我断然否认与布莱特·拉特纳、James Packer和凯文·辻原之间的任何不正当行为，也不会起诉他们。我在2013年夏天曾和James Packer短暂交往，他对我充满了尊重，我不会起诉他”。柯克在对《好莱坞报道者》的声明中说到。
“我进一步确认，当我和Packer的关系结束时，我寻求了凯文·辻原的建议，是Packer介绍我们认识的，辻原先生从来没许诺过我任何事情。布莱特·拉特纳出于友情，也帮我得到了试镜的机会，还试图帮我找到经纪人，我也不会起诉他。”
在《好莱坞报道者》曝光的短信中，一条2015年3月3日，帕克发给凯文的短信写到，“我知道你很忙，但当我们在酒店做爱的时候，你说过你会帮我的，然后你就像现在这样不理我了，这让我感觉被利用了。你会不会像你说过的那样帮助我？”
根据短信，凯文的回应是，“很抱歉你有这种感觉，Richard今晚会联系你。”这指的是当时华纳旗下新线影业的制片主席Richard Brener。
不过据报道，Brener不知道柯克和凯文之间的关系，Brener也拒绝对于此事发表评论。
目前没有证据表明，凯文曾经逼迫过华纳兄弟的任何人，让柯克被选入任何电影或电视项目。柯克最终参演了两部华纳电影，2016年的《单身指南》
与去年的《瞒天过海：美人计》
。
摘取一些《好莱坞报道者》（超级长的）报道中，对于这些短信的描述。2013年9月27日，Packer将21岁的柯克第一次介绍给49岁的凯文，两人在Bel-Air酒店见面。后来她给Packer发短信，“他不是很nice！非常强求！！他只是想艹我（fxxk），别的都不愿意，话都不爱说！”
2014年2月开始，柯克不断给Packer发了好几个月短信，大多数对方都没回，不过10月14日她告诉Packer，“凯文很善良地帮了我，我的职业要起飞啦。”（她刚刚拿到了狮门影业《幻世追踪》
中的一个角色，这部科幻惊悚片由布鲁斯·威利斯
主演。）她要求Packer看看自己录的一段视频，说“凯文特别喜欢”。Packer回复，“我为你感到高兴，只是不想过多许诺你什么。”
10月18日，柯克继续问Packer，“把我放进你那么多部电影里面的一部，不是很难啊。”她补充说，“我当初为了你帮了凯文，这对我来说很难，但我还是帮了你。”这指的是2013年，当Packer介绍柯克认识凯文的时候，他和拉特纳正在做一笔4.5亿美元的业内交易，正要和华纳旗下的RatPac-Dune娱乐公司合作。柯克之后给拉特纳发短信抱怨，觉得自己被利用了，
“对于你们和华纳兄弟的交易来说，我感觉就像是蛋糕上的糖霜，你们所有人对我做的事情让我恶心！！！”拉特纳愤怒地回应，说当年这一交易的达成和她毫无关系。但在柯克和凯文见面的三天之后，这笔交易就成交了。
中间柯克和Packer之间交流了无数短信，大体内容都是柯克不断指责Packer没有帮她找到中意的角色，不断逼迫她给她更多机会，而Packer则认为她已经接近敲诈勒索了，中间两人一度不愉快，还威胁要找律师。中间由于Packer好长时间没回她，联系人还换成了拉特纳。
2014年2月，柯克问凯文，自己的试镜怎么样，凯文回答说，“挺好的，但我更喜欢看你的MV，循环一晚上”。这条MV并不算露骨，只是柯克身着内衣又唱又跳而已。
中间又有大段柯克想要凯文帮她寻找试镜机会的短信内容，3月份时，柯克说自己的经纪人觉得她很适合出演美剧《女超人》
，“你愿不愿意给我读读剧本？”他回答说。当柯克充满热情地给出肯定答案，凯文说，“我开玩笑呢……你可以给我读任何东西哦！”
凯文的短信中还包括，“希望我的工作不是干这个的（指电影行业）。”她回应，“Mmmm比如说呢？……我记得你那什么特别棒哦。你是个付出的人哦（giver）。”凯文之后还提到了《亚瑟王：斗兽争霸》
的选角。
短信内容太长了，总结一下就是柯克追着凯文和Packer问，“XX让我来演好不好？XX你觉得我合不合适？”时不时提一下自己和他们曾经发生过的性关系，逼迫得非常紧，光得到面试机会还不行，必须被选中出演才可以。她还想要演《神奇女侠》
。在此期间，两人不断轮流躲着她，不回她了，或者给她回应一些无关痛痒的片汤话。
拉特纳也在帮助凯文，对柯克说，“他结婚了，你想什么呢？”柯克嘴不严，当拉特纳把柯克介绍给正在为《海滩救护队》
选角的制片人比尤·弗林
之后，很快就后悔了，对柯克说，“你跟你朋友说，你是因为凯文才得到了新线的一个角色，你嘴真大。”
凯文与妻子Sandy在今年的第91届奥斯卡上
2015年9月，拉特纳恳求柯克别再缠着凯文了，“凯文·辻原没法给你工作，也没法给你试镜的机会，我告诉过你了，别问了，这是导演和制片人决定的。如果你需要艹（fxxK）某个人得到角色的话，你去艹导演或者制片人吧
。”在此之后，她试图通过他们和其他业内大佬，得到新版《地狱男爵》
中角色，也失败了。
一位华纳传媒的发言人称，“夏洛特通过她的发言人公开否认了她在选角过程中所存在的任何不正当行为，我们此前的调查并未发现有不正当行为的存在。每当我们收到新的指控，我们的标准流程都是要做出合适的调查，现在我们也会这么做。”凯文的私人律师称，“辻原先生在该女演员的选角过程中，对任何电影都未曾做过任何直接干涉。”
看来，世界上最贵的东西，就是免费的性——伍迪·艾伦。