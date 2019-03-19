华纳此前曾于2017年秋天调查过此事，没查出任何不正当举动，但在《好莱坞报道者》的长篇报道与短信屏摄图发出后，他们会重新开展调查。

根据Deadline报道，他们也是去年就知道了这一消息，也看到了这些短信。由于当事人夏洛特坚决否认此事，Deadline试图多次联系她，但她多次挂掉了电话，而后还威胁要将Deadline告上法庭。





此时的凯文·辻原，是AT&T收购了时代华纳之后，华纳最核心的领导者之一，本来要在上级公司华纳传媒担任更重要的角色，但在接受调查时，他的工作并不会受到影响。





根据《好莱坞报道者》，澳洲亿万富翁James Packer在2013年将凯文与夏洛特介绍认识，夏洛特当年21岁，“超级绝望的挣扎着”追随凯文、Packer和拉特纳，因为“柯克急迫地要求给她在电影和电视剧中找到角色”，拉特纳一度称她这是“敲诈”。







夏洛特·柯克在《瞒天过海：美人计》首映式上





“我断然否认与布莱特·拉特纳、James Packer和凯文·辻原之间的任何不正当行为，也不会起诉他们。我在2013年夏天曾和James Packer短暂交往，他对我充满了尊重，我不会起诉他”。柯克在对《好莱坞报道者》的声明中说到。





“我进一步确认，当我和Packer的关系结束时，我寻求了凯文·辻原的建议，是Packer介绍我们认识的，辻原先生从来没许诺过我任何事情。布莱特·拉特纳出于友情，也帮我得到了试镜的机会，还试图帮我找到经纪人，我也不会起诉他。”





在《好莱坞报道者》曝光的短信中，一条2015年3月3日，帕克发给凯文的短信写到，“我知道你很忙，但当我们在酒店做爱的时候，你说过你会帮我的，然后你就像现在这样不理我了，这让我感觉被利用了。你会不会像你说过的那样帮助我？”





短信屏摄1 根据短信，凯文的回应是，“很抱歉你有这种感觉，Richard今晚会联系你。”这指的是当时华纳旗下新线影业的制片主席Richard Brener。





不过据报道，Brener不知道柯克和凯文之间的关系，Brener也拒绝对于此事发表评论。









摘取一些《好莱坞报道者》（超级长的）报道中，对于这些短信的描述。2013年9月27日，Packer将21岁的柯克第一次介绍给49岁的凯文，两人在Bel-Air酒店见面。后来她给Packer发短信，“他不是很nice！非常强求！！他只是想艹我（fxxk），别的都不愿意，话都不爱说！”









10月18日，柯克继续问Packer，“把我放进你那么多部电影里面的一部，不是很难啊。”她补充说，“我当初为了你帮了凯文，这对我来说很难，但我还是帮了你。”这指的是2013年，当Packer介绍柯克认识凯文的时候，他和拉特纳正在做一笔4.5亿美元的业内交易，正要和华纳旗下的RatPac-Dune娱乐公司合作。柯克之后给拉特纳发短信抱怨，觉得自己被利用了，





“对于你们和华纳兄弟的交易来说，我感觉就像是蛋糕上的糖霜，你们所有人对我做的事情让我恶心！！！”拉特纳愤怒地回应，说当年这一交易的达成和她毫无关系。但在柯克和凯文见面的三天之后，这笔交易就成交了。





短信屏摄2 中间柯克和Packer之间交流了无数短信，大体内容都是柯克不断指责Packer没有帮她找到中意的角色，不断逼迫她给她更多机会，而Packer则认为她已经接近敲诈勒索了，中间两人一度不愉快，还威胁要找律师。中间由于Packer好长时间没回她，联系人还换成了拉特纳。





2014年2月，柯克问凯文，自己的试镜怎么样，凯文回答说，“挺好的，但我更喜欢看你的MV，循环一晚上”。这条MV并不算露骨，只是柯克身着内衣又唱又跳而已。























凯文与妻子Sandy在今年的第91届奥斯卡上









一位华纳传媒的发言人称，“夏洛特通过她的发言人公开否认了她在选角过程中所存在的任何不正当行为，我们此前的调查并未发现有不正当行为的存在。每当我们收到新的指控，我们的标准流程都是要做出合适的调查，现在我们也会这么做。”凯文的私人律师称，“辻原先生在该女演员的选角过程中，对任何电影都未曾做过任何直接干涉。”





看来，世界上最贵的东西，就是免费的性——伍迪·艾伦。