尽管Netflix与戛纳主办方有了一次友好和平的协商，但依然未能达成共识，今年的戛纳电影节上将不会有任何一部Netflix出品的影片出现。

Netflix的CEO与首席内容官 时光网讯 据外媒报道，尽管Netflix与戛纳主办方有了一次友好和平的协商，但依然未能达成共识，今年的戛纳电影节上将不会有任何一部Netflix出品的影片出现，不论是竞赛单元还是非竞赛单元。 据外媒报道，尽管Netflix与戛纳主办方有了一次友好和平的协商，但依然未能达成共识，今年的戛纳电影节上将不会有任何一部Netflix出品的影片出现，不论是竞赛单元还是非竞赛单元。





日前，Netflix首席内容官泰德·萨兰多斯（Ted Sarandos）、电影部门负责人斯科特·斯塔博(Scott Stuber)与戛纳电影节总监蒂耶里·福茂，在洛杉矶参加了一次由好莱坞外国记者协会举办的会谈，还包括晚宴。双方想在去年的矛盾后修复关系，然而，这次会谈未能达成实际性协议，双方仍未找到解决方式来消除双方的分歧。











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