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今年戛纳仍不会有Netflix影片参加

马丁斯科塞斯《爱尔兰人》看来无缘入围

2019-03-19 08:57:26 来源：Mtime时光网

尽管Netflix与戛纳主办方有了一次友好和平的协商，但依然未能达成共识，今年的戛纳电影节上将不会有任何一部Netflix出品的影片出现。

Netflix的CEO与首席内容官

       时光网讯 据外媒报道，尽管Netflix与戛纳主办方有了一次友好和平的协商，但依然未能达成共识，今年的戛纳电影节上将不会有任何一部Netflix出品的影片出现，不论是竞赛单元还是非竞赛单元。

      日前，Netflix首席内容官泰德·萨兰多斯（Ted Sarandos）、电影部门负责人斯科特·斯塔博(Scott Stuber)与戛纳电影节总监蒂耶里·福茂，在洛杉矶参加了一次由好莱坞外国记者协会举办的会谈，还包括晚宴。双方想在去年的矛盾后修复关系，然而，这次会谈未能达成实际性协议，双方仍未找到解决方式来消除双方的分歧。

2018戛纳电影节错过《罗马》

      2017年，戛纳曾有两部Netflix电影入围主竞赛单元，奉俊昊的《玉子》和诺亚·鲍姆巴赫的《迈耶罗维茨的故事》。但从2018年开始，戛纳电影节的新规矩是，只有在法国院线公映过的影片才有资格在主竞赛单元参赛，不能只在流媒体上播放过。针对这一做法，去年Netflix的回应是撤下5部本计划在戛纳首映的新片，包括阿方索·卡隆执导的《罗马》、杰瑞米·索尔尼尔的《手持黑暗》、保罗·格林格拉斯的《挪威》，以及与奥逊·威尔斯有关的两部影片。Netflix随后还带着《罗马》参加了8月的威尼斯电影节，并拿下了金狮奖。


马丁·斯科塞斯与罗伯特·德尼罗合作《爱尔兰人》

       今年Netflix也将有马丁·斯科塞斯执导的《爱尔兰人》史蒂文·索德伯格执导的《洗钱风云》、本·萨弗迪、约书亚·萨弗迪执导的《原钻》等片，有望在颁奖季中取得成绩。

   编辑：边界

关键词： Netflix 戛纳
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