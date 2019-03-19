《麦路人》讲述了一群来自不同背景的陌生人，在快餐店内宿宵相遇，他们同舟共济相互扶持，慢慢产生出家人般情感的故事。

被剧本打动 郭富城、杨千嬅鼎力相助









杨千嬅透露，吸引她参演这部电影的原因就是“麦路人”三个字，“麦路人”又被称为“麦难民”，指很多底层劳动者晚上无家可归，选择在麦当劳过夜。故事中的一群陌生人演变成一家人，而且有着一份很入心的感情很令她感动。杨千嬅饰演的是一位在庙街唱歌的人，她称赞“电影很有质感，让我认识到香港的本土文化”。顾定轩在《麦路人》中饰演一个青少年，与一群陌生人生活和成长，因为这次与很多优秀的前辈和拍摄团队合作，直言像在做梦：“由选角到现在，整个过程像做了一场梦。”刘雅瑟说，来到剧组感觉自己不是一个陌路人，因为她感受到很多温暖，大家都非常照顾她，她亦指出拍摄这部戏给她带来很大的挑战。张达明也表示为了饰演影片中的角色刻意的去瘦身以更贴近角色。

首款主题预告片、海报“不一样的家”倾诉逆境人生









《麦路人》杨千嬅 本片对于诸位演员都充满了挑战，为了饰演好角色很多演员要忍受饥饿甚至自毁形象，除了这个外部的“形象摧残”之外，还有对于内部的“情感摧残”，因影片中的很多角色都是来自颠沛流离的群体，每个人都面临着各种人生的问题及困难，演员在拍摄过程中会代入这种情绪中，久久的抽离不出那种负面与悲伤。本片也是郭富城与杨千嬅的首次合作，谈到和郭富城的首次合作，杨千嬅称:“他最厉害的地方在这次合作中也见识了，他非常投入，对剧情非常熟悉，在现场已经完全不需要花时间去想应该怎么演，是可以一秒钟入戏的人。”据悉影片将于今年上映，届时观众可在电影院一睹此触动人心之作。





鲍起静





顾定轩



