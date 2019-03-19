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郭富城杨千嬅《麦路人》发先导预告

讲述逆境人生 聚焦在麦当劳过夜的底层人群

2019-03-19 11:01:37 来源：Mtime时光网

《麦路人》讲述了一群来自不同背景的陌生人，在快餐店内宿宵相遇，他们同舟共济相互扶持，慢慢产生出家人般情感的故事。
      近日，由寰亚电影、无限动力出品，郑保瑞监制、黄庆勋执导的影片《麦路人》在香港国际影视展“2019寰亚电影发布会”上亮相，本片以社会话题为题材，由一众金像实力派演员担纲演出，包括影帝郭富城、影后杨千嬅万梓良张达明、影后鲍起静刘雅瑟顾定轩黄悦珈等。发布会上片方曝光了“不一样的家”主题海报及预告片，首次向观众一揭影片真容。
 
      被剧本打动 郭富城、杨千嬅鼎力相助

《麦路人》先导海报

     《麦路人》讲述了一群来自不同背景的陌生人，在快餐店内宿宵相遇，他们同舟共济相互扶持，慢慢产生出家人般情感的故事。郭富城直言，接拍此片是被片方诚意及剧本所打动，当时他在戛纳出席另外一部电影的活动，对方特意将故事大纲带到戛纳给他看，看过剧本后便立即答应，他觉得以往拍过的电影题材都没有如此鲜明，也希望这部电影可以引起社会关注。因他认为这部戏是真正对社会有贡献、有共鸣，是有题材的一部戏。郭富城说：“接拍摄这部电影不是为了自己，而是为真正有需要被帮助的人，作为演员有使命去将这部作品带给更多人。在拍摄过程中我也非常投入，同时我希望可以帮到新人导演，因为这个导演其实已经在电影圈工作很久，这次终于有机会拍摄自己的电影。”

     杨千嬅透露，吸引她参演这部电影的原因就是“麦路人”三个字，“麦路人”又被称为“麦难民”，指很多底层劳动者晚上无家可归，选择在麦当劳过夜。故事中的一群陌生人演变成一家人，而且有着一份很入心的感情很令她感动。杨千嬅饰演的是一位在庙街唱歌的人，她称赞“电影很有质感，让我认识到香港的本土文化”。顾定轩在《麦路人》中饰演一个青少年，与一群陌生人生活和成长，因为这次与很多优秀的前辈和拍摄团队合作，直言像在做梦：“由选角到现在，整个过程像做了一场梦。”刘雅瑟说，来到剧组感觉自己不是一个陌路人，因为她感受到很多温暖，大家都非常照顾她，她亦指出拍摄这部戏给她带来很大的挑战。张达明也表示为了饰演影片中的角色刻意的去瘦身以更贴近角色。
 
      首款主题预告片、海报“不一样的家”倾诉逆境人生

《麦路人》郭富城

      当日片方发布首款主题预告片及海报，在海报中胡子拉渣颓废憔悴的郭富城坐在24小时便利店中，而预告片则是他从快餐店里慢慢走出，只能看到他萧条的背影，抬头凝望着凌晨高楼林立的街道，仿佛在找何处才是他的安身之地。预告片中没有一句台词，但是低落的情绪直接从预告片中宣泄而出。影片《麦路人》中郭富城饰演了一位金融才俊，但因一次失误而入狱8年，坐完牢回归社会，发觉与社会完全脱节，就一直在24小时营业的快餐店“生活”，而快餐店也成为了他的家，只不过这个家和正常的家不太一样。而本片讲述的“无家可归”也是当下香港人最关切的居住问题，现在很多低收入人群是连“笼屋”都住不到，以前的人会去公园或者桥底露宿，但是这几年发现好多露宿者会躲在24小时营业的快餐店坐通宵。

《麦路人》杨千嬅

      本片对于诸位演员都充满了挑战，为了饰演好角色很多演员要忍受饥饿甚至自毁形象，除了这个外部的“形象摧残”之外，还有对于内部的“情感摧残”，因影片中的很多角色都是来自颠沛流离的群体，每个人都面临着各种人生的问题及困难，演员在拍摄过程中会代入这种情绪中，久久的抽离不出那种负面与悲伤。本片也是郭富城与杨千嬅的首次合作，谈到和郭富城的首次合作，杨千嬅称:“他最厉害的地方在这次合作中也见识了，他非常投入，对剧情非常熟悉，在现场已经完全不需要花时间去想应该怎么演，是可以一秒钟入戏的人。”据悉影片将于今年上映，届时观众可在电影院一睹此触动人心之作。

鲍起静

顾定轩

黄悦珈、刘雅瑟

万梓良

   编辑：边界

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