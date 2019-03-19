首款海报及预告暖心释出 三姐妹人诠释动人情愫
电影《花椒之味》
讲述了任职旅行社策划的如树（郑秀文饰），在得悉父亲（钟镇涛饰）突如其来的死讯的同时，发现原来自己在台北、重庆两地各有一个同父异母的妹妹如枝（赖雅妍饰）及如果（李晓峰饰）。纵然父亲一直与自己在香港生活，却是在父亲死后如树才开始真正认识父亲。在父亲的葬礼上首次碰面的三姊妹，命运轨迹终于重迭开始了彼此的牵绊。同时如树需要努力解开自己在感情上对前男友天恩的情意结…
当日，片方发布首款海报及预告，以沁心的细腻将三姐妹之间的羁绊徐徐带出。海报中，郑秀文、赖雅妍、李晓峰饰演的三姐妹在沙发上头肩相靠闭眼浅寐，仅靠一条毛毯的裹盖来维持温暖。这条简单的毛毯，象征着维系三姐妹关系的纽带，也预示着这是能够带给她们面对生活的无奈唯一暖意之物。她们的心路历程在引人遐想的同时又让观众充满了好奇。
首次曝光的概念预告中，舒缓治愈的音乐将观众的情绪调动至影片当中，郑秀文、赖雅妍、李晓峰三姐妹在漫天火光中痛哭送别父亲，漫天飞灰如同柔白之雪，将三姐妹与父亲之间的动人情感融化于心，令人动容。三位同父异母的姐妹从最开始的疏离防备到相互依偎，彼此取暖，她们将如何跨越悲伤，在挫折中适应寂寞，在悲痛中拾起勇气共同成长，值得期待。
金牌班底匠心打造治愈系力作 刘德华客串角色成谜引热议
电影《花椒之味》的制作班底十分强大，导演麦曦茵除获得台湾电影金马奖，香港电影金像奖等多个奖项外，其独特的叙事格调、对人物情感的严准捕捉等都备受观众赞赏。许鞍华和朱嘉懿的倾力加盟，更是影片的实力保证。获得多项国际大奖的许鞍华，尤其擅长对细腻情感及人物内心的刻画，饱含灵魂与感性的创作风格也一直被外界所肯定。而朱嘉懿也曾担任《踏血寻梅》
、《脱皮爸爸》
、《救火英雄》
等影片的监制，斩获奖项无数。此次三人强强联手，共同打造这部真实细腻又触人心怀的温情之作，令人对影片的呈现更加信心满满。
该片的演员阵容也十分抢眼，曾在报道中表示将会客串影片的刘德华仅解锁了预告片中的字幕，如此神秘令人好奇不已，暂未露面的他将饰演怎样的角色，与郑秀文多次饰演银幕情侣这次是否会再度同框，引起了观众热议。此外，郑秀文任贤齐继《夏日的么么茶》
、《嫁个有钱人》
17年后再合作，两对经典组合的全新碰撞为影片带来了又一亮点，钟镇涛、刘瑞琪、吴彦姝等实力演员的倾情加盟，也令观众大呼期待。
细微之处体现动人情感 走心阐述背后暖心故事
当日，监制朱嘉懿，导演麦曦茵，演员郑秀文、赖雅妍、李晓峰、钟镇涛、任贤齐、袁富华出席“2019寰亚电影发布会”，并亲自揭开自己角色的冰山一角。对此饰演大姐如树的郑秀文表示，这是一个很有故事的角色，她对自己的父亲一直存在很大的误解，在她的眼里父亲不爱她，但经过后面和姐妹们的相处以及在经营父亲遗留下的火锅店的过程中，她逐渐发现每个人都有自己的难言之隐，关心家人才是更重要的事情，大家都需要用爱找到出路。赖雅妍表示，三姐妹其实戏里戏外差很多，虽然自己看起来酷酷的，但生活中自己很脆弱。当问及此次香港、台北、重庆三地合作的文化差异时，李晓峰表示：“现场导演和大姐都会教我说广东话，因为经常会拍戏到很晚，大家就会教我说自己是黑眼圈女孩。” 现场氛围轻松，笑声阵阵，而郑秀文也戏称三姐妹的组成全靠缘分，但感情在相处中越来越好。
吴彦姝
钟镇涛、任贤齐