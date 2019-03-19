在父亲去世后，身在香港、台北、重庆的郑秀文、赖雅妍、李晓峰发现她们是同父异母三姐妹……









金牌班底匠心打造治愈系力作 刘德华客串角色成谜引热议













细微之处体现动人情感 走心阐述背后暖心故事





当日，监制朱嘉懿，导演麦曦茵，演员郑秀文、赖雅妍、李晓峰、钟镇涛、任贤齐、袁富华出席“2019寰亚电影发布会”，并亲自揭开自己角色的冰山一角。对此饰演大姐如树的郑秀文表示，这是一个很有故事的角色，她对自己的父亲一直存在很大的误解，在她的眼里父亲不爱她，但经过后面和姐妹们的相处以及在经营父亲遗留下的火锅店的过程中，她逐渐发现每个人都有自己的难言之隐，关心家人才是更重要的事情，大家都需要用爱找到出路。赖雅妍表示，三姐妹其实戏里戏外差很多，虽然自己看起来酷酷的，但生活中自己很脆弱。当问及此次香港、台北、重庆三地合作的文化差异时，李晓峰表示：“现场导演和大姐都会教我说广东话，因为经常会拍戏到很晚，大家就会教我说自己是黑眼圈女孩。” 现场氛围轻松，笑声阵阵，而郑秀文也戏称三姐妹的组成全靠缘分，但感情在相处中越来越好。



