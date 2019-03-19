在见了其她几位女演员后，漫威又将目光转回了佛罗伦斯的身上，特别是在她在米高梅正在热映的喜剧新片《为家而战》中贡献了抢眼表现之后。













据今天《综艺》消息，有消息人士透露佛罗伦斯·珀正在商谈加入这部由斯嘉丽·约翰逊领衔的超级英雄独立电影。





称其有可能最终拿下这一角色，是因为漫威早在去年秋天就将佛罗伦斯列入了热门人选名单，并且有消息称她的试镜效果非常不错。





《女鼓手》剧照





《为家而战》剧照 《为家而战》剧照









至于这位《黑寡妇》中的女二号具体要扮演什么角色目前尚未公布，只是被描述为“厉害的女版邦德”，不知道是来自漫画，还是影片的原创角色。而这部独立电影究竟是一部前传电影，还是讲述下一个“复仇者联盟”的故事也还不确定。





《黑寡妇》将由凯特·绍特兰（《柏林综合症》）执导，雅克·舍费尔执笔剧本，项目已经运作了很长一段时间，但直到去年舍费尔加盟编剧后才有了实质性进展。该片打算今年6月开拍，明年公映。凯文·费奇任制片人。