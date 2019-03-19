时光网讯
不久前有报道称迪士尼将艾玛·沃森
列为了《黑寡妇》
独立电影“女二号”的有力人选，但今天外媒又传出消息称另一位最近大火的英国女演员佛罗伦斯·珀
将很可能拿到这一角色。
据今天《综艺》消息，有消息人士透露佛罗伦斯·珀正在商谈加入这部由斯嘉丽·约翰逊领衔的超级英雄独立电影。
称其有可能最终拿下这一角色，是因为漫威早在去年秋天就将佛罗伦斯列入了热门人选名单，并且有消息称她的试镜效果非常不错。
《女鼓手》剧照
《为家而战》剧照
而在今年年初漫威希望扩大人选范围，但在见了几位女演员后，漫威又将目光转回了佛罗伦斯的身上，特别是在她在米高梅正在热映的喜剧新片《为家而战》
中贡献了抢眼表现之后。而在此前播出的BBC剧集《女鼓手》中，佛罗伦斯也有着十分亮眼的表演。但漫威目前还没有对这个消息做出回应。
至于这位《黑寡妇》中的女二号具体要扮演什么角色目前尚未公布，只是被描述为“厉害的女版邦德”，不知道是来自漫画，还是影片的原创角色。而这部独立电影究竟是一部前传电影，还是讲述下一个“复仇者联盟”的故事也还不确定。
《黑寡妇》将由凯特·绍特兰（《柏林综合症》）执导，雅克·舍费尔执笔剧本，项目已经运作了很长一段时间，但直到去年舍费尔加盟编剧后才有了实质性进展。该片打算今年6月开拍，明年公映。凯文·费奇任制片人。