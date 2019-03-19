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王家卫新片《繁花》终于要开拍了！

梁朝伟若参演需要讲上海话 已经筹备四年之久

2019-03-19 14:44:00 来源：Mtime时光网

王家卫表示：“《繁花》是《花样年华》、《2046》的第三部曲，已筹备了4年，希望尽快完成剧本，今年底或明年初可以展开拍摄，演员尚未落实，但要会讲上海话。”
王家卫晒《重庆森林》剧本

　　时光网讯  据港媒消息，香港电影编剧家协会日前举行春茗，导演王家卫获颁“荣誉大奖”，他透露今年底或明年初将开拍新戏《繁花》，是《花样年华》《2046》后的第三部曲，已筹备了4年。

　　王家卫表示：“我拍过很多香港题材，但未拍过老上海，《繁花》是《花样年华》、《2046》的第三部曲，已筹备了4年，希望尽快完成剧本，今年底或明年初可以展开拍摄，演员尚未落实，但要会讲上海话。（会否找梁朝伟演出？）无所谓，如果他会讲上海话就行。”

《花样年华》

《繁花》

　　早在2015年王家卫接受内地媒体访问时便透露，会开拍电影《繁花》，原著是上海作家金宇澄的同名长篇小说，获得多项华语文学大奖，包括第9届矛盾文学奖。

　　王家卫对这本小说评价极高，形容是“上海的《清明上河图》”，展现了上海1960年代到1990年代的都市实景。王家卫表示要将这部“上海密码”翻译成电影语言，让更多观众了解。因为原著是以沪语语体书写，王家卫表示会尽量保留作品的方言。

　　有关《繁花》的主要演员这几年也有传闻，2017年传出吴亦凡会参演，又有传章子怡也将演出。不过《繁花》剧本现在仍未完成，若顺利开拍也要到今年底或明天初，演员名单未到公布，一切仍是传闻。

　　在活动现场，王家卫亦在台上感谢与他合作的编剧，他说：“跟王家卫合作无定数，随传随到，又要24小时候命。有人说我拍戏没剧本，又怀疑我有否写过剧本，多谢编剧家协会撑我，还我清白。”

王家卫和太太

　　值得一提的是，王家卫还特别带来其执笔、当年用两星期写成的《重庆森林》剧本为自己平反，同时感谢太太和儿子的体谅，他说：“执笔搵食很艰难，他们得到我的身，但得不到我的心，他们生日和过节，我都眼定定地在想东西，容忍我多年。”

　　王家卫说自己不喜欢在家中或写字楼写剧本，更爱在人多热闹的茶餐厅、咖啡店及酒吧创作，多谢服务员照顾他，常送他三文治和冻柠茶，“我虽然写得慢，但仍然会继续努力。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 王家卫 繁花 梁朝伟
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