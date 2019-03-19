王家卫表示：“《繁花》是《花样年华》、《2046》的第三部曲，已筹备了4年，希望尽快完成剧本，今年底或明年初可以展开拍摄，演员尚未落实，但要会讲上海话。”









《花样年华》



《繁花》





早在2015年王家卫接受内地媒体访问时便透露，会开拍电影《繁花》，原著是上海作家金宇澄的同名长篇小说，获得多项华语文学大奖，包括第9届矛盾文学奖。





王家卫对这本小说评价极高，形容是“上海的《清明上河图》”，展现了上海1960年代到1990年代的都市实景。王家卫表示要将这部“上海密码”翻译成电影语言，让更多观众了解。因为原著是以沪语语体书写，王家卫表示会尽量保留作品的方言。





有关《繁花》的主要演员这几年也有传闻，2017年传出吴亦凡会参演，又有传章子怡也将演出。不过《繁花》剧本现在仍未完成，若顺利开拍也要到今年底或明天初，演员名单未到公布，一切仍是传闻。





在活动现场，王家卫亦在台上感谢与他合作的编剧，他说：“跟王家卫合作无定数，随传随到，又要24小时候命。有人说我拍戏没剧本，又怀疑我有否写过剧本，多谢编剧家协会撑我，还我清白。”





王家卫和太太





值得一提的是，王家卫还特别带来其执笔、当年用两星期写成的《重庆森林》剧本为自己平反，同时感谢太太和儿子的体谅，他说：“执笔搵食很艰难，他们得到我的身，但得不到我的心，他们生日和过节，我都眼定定地在想东西，容忍我多年。”





王家卫说自己不喜欢在家中或写字楼写剧本，更爱在人多热闹的茶餐厅、咖啡店及酒吧创作，多谢服务员照顾他，常送他三文治和冻柠茶，“我虽然写得慢，但仍然会继续努力。”