时光网讯
近日HBO亚洲在香港宣布，接下来将推出四部原创剧集，徐若瑄
、王耀庆
和王识贤
主演，郑保瑞
监制的科幻剧《猎梦特工》
最为抢眼。该剧讲述利用潜意识对接，追踪迷案的故事，将在台湾拍摄。
此外，温升豪
、贾静雯
和吴慷仁
主演、林君阳
执导的《我们与恶的距离》
将于3月24日播出。
八集的《猎梦特工》
讲述三名主角通过潜意识对接的方式，追踪谜案线索，进而揭开不为人知的神秘真相。包含虚拟世界、外星人等科幻元素，导演运用大量视觉特效打造未来科技感，是华语影视中少有的题材和手法。
这是徐若瑄第一次拍科幻剧，让她非常兴奋，“去年拍了鬼片《人面鱼：红衣小女孩外传》
，今年就来了科幻片，我觉得很酷。我在戏里是沉睡了10年的植物人，我要诠释她如何在梦境里生活，经常闭上眼睛演戏，很有挑战。而且角色的英文名Lilian，跟自己Vivian很像，听到觉得很有缘分。
监制郑保瑞表示，电影用2个小时讲故事，但电视剧可以拍得更加细致。
10集的《我们与恶的距离》
叙述一场电影院枪杀事件发生后，加害者、受害者、律师及媒体等不同的立场和视角。
温升豪剧中的儿子在枪杀案中无辜死去，两年来他始终走不出伤痛。他和太太（贾静雯饰）在儿子死后关系渐行渐远，11岁的女儿行为也日渐失序，让他陷入痛苦深渊。《我们与恶的距离》将于3月24日晚上9时，通过HBO Go应用软件首播。所有原创影集可通过HBO Asia旗下频道、HBO Go、HBO随选视讯服务和网络平台观看。