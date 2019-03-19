











监制郑保瑞表示，电影用2个小时讲故事，但电视剧可以拍得更加细致。









温升豪剧中的儿子在枪杀案中无辜死去，两年来他始终走不出伤痛。他和太太（贾静雯饰）在儿子死后关系渐行渐远，11岁的女儿行为也日渐失序，让他陷入痛苦深渊。《我们与恶的距离》将于3月24日晚上9时，通过HBO Go应用软件首播。所有原创影集可通过HBO Asia旗下频道、HBO Go、HBO随选视讯服务和网络平台观看。