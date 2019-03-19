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郑保瑞监制徐若瑄主演HBO原创科幻剧集

利用潜意识和梦境破案 全程将在台湾拍摄

2019-03-19 15:21:21 来源：Mtime时光网

《猎梦特工》的故事看起来有点熟悉，《红辣椒》《盗梦空间》都讲过类似的题材，不知华语制作能否创新。
图片来源：HBO Asia

　　时光网讯 近日HBO亚洲在香港宣布，接下来将推出四部原创剧集，徐若瑄王耀庆王识贤主演，郑保瑞监制的科幻剧《猎梦特工》最为抢眼。该剧讲述利用潜意识对接，追踪迷案的故事，将在台湾拍摄。

　　此外，温升豪贾静雯吴慷仁主演、林君阳执导的《我们与恶的距离》将于3月24日播出。

　　八集的《猎梦特工》讲述三名主角通过潜意识对接的方式，追踪谜案线索，进而揭开不为人知的神秘真相。包含虚拟世界、外星人等科幻元素，导演运用大量视觉特效打造未来科技感，是华语影视中少有的题材和手法。

　　这是徐若瑄第一次拍科幻剧，让她非常兴奋，“去年拍了鬼片《人面鱼：红衣小女孩外传》，今年就来了科幻片，我觉得很酷。我在戏里是沉睡了10年的植物人，我要诠释她如何在梦境里生活，经常闭上眼睛演戏，很有挑战。而且角色的英文名Lilian，跟自己Vivian很像，听到觉得很有缘分。

　　监制郑保瑞表示，电影用2个小时讲故事，但电视剧可以拍得更加细致。

　　10集的《我们与恶的距离》叙述一场电影院枪杀事件发生后，加害者、受害者、律师及媒体等不同的立场和视角。

　　温升豪剧中的儿子在枪杀案中无辜死去，两年来他始终走不出伤痛。他和太太（贾静雯饰）在儿子死后关系渐行渐远，11岁的女儿行为也日渐失序，让他陷入痛苦深渊。《我们与恶的距离》将于3月24日晚上9时，通过HBO Go应用软件首播。所有原创影集可通过HBO Asia旗下频道、HBO Go、HBO随选视讯服务和网络平台观看。

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： HBO 猎梦特工 台湾 郑保瑞 王耀庆
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