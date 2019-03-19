电影不适合胆小的人观看，而在深层解读上，《我们》是对支离破碎的美国的怪异审视。















媒体提示，电影不适合胆小的人观看，而在深层解读上，《我们》是对支离破碎的美国的怪异审视。《我们》触及了一个主题：美国家庭一直以来最大的敌人，是他们自己，不同层面的自己。乔丹创造出和“我们”长相一模一的怪物，并将它们起名为“附体人”（The Tethered）。





“附体人”到底是什么含义？乔丹曾解释道：“我们是我们自己最大的敌人，因这个想法诞生了这个怪物，附体人。我想要通过这个神秘生物，探索角色的二元性、以及我们的二元性。我认为对于演员来说，这也是一个有趣的挑战，去找到角色与对手之间的联系。”











尽管这部电影还讲述了黑人、特权、妇女和革命，但乔丹·皮尔透露，并非所有这些都是有意为之。许多观众甚至对片中的黑人家庭拥有避暑别墅表示惊讶，导演表示：“对特权的接受，往往伴随着对受苦的人的否认，这样有特权的人就可以拥有它，或者叫拥有这些我们认为理所当然的东西。”





在片中露皮塔·尼永奥饰演的女主担当起拯救大任，导演在探索角色“光明的一面”和“黑暗的一面”，因为可以“帮助我们作为非裔美国人，打破被流行文化束缚的框框”。