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惊悚片《我们》是“闪灵”+“月光男孩”

“逃出绝命镇”导演谈新作 不适合胆小的人看

2019-03-19 15:31:02 来源：Mtime时光网

电影不适合胆小的人观看，而在深层解读上，《我们》是对支离破碎的美国的怪异审视。

　　时光网讯  《逃出绝命镇》导演乔丹·皮尔带着新片《我们》亮相刚刚闭幕的西南偏南电影节，他说这部电影就好比《闪灵》遇上《月光男孩》

　　电影由露皮塔·尼永奥、温斯顿·杜克、伊丽莎白·莫斯等主演。讲述了一对夫妻带着两个孩子到海滨度假，经过了一天之后，丈夫的疑心病越来越重，甚至看到有四个人手拉手在行车道上站立，似乎有更多诡异的事情等待着他们。



　　媒体提示，电影不适合胆小的人观看，而在深层解读上，《我们》是对支离破碎的美国的怪异审视。《我们》触及了一个主题：美国家庭一直以来最大的敌人，是他们自己，不同层面的自己。乔丹创造出和“我们”长相一模一的怪物，并将它们起名为“附体人”（The Tethered）。

　　“附体人”到底是什么含义？乔丹曾解释道：“我们是我们自己最大的敌人，因这个想法诞生了这个怪物，附体人。我想要通过这个神秘生物，探索角色的二元性、以及我们的二元性。我认为对于演员来说，这也是一个有趣的挑战，去找到角色与对手之间的联系。”



　　尽管这部电影还讲述了黑人、特权、妇女和革命，但乔丹·皮尔透露，并非所有这些都是有意为之。许多观众甚至对片中的黑人家庭拥有避暑别墅表示惊讶，导演表示：“对特权的接受，往往伴随着对受苦的人的否认，这样有特权的人就可以拥有它，或者叫拥有这些我们认为理所当然的东西。”

　　在片中露皮塔·尼永奥饰演的女主担当起拯救大任，导演在探索角色“光明的一面”和“黑暗的一面”，因为可以“帮助我们作为非裔美国人，打破被流行文化束缚的框框”。

   编辑：hello王小羊

关键词： 我们 逃出绝命镇
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乔丹·皮尔

乔丹·皮尔

Jordan Peele

职业：演员 | 编剧

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我们

我们 (2019)

0.0

导演：乔丹·皮尔

主演：露皮塔·尼永奥

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