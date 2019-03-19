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《波西米亚狂想曲》ScreenX版口碑特辑

把演唱会开到电影院 独家画面强化互娱体验

2019-03-19 13:29:38 来源：Mtime时光网

ScreenX特效厅270度三面屏为观众最大程度还原了皇后乐队每一次舞台表演，包括“拯救生命”（Live Aid）史诗级演唱会的盛况。

《波西米亚狂想曲》ScreenX口碑视频

　　日前，狂揽奥斯卡最佳男主、最佳剪辑等四项大奖，影史最卖座的音乐剧情片《波西米亚狂想曲》在北京、上海、湖北、重庆等地13家ScreenX、4DX特效厅进行超前点映活动，掀起一波波“皇后”狂潮。ScreenX特效厅270度三面屏为观众最大程度还原了皇后乐队每一次舞台表演，包括“拯救生命”（Live Aid）史诗级演唱会的盛况，最具视听沉浸感的多面投影放映技术带来如临现场的真实震撼享受，令现场嘉宾与观众饱含兴奋与热泪，“身临其境”“炫酷”“延伸的奇幻效果”“强烈安利朋友来ScreenX特效厅观看”等各种好评更是瞬间席卷各大社交网络。

　　独家画面重温经典强化互娱体验

ScreenX影院效果图

　　电影《波西米亚狂想曲》高度复原了皇后乐队的每一次舞台表演，特别是汇聚了几万人的“拯救生命”（Live Aid）史诗级演唱会现场。而如何打破银幕桎梏，让观众以身临其境之感参与到每一次表演中，真实体验发生在耳畔眼前的震撼，ScreenX技术实现了这一想法。

　　ScreenX版《波西米亚狂想曲》中，主要演出场面全部由ScreenX技术展现，270度三面屏能够将影片中的观众与观影观众融为一体，这种感染力会激发所有人同声高唱“We Are the Champions”，感受传奇主唱佛莱德·摩克瑞带来的热浪与感动。ScreenX版还能为观众呈现更富有情感的舞台镜头，当有着强烈节奏感的“Another One Bites the Dust”一曲出现时，左右华丽的照明与佛莱迪·摩克瑞交相辉映，带来如梦似幻的现场体验。ScreenX版影片还可以通过左右银幕输出更多影片信息，你将观赏到乐队其他三人的演奏场面。不仅如此，ScreenX版影片还将呈现独家彩蛋！皇后乐队原班人马将在影片中惊喜登场。观众们不仅能够在270度三面屏感受震撼的视听冲击，还能够组团一起去ScreenX影院找彩蛋！

　　除了强化视听体验，ScreenX特效厅还提高了观众与影片的互娱式体验指数，影片确认将以“卡拉OK”版出现在ScreenX特效厅。当屏幕下方歌词字幕出现，三面银幕包围令整体音乐氛围更加环绕立体，有着比KTV更高阶的演唱会气质，让观众情不自禁一同跟唱，享受音乐带来的乐趣。

　　口碑票房齐飞成为大赢家 ScreenX点映获赞“未来观影趋势”

　　《波西米亚狂想曲》自上映以来征服了无数观众，截至目前，影片全球票房更是累计突破8.7亿美元，超越《毒液》、《蚁人》、《头号玩家》、《碟中谍6》等影片取得2018年全球票房排行榜第6的好成绩，并成为影史最卖座的音乐剧情片！影片在颁奖季亦是最大赢家，累计61项提名并最终斩获31项大奖，其中包括第79届金球奖电影类最佳剧情片、剧情片最佳男主角，第91届奥斯卡上获得最佳男主角、最佳剪辑、最佳音响效果、最佳音效剪辑四项大奖。

活动现场图

　　此次在中国举办的13场ScreenX、4DX特效厅超前点映更是收获所有嘉宾与观众集体爆灯，阿里云研究中心高级战略总监田丰表示身临其境感比3D更强，尤其是“拯救生命”演唱会;北京电影学院高精尖创新中心研究员，前皮克斯工程师张心欣直言“这绝对是你没有过的全新体验”;中国气象局工程师，资深科普媒体人卞赟表示：“通过ScreenX技术还原出了现场气氛，能够更深切感受到皇后乐队的文化，以及他们想要传播的力量”;电影《苏曼殊》导演，前影视工业网副总裁杜昌博表示：“画幅非常大，分辨力更高，这种沉浸感对于观影者来说是与银幕的一种互动，有创新又有普世价值观的传递，ScreenX是未来的大趋势”。

　　除此之外，“震撼”“兴奋”成为观众表达赞美最直接的词汇，更有观众表示：“感谢ScreenX，有一种穿越时光的错觉，前所未有的刺激体验！”“270度观影体验突破了视觉极限，会感觉自己不是一个看客！”“感动到灵魂出窍，ScreenX特效厅无懈可击！”“ScreenX技术太绝了，鼓膜轰鸣，如临现场！”

　　《波西米亚狂想曲》将于3月22日在全国艺术电影放映联盟专线放映，影片已确认会在全国59家ScreenX特效厅上映。同时CJ 4DPLEX旗下的动感特效影厅“4DX”、国内唯一一家“4DX with ScreenX融合厅”都将同步上映，为观众带来超越以往的沉浸式观影体验。

   编辑：边界

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