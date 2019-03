ScreenX特效厅270度三面屏为观众最大程度还原了皇后乐队每一次舞台表演,包括“拯救生命”(Live Aid)史诗级演唱会的盛况。





独家画面重温经典强化互娱体验





ScreenX影院效果图 电影《波西米亚狂想曲》高度复原了皇后乐队的每一次舞台表演,特别是汇聚了几万人的“拯救生命”(Live Aid)史诗级演唱会现场。而如何打破银幕桎梏,让观众以身临其境之感参与到每一次表演中,真实体验发生在耳畔眼前的震撼,ScreenX技术实现了这一想法。





ScreenX版《波西米亚狂想曲》中,主要演出场面全部由ScreenX技术展现,270度三面屏能够将影片中的观众与观影观众融为一体,这种感染力会激发所有人同声高唱“We Are the Champions”,感受传奇主唱佛莱德·摩克瑞带来的热浪与感动。ScreenX版还能为观众呈现更富有情感的舞台镜头,当有着强烈节奏感的“Another One Bites the Dust”一曲出现时,左右华丽的照明与佛莱迪·摩克瑞交相辉映,带来如梦似幻的现场体验。ScreenX版影片还可以通过左右银幕输出更多影片信息,你将观赏到乐队其他三人的演奏场面。不仅如此,ScreenX版影片还将呈现独家彩蛋!皇后乐队原班人马将在影片中惊喜登场。观众们不仅能够在270度三面屏感受震撼的视听冲击,还能够组团一起去ScreenX影院找彩蛋!





除了强化视听体验,ScreenX特效厅还提高了观众与影片的互娱式体验指数,影片确认将以“卡拉OK”版出现在ScreenX特效厅。当屏幕下方歌词字幕出现,三面银幕包围令整体音乐氛围更加环绕立体,有着比KTV更高阶的演唱会气质,让观众情不自禁一同跟唱,享受音乐带来的乐趣。





口碑票房齐飞成为大赢家 ScreenX点映获赞“未来观影趋势”





《波西米亚狂想曲》自上映以来征服了无数观众,截至目前,影片全球票房更是累计突破8.7亿美元,超越《毒液》、《蚁人》、《头号玩家》、《碟中谍6》等影片取得2018年全球票房排行榜第6的好成绩,并成为影史最卖座的音乐剧情片!影片在颁奖季亦是最大赢家,累计61项提名并最终斩获31项大奖,其中包括第79届金球奖电影类最佳剧情片、剧情片最佳男主角,第91届奥斯卡上获得最佳男主角、最佳剪辑、最佳音响效果、最佳音效剪辑四项大奖。





活动现场图 此次在中国举办的13场ScreenX、4DX特效厅超前点映更是收获所有嘉宾与观众集体爆灯,阿里云研究中心高级战略总监田丰表示身临其境感比3D更强,尤其是“拯救生命”演唱会;北京电影学院高精尖创新中心研究员,前皮克斯工程师张心欣直言“这绝对是你没有过的全新体验”;中国气象局工程师,资深科普媒体人卞赟表示:“通过ScreenX技术还原出了现场气氛,能够更深切感受到皇后乐队的文化,以及他们想要传播的力量”;电影《苏曼殊》导演,前影视工业网副总裁杜昌博表示:“画幅非常大,分辨力更高,这种沉浸感对于观影者来说是与银幕的一种互动,有创新又有普世价值观的传递,ScreenX是未来的大趋势”。





除此之外,“震撼”“兴奋”成为观众表达赞美最直接的词汇,更有观众表示:“感谢ScreenX,有一种穿越时光的错觉,前所未有的刺激体验!”“270度观影体验突破了视觉极限,会感觉自己不是一个看客!”“感动到灵魂出窍,ScreenX特效厅无懈可击!”“ScreenX技术太绝了,鼓膜轰鸣,如临现场!”





《波西米亚狂想曲》将于3月22日在全国艺术电影放映联盟专线放映,影片已确认会在全国59家ScreenX特效厅上映。同时CJ 4DPLEX旗下的动感特效影厅“4DX”、国内唯一一家“4DX with ScreenX融合厅”都将同步上映,为观众带来超越以往的沉浸式观影体验。