时光网讯 《惊奇队长》
在韩国上映两周，没有碰到任何对手，次周末以101万观影人次轻松连冠。新映的美国惊悚片《密室逃脱》
首周末以31万观影人次位列第二。将于20日正式上映的本土犯罪片《金钱》
以近6万观影人次试映上榜第三。
《惊奇队长》在韩国上映11天累计观影人次达到460万，不但刷新了2019年引进片的最高观影人次纪录，还创下了韩国历年3月的最高票房增速，同时也书写下了漫威单人超英电影在韩国的第三高观影人次成绩，排在她前面的是《钢铁侠3》
（2013）和《蜘蛛侠：英雄归来》
（2017）。
本周有四部新片上榜2-4和8位，引进惊悚片《密室逃脱》表现最佳，以31万观影人次位列第二；柳俊烈领衔主演的犯罪片《金钱》试映动员5.9万观影人次排名周末票房第三；克林特·伊斯特伍德自导自演的剧情片《骡子》
以5万观影人次排名第四；而来自法国的动画电影《虫林大作战》
首周上榜第八。
2019年的首部千万电影《极限职业》
仍坚守榜单第六位，累计观影人次达到1624万。排名第七的《证人》
累计观影人次也突破250万人次。
李政宰主演的超自然惊悚片《娑婆诃》
因为难解的剧情阻挡了许多观众的热情，较上周直落六个位次排名第九。《绿皮书》
作为奥斯卡获奖片的代表仍然留在榜单第十位。
3月15日-3月17日（2018年第11周）末票房统计数据排名
（观众数单位：万人次/票房单位：亿韩元)
本周新片：
本周韩国本土电影有三部商业新作在20日扎堆上映，柳俊烈主演的犯罪片《金钱》、薛景求领衔的戛纳参展片《偶像》
和李善均主演的剧情片《坏警察》
将展开一轮票房厮杀。