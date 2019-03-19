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《惊奇队长》韩国次周末轻松连冠

《密室逃脱》首周居亚 柳俊烈新片试映第三

2019-03-19 16:36:39 来源：Mtime时光网

《惊奇队长》在韩国上映11天累计观影人次达到460万，书写下漫威单人超英电影在韩国的第三高观影人次成绩。《密室逃脱》首周第二，柳俊烈主演犯罪片《金钱》试映上榜第三。

《惊奇队长》次周连冠

　　时光网讯 《惊奇队长》在韩国上映两周，没有碰到任何对手，次周末以101万观影人次轻松连冠。新映的美国惊悚片《密室逃脱》首周末以31万观影人次位列第二。将于20日正式上映的本土犯罪片《金钱》以近6万观影人次试映上榜第三。

　　《惊奇队长》在韩国上映11天累计观影人次达到460万，不但刷新了2019年引进片的最高观影人次纪录，还创下了韩国历年3月的最高票房增速，同时也书写下了漫威单人超英电影在韩国的第三高观影人次成绩，排在她前面的是《钢铁侠3》（2013）和《蜘蛛侠：英雄归来》（2017）。

　　本周有四部新片上榜2-4和8位，引进惊悚片《密室逃脱》表现最佳，以31万观影人次位列第二；柳俊烈领衔主演的犯罪片《金钱》试映动员5.9万观影人次排名周末票房第三；克林特·伊斯特伍德自导自演的剧情片《骡子》以5万观影人次排名第四；而来自法国的动画电影《虫林大作战》首周上榜第八。

柳俊烈和刘智泰联袂犯罪片《金钱》将于3月20日正式上映

　　上周亚军《抗拒：柳宽顺的故事》本周下降三个位次来到第五，该片累计观影人次已经突破100万。

　　2019年的首部千万电影《极限职业》仍坚守榜单第六位，累计观影人次达到1624万。排名第七的《证人》累计观影人次也突破250万人次。

　　李政宰主演的超自然惊悚片《娑婆诃》因为难解的剧情阻挡了许多观众的热情，较上周直落六个位次排名第九。《绿皮书》作为奥斯卡获奖片的代表仍然留在榜单第十位。

3月15日-3月17日（2018年第11周）末票房统计数据排名
（观众数单位：万人次/票房单位：亿韩元)


本周新片：

　　本周韩国本土电影有三部商业新作在20日扎堆上映，柳俊烈主演的犯罪片《金钱》、薛景求领衔的戛纳参展片《偶像》和李善均主演的剧情片《坏警察》将展开一轮票房厮杀。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 惊奇队长 密室逃脱 韩国票房
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