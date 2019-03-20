Netflix砸钱，大卫芬奇出力，你想看的它都有。

时光网专稿 Netflix新出的一部短片系列火了，3月15日刚刚上线，几天之内，铺天盖地。





别问我谁演的。全是动画角色，什么样的都有。





人，狼人，机器人，机甲，改造人，怪兽，猫……你甚至能看到会说话的酸奶、希特勒和中国的狐狸精。

















别问我谁拍的。一群业界大咖，随便说个名字都得竖个大拇哥儿。制作人是从来没有拍过烂片的鬼才导演大卫·芬奇，和《死侍》导演提姆·米勒。





只有这两个人不够重磅？等一下，还没说完。





第一集「桑尼的优势」由全球业界最知名的CG动画公司Blur Studio制作。游戏《魔兽》《古墓丽影》的动画，他们家做的。电影《后天》《X战警》《变形金刚》《阿凡达》的后期，他们家做的。







感受一下第一集的人物画风





第三集「证人」是《蜘蛛侠：平行宇宙》的前艺术总监阿尔贝托·米尔戈执导，《平行宇宙》的成绩不用再赘述了。









第三集也是我个人最喜欢的一集





第七集「裂缝之外」由法国顶尖的动画工作室Unit Image制作，这家工作室专门为VFX游戏预告片、商业广告和电影制作完整的CG动画，就连迪士尼也和他们有工作。







全系列最大尺度的睡觉戏就出自这里





第十六集「冰河时代」由《死侍》导演提姆·米勒本人亲自指导，他还把《死侍》的首席摄影师Ken Seng和原创作曲家Junkie XL也叫了过来。尽管有这么好的阵容，这一集放在全剧来看也只能算普通水平，可见该系列整体质量有多高。







有《死侍》的幽默感在里面





以上只是列举几个例子，总之整个系列的18集短片基本集结了来自全球各地的顶尖动画制作团队，分成18个小组，在大卫·芬奇和提姆·米勒的整体把控下，将各自的专业技术与创作灵感发挥到极致，汇成了这一部作品。





当然还有最重要的一点是，Netflix砸了很多钱！别看篇幅很短，但每一帧都是大把的钞票在熊熊燃烧。





所以，也别问我是什么类型。就这么说吧，但凡你这辈子看过的，里面都有。科幻、废土、喜剧、恐怖、动作、奇幻、战争、政治……





你甚至能从中看到《速度与激情》《恐怖游轮》《异形》《机器人瓦力》《机械姬》《地心引力》《黑镜》《攻壳机动队》《阿丽塔》《聊斋》……的影子。

















现在是时候再喊一次这部神到不知道该怎么吹的动画短片剧的名字了：





《爱，死亡和机器人》





仅仅是预告片就可以让人看到颅内GC。





正式预告 但也有人觉得Netflix的作品一向是形式大于内容，这次一定也不例外。即便是看完全片之后，仍然有人这样评价。 很多人在看完预告片之后惊呼“吊爆了”，即便是看完全片之后，仍然有人这样评价。





不反驳，《爱，死亡和机器人》就是这样的。





观众可以明显感觉到，比起故事情节和主旨思想，制作者对里面动画视效的呈现更为偏爱，他们没有对人性、社会、现实提出什么尖锐的观点，只在其中几集里进行了为数不多的表达。





但其实《爱，死亡和机器人》原本的意义也不在这里，它更像是一部实验类作品，一颗没有前因后果突然在动画领域投下的原子弹。











从形式来说，大卫·芬奇一向主张打破主流剧集固有的半小时到1小时的格式，与此同时，再抛弃掉每集之间连贯的剧情逻辑，尽可能地凸显作品的娱乐价值。





从内容来说，《爱，死亡和机器人》汲取了众多原著小说的灵感，然后将大众作品总是刻意避免的悲观主义、成人向、猎奇风展现得淋漓尽致。





里面充斥着挑动肾上腺素的血腥、暴力、情色、恐怖元素，Geek们最爱的机甲、怪兽、科幻、赛博朋克统统扔进去，只为创造出一场风格多元的视觉盛宴。





























你可以将其简单称之为“作品”，也可以将其看作成“艺术”。





米勒将这部剧定位为“写给书呆子们的一封情书”，他可能没想到，如此多群体之外的观众都心动了。





这几天你一定听很多人这样说过：“里面的短片每集就几分钟，最多十来分钟，你睡觉前、在地铁上、吃饭、上厕所的时候随手就能看一集”。





我信你个鬼！！！你们这些糟老头子！！！





大家千万不要听信类似上面的这些话，如果你真的打算在睡觉前、坐地铁、吃饭、上厕所的时候随手看一集，那最后的结果一定是第二天顶着黑眼圈，地铁坐到终点站，外卖冰冰凉，站起来腿麻到没知觉直接栽过去。





别问我怎么知道，我跪在卫生间地板上写这篇文章肯定是有原因的。





所以，《爱，死亡和机器人》，请你立刻向我道歉，然后赶紧出第二部！





最后附一张截图，请慎重考虑之后再往下滑。

























































前方高能！



















































