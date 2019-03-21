作为一匹票房黑马，《比悲伤更悲伤的故事》的成功有一些必然性的因素有迹可循，也有不少偶然性的因素参与其中。

时光网讯 台湾爱情电影《比悲伤更悲伤的故事》内地上映7天，累计票房超过5.8亿，不但刷新台湾电影内地票房纪录，也将上映不久的好莱坞大片《惊奇队长》甩在身后。 台湾爱情电影《比悲伤更悲伤的故事》内地上映7天，累计票房超过5.8亿，不但刷新台湾电影内地票房纪录，也将上映不久的好莱坞大片《惊奇队长》甩在身后。





这样一部小体量电影展现出的能量令很多人惊讶，《比悲伤更悲伤的故事》为什么会大卖？





一部“好哭”的爱情片正遇上市场空窗期，这么评价颇有点“事后诸葛亮”的味道。作为一匹票房黑马，《比悲伤更悲伤的故事》的成功有一些必然性的因素有迹可循，也有不少偶然性的因素参与其中，同类电影想复制它的成功并不容易。





透过《比悲伤更悲伤的故事》的票房表现，我们应该看到的是国内电影市场的规律与微妙变化。





你对“哭片”的力量一无所知





在内地宣传过程中，片方一直在主打“催泪”这个点，一些观众也很形象地将这类电影简称为“哭片”。





调动观众情绪并不是一件容易的事情，无论是“哭”、“笑”、“燃……电影只要在任何一种情绪上下足功夫，都会对票房产生推动作用。











相比让观众笑的喜剧片，让观众燃的动作、科幻片，近年能让观众痛痛快快哭上一场的爱情片并不很多，《前任3》和《后来的我们》都算此类型的典型案例，虽然评价普遍不高，但并不影响观众趋之若鹜。





《比悲伤更悲伤的故事》改编同名韩国电影，原版作品口碑不错，催泪效果也曾在亚洲多个市场得到证明。台湾版《比悲伤更悲伤的故事》在保留韩国版核心故事的基础上，加入了更多华语世界的元素，对内地观众来说又增加了一层亲切感。





《比悲伤更悲伤的故事》内地上映后，相关话题频频登上微博、抖音等平台热搜榜。在抖音上，关键词“看比悲伤更悲伤的故事要带纸巾”登上热搜榜第一位，关键词“比悲伤更悲伤的故事看哭了”同样一度跻身热搜榜前五。而在微博上“诉哭”的观众也不在少数。





不管是电影真的感人，还是“哭片”的定位给了观众一个发抖音、发微博的“借口”，总之《比悲伤更悲伤的故事》有了足够的话题性。一个“哭”字就足以让影片快速找到它的目标受众。





这里特别要关注的一点是，《比悲伤更悲伤的故事》在某些评分平台的观众评价并不高，貌似很难形成口碑传播。但有时在观众群中“好电影”和“推荐看的电影”就是如此的分裂。而一些观众“矫情”、“三观不正”的评价也是徒增争议，喜欢的人照样喜欢，反而增加了影片的关注度。





爱情片是“刚需”





因为近几年喜剧片票房表现太过亮眼，大家似乎已经忘了国产爱情片也是国内观众十分钟爱的电影类型。远一点的有《失恋33天》，近一点的有《前任3》、《后来的我们》、《超时空同居》、《从你的全世界路过》、《北京遇上西雅图之不二情书》都是近年取得过高票房的国产爱情片。





甚至去年底艺术片《地球最后的夜晚》主打“跨年一吻”的爱情片营销点，也拿下令人咋舌的首日票房2.62亿（最终票房仅2.82亿）。











另外，爱情元素几乎在每个电影类型中都会出现，国产喜剧中尤甚。《美人鱼》、《西虹市首富》、《捉妖记》、《羞羞的铁拳》、《港囧》等片，被定义为喜剧没毛病，被划归为爱情片也问题不大。





国内观众一直爱看国产爱情片，借着“文化壁垒”带来的优势，这个类型完全有和超级英雄电影一较高下的实力。





《比悲伤更悲伤的故事》可能乍看起来，题材和主创都不太起眼，但其实该片是2018年台湾市场的本土电影票房冠军，实力不容小觑。











在《比悲伤更悲伤的故事》之前，大陆最卖座的台湾电影是《我的少女时代》和《那些年，我们一起追的女孩》。很巧合的是，这两部电影也都是爱情片，都曾拿下台湾市场的本土电影年度票房冠军，也都在香港市场拿到很好的成绩，尤其是《那些年，我们一起追的女孩》，曾拿到过香港华语片影史票房冠军。这证明台湾、香港、大陆观众对于爱情片的口味相对一致，而且需求都不小。





“冷”档期留出更多市场空间





3月历来是一个相对较冷的档期，今年3月票房成绩更是出现较去年同期下滑的迹象。市场不够火热，竞争也就没那么激烈。











《比悲伤更悲伤的故事》3月14日内地上映，与它同一周上映的新片中，实力最强也只是日本动画电影《我的英雄学院：两位英雄》。后者带有极强的粉丝属性，很难在路人观众群中受到青睐（目前该片票房不足3600万）。另外两部新片《过春天》和《阳台上》不属于商业片类型，都只有百万票房的实力，不足以对《比悲伤更悲伤的故事》产生威胁。





所以《比悲伤更悲伤的故事》真正的对手只有两部老片《惊奇队长》和《绿皮书》。《比悲伤更悲伤的故事》首映时，《绿皮书》已经上映14天，有些强弩之末。《惊奇队长》虽然当时只上映了7天，但正经历票房大幅跳水的窘境。











《惊奇队长》首周末三天票房5.97亿，上映7天后票房却只有7.26亿，四个工作日只斩获1.29亿票房。《惊奇队长》首周大爆依靠的是漫威的金字招牌，而口碑平平则导致影片后续表现乏力。





3月14日，《惊奇队长》排片占比接近40%，拿下2400万票房；《比悲伤更悲伤的故事》排片比11.6%，拿下1910万的票房。《惊奇队长》当日场均人次5.3人，《比悲伤更悲伤的故事》场均人次17.3人。





可见上映不久的《惊奇队长》其实票房统治力已十分薄弱，并未给《比悲伤更悲伤的故事》造成太大压力。影院也逐渐意识到了这一点，在排片上不断向后者倾斜。目前《惊奇队长》的排片已经落到20%出头的水平，《比悲伤更悲伤的故事》的排片则超过了40%。





主打女性观众市场





作为一部“哭片”，《比悲伤更悲伤的故事》的主要受众显然是女性观众——数据显示，该片女性观众占比超过70%。











从春节档到《比悲伤更悲伤的故事》上映前夕，内地电影市场一直被《流浪地球》、《阿丽塔：战斗天使》、《惊奇队长》等明显更符合男性观众口味的科幻片、动作片们占据，女性观众的观影需求在很长一段时间内无法得到满足（《绿皮书》女性观众占比也相对更高，但显然没有《比悲伤更悲伤的故事》更有针对性）。《比悲伤更悲伤的故事》来的恰逢其时，促成了这次小小的爆发。





更符合一线以下城市观众口味





《比悲伤更悲伤的故事》上映后，单日票房前三名一直是《比悲伤更悲伤的故事》、《惊奇队长》和《绿皮书》这三部电影。











《绿皮书》身为奥斯卡最佳影片，在一线城市的观众缘较高，一线观众占比超过23%；《惊奇队长》作为超级英雄电影，在二三四线城市普及度更高，但毕竟也是外语片，一线城市观众占比约19%；《比悲伤更悲伤的故事》作为华语片，又属于亲和力较强的爱情片类型，在二三四线城市的下沉力度更强，一线城市观众占比仅15.5%。





简单点说，《绿皮书》和《惊奇队长》的票房更依赖大城市，《比悲伤更悲伤的故事》更依赖小城市。











主打市场不同，《比悲伤更悲伤的故事》在竞争对手面前可以更好地抢占市场空隙。另一方面，一线城市数量有限，内地影市的大头其实在二线城市，这也是很多国产片能够和好莱坞大片一较高下的重要原因。《比悲伤更悲伤的故事》吸引到二三四线城市观众，等于把握住了市场的命脉。





“低票价”促成高观影人次





春节档以来，“高票价”成为许多观众吐槽的热点，市场观影人次流失严重。相比同期主要竞争对手，《比悲伤更悲伤的故事》还有一个明显的优势——票价较低。





数据显示，《比悲伤更悲伤的故事》平均票价不到31元，低于全国平均票价。《惊奇队长》平均票价约37元，《绿皮书》平均票价约33元，均高于全国平均票价。





《比悲伤更悲伤的故事》平均票价较低，一方面因为是2D电影，也几乎没有IMAX、杜比等高配影厅排片；另一方面，也因为影片在二三四线城市排片更多，票价与当地消费水平挂钩。





不管怎么说，更低的票价对一部分“价格敏感型”观众还是比较有吸引力的。





一张电影票便宜五六块钱，看似少赚了，但每多吸引到一位观众，就能弥补五六张电影票的差价，对票房有不可忽视的促进作用。《比悲伤更悲伤的故事》上座率明显高于竞争对手，低票价也是原因之一。