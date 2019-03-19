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西班牙悬疑电影《警告》曝人物海报

主演深陷数字谜局 双核故事隔空对话

2019-03-19 18:42:16 来源：Mtime时光网

《看不见的客人》后，又一部引进内地的西班牙悬疑惊悚电影《警告》，于今日发布了人物海报。







　　时光网讯  《看不见的客人》后，又一部引进内地的西班牙悬疑惊悚电影《警告》，于今日发布了人物海报。该片由丹尼尔·卡尓帕索罗执导，讲述了天才奥数学家约恩运用数学推理演算破解“数字诅咒”的故事。今日发布的人物海报展现了影片双时空故事中的几组人物画像，细节之处暗藏玄机。影片定于3月29日全国公映。

　　和以往的悬疑惊悚电影不同，电影《警告》采用了“双核”故事线，通过天才奥数学家约恩破解凶杀案相关的数学谜题以及小男孩尼科的坎坷成长，发展出两个主题故事。串联起这两个故事的，则是一组“杀人数字”。影片讲述了一个加油站旁的便利店每隔一段时间就会发生凶杀案。某天雨夜，男主角约恩的朋友在此被袭，为了找出凶手，约恩开始收集这个地方的相关信息并试图破解“数字诅咒”。

　　电影《警告》是继“现象级影片”《看不见的客人》后又一部即将登上内地大银幕的悬疑佳作。有“珠玉”在前，《警告》不敢松懈。该片改编自亚马逊Top3畅销书作家的成名作；创新的双时空叙事也将为观众讲述一场无人相信的数列谜局，刺激烧脑。

　　电影《警告》不仅关注了西班牙社会中的枪击暴力事件，同时将目光聚焦到校园中的霸凌现象。如果说前者是欧洲大陆愈发突出的典型社会问题，那么后者则是具有全球性普遍特征的未成年人安全问题。两者均从内容上更加深化了该片的故事主题。

   编辑：hello王小羊

关键词： 警告 海报
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警告

警告 (2018)

0.0

导演：丹尼尔·卡帕索罗

主演：劳尔·阿雷瓦罗

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