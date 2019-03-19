印度悬疑电影《天作谜案》发布先导海报，有望引进内地。











电影《天作谜案》以凶杀案为开始，影片讲述警官德夫（阿克夏耶·坎纳 饰）正在调查一宗双重谋杀案，案件牵涉两名嫌疑人，其中之一是著名的悬疑小说作家维克拉姆（西达尔特·马尔霍特拉 饰），另一位则是年轻的家庭主妇玛雅（索娜什·辛哈 饰）。两个人，两种证词的碰撞，背后的真相也远非表面这么简单……





作为一部多重反转的悬疑犯罪影片，《天作谜案》无歌舞、外挂及冗长的片长，剧情更注重的是悬疑与逻辑推理。影片通过多位证人的口供、案发现场种种蛛丝马迹，引领观众进入男女主人公所描述的案件剧情当中。





嫌疑人互相指正，为洗脱嫌疑交替更改口供，虽然只是一些案发细节的轻微变化，却导致他们的身份在受害人和凶手之间反复互换，案情也相应的一次次不断反转，让人感到错综复杂。影片不看到最后一秒，真相将无法揭露。





电影《天作谜案》翻拍自1969年的印度同名电影，原版便在众多影迷心中留有深刻印象。此次重塑经典，影片联手电影男主西达尔特·马尔霍特拉，近年印度最为火热的男演员之一，被誉为印度最为英俊的名人；印度警官专业户阿克夏耶·坎纳；以及近年来卖座影片频出的电影女主索娜什·辛哈。除此之外，影片大胆采用好莱坞悬疑片拍摄手法，大幅度突破原版，打造悬疑犯罪佳片。