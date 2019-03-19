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《看不见的客人》导演新作曝终极海报

《海市蜃楼》15小时限时解谜悬疑升级

2019-03-19 19:06:11 来源：Mtime时光网

《海市蜃楼》发布终极海报，细节线索环环相扣，平行时空悬疑丛生，15小时限时解谜惊心动魄。


　　时光网讯  《看不见的客人》导演奥里奥尔·保罗执导的新作《海市蜃楼》将于3月28日全国上映。今日片方发布终极海报，细节线索环环相扣，平行时空悬疑丛生，15小时限时解谜惊心动魄。
 
　　在此次曝光的终极海报中，连接起时空的重要道具旧电视和旧录像机，以画中画的形式层层嵌套，将神色迥异的各个人物分割于不同的电视画面空间中，呼应着影片中平行时空的烧脑设定。看似分离却又而环环相扣的视觉效果，则显露出导演奥里奥尔·保罗的经典悬疑手法。






　　在《海市蜃楼》中，一场电磁风暴连接了过去与现在的时空，让女主角贝拉（阿德丽安娜·尤加特饰）与小男孩尼克（胡里奥·博希加斯饰）通过旧电视对话，并拯救了小尼克的生命，历史从此被颠覆。被蝴蝶效应影响的贝拉，发现自己处在一个新的现实中，她的女儿既没有出生她的丈夫也不认识她。贝拉能否在新的时空里改变自己和尼克的命运？能否在风暴结束前找回自己幸福的过去？

　　作为《看不见的客人》导演奥里奥尔·保罗的全新悬疑作品，《海市蜃楼》此次除了延续了其经典的悬疑反转风格，还加入了全面升级的烧脑设定。蝴蝶效应、平行时空等元素都让观众和影迷们对该片的期待值爆表。

　　而更令影片极具看点的是，不同于《看不见的客人》中一分一秒铺垫线索的沉着时间感，《海市蜃楼》将带来极度刺激惊险的“限时营救”式解谜，女主角必须在风暴消失前有限的15小时里找回女儿，强力推动着观众与主角一同争分夺秒地找寻真相。

　　据悉，《海市蜃楼》全国路演即将于上海、杭州、成都等多个城市陆续展开，保罗导演也将亲临各大城市，与观众们共同揭开终极谜底。

   编辑：hello王小羊

关键词： 海市蜃楼 终极海报 看不见的客人
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