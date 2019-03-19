《伞学院》是一部融合了科幻和漫画的混合体，但它是以一种令人耳目一新、很有趣的方式来展现，并且有着精彩的表演和出色的视效。使人迫不及待地想知道这个怪异而精彩的剧集接下来会如何发展。















这部作品有点像Chris Claremont和约翰·伯恩的《X战警》系列，又有点像Grant Morrison的《末日巡逻队》和《黑衣人》，但依然是一部完全原创的、充满趣味的、有着清晰的人物设定和全体出色演技的作品。





剧集故事线始于20世纪80年代末期，当时世界各地有43名不同的女性原本没有怀孕，却都在同一天生下了孩子。





深藏秘密且行为古怪的亿万富翁雷吉纳·哈格里夫斯爵士（Colm Feore 饰演）收养了其中七个孩子：卢瑟（汤姆·霍珀 饰演）、迭戈（David Castaneda 饰演）、艾莉森（Emmy Raver-Lampman 饰演）、克劳斯（罗伯特·席安 饰演）、第五（Aidan Gallagher 饰演）、本（Justin H. Min 饰演）和万尼亚（艾伦·佩姬 饰演）。











在机器人格蕾丝（Jordan Claire Robbins 饰演）和会说话的黑猩猩波戈（Adam Godley 饰演）的帮助下，哈格里夫斯将其中6个有着超能力的孩子抚养长大，并组建了一个名为“伞学院”的打击犯罪的团队。而万尼亚似乎没有任何超能力，所以没有成为这个团队的一员，她一直被与其他兄弟姐妹分开抚养。在第五失踪、本被杀之后，团队解散，这些人各奔东西。





而哈格里夫斯死后，这些孩子重新团聚。卢瑟一直生活在月球上；迭戈成为了一名警员；艾莉森是一名著名女演员，有一个与她关系疏远的女儿；克劳斯是一名瘾君子，但他的超能力让他可以在坟墓之外与本交谈；万尼亚是当地管弦乐队的第二小提琴手。在葬礼上，具有穿越能力的第五从未来回来，但在他的兄弟姐妹们看来，他和小时候失踪时一样大。





第五向大家解释说，世界末日会在八天内发生，如果他们不团结起来阻止这场即将到来的厄运，世界便将被毁灭。他还透露，自己去到未来之后，被一个名为“委员会”的秘密组织招募，这个组织负责监督时间，确保每件应该发生的事情都能按时发生。





第五的上司汉德勒（Kate Walsh 饰演）相信世界末日即将来临，于是派去了她的头号杀手黑兹尔（卡梅隆·布莱顿 饰演）和恰恰（玛丽·布莱姬 饰演），以确保伞学院没能阻止世界末日的到来。





与此同时，万尼亚发现她并不是毫无超能力，而她的新男友莱纳德（约翰·马加罗 饰演）也可能不是他所声称的身份。很快，新联盟成立，秘密被揭露出来，这一次迫使伞学院的人将他们之间的分歧放在一边，来拯救自己和世界的命运。











在21世纪早期，由于《X战警》《蜘蛛侠》和《蝙蝠侠》等漫改电影的成功，漫画产业又重新流行起来。比尔·哈德尔、塞缪尔·杰克逊和泰瑞斯·吉布森等演员都开始写漫画书，凯文·史密斯、雷吉纳·哈德林和沃卓斯基姐妹（当时还是兄弟）等电影制作人，甚至还有罗布·赞比、Tom Morello和Glenn Danzig等音乐人全部开始尝试漫画创作。





不过，当时几乎所有的“名人漫画书”都被业界和粉丝们斥为“短暂的流行风潮”，但其中有一部作品后来赢得了2008年艾斯纳奖最佳限定系列，并被认为是过去20年里最优秀的原创漫画书之一。





这个系列就是由朋克摇滚乐队我的化学浪漫主唱杰拉德·亚瑟·威创作的《伞学院》。杰拉德在作品中借用了一些经典漫画的常用元素，比如时间旅行、外星人、机器人和世界末日，并将其与他从那些最受欢迎的漫画系列中获得的灵感结合起来，比如《X战警》和《末日巡逻队》，后者最近也推出了自己的改编电视剧。





从第一期开始，这部漫画就被强烈要求改编成真人版，很高兴制作人们最后选择了电视而不是电影，因为剧情取材于漫画第一卷的《天启组曲》，但也结合了第二卷《达拉斯》的元素，里面的故事线太多，绝对不能把它塞进一部只有两小时的电影里。











个人认为，这部剧必须是在Netflix或其他流媒体平台上播出，而非广播电视，或者像HBO这样的付费电视。因为仅仅是里面的暴力和语言就会阻止它出现在网络电视上，并且还有一个乐趣就是像看大电影一样一口气看完一整部，而在有线电视上每周一集地看是不会让人满意的。更不用说剧中那些令人难以置信的视觉效果，考虑到预算成本，除了流媒体服务平台，你很难在其他地方看到这样的效果。





幕后特辑 对于任何科幻或超级英雄类型的粉丝来说，这部剧的大创意，比如时间旅行、天启和一个超能力者组成的家庭，都使其成为了一颗重磅炸弹。而对人物角色的深入研究和演员们的精湛表演更让这部剧值得一看。





分别饰演卢瑟、艾莉森、迭戈的汤姆·霍珀、Emmy Raver-Lampman和David Castaneda都是非常优秀的演员，他们在一起搭戏可以产生很强的化学反应。不过，在5个身处现代、尚存人世的超级英雄孩子中，罗伯特·席安饰演的克劳斯和Aidan Gallagher饰演的第五是其中最抢尽风头的角色。











说实话，我一开始并不喜欢克劳斯，因为他看起来就像一个哥特人，而且还是个瘾君子，但随着剧情的发展，他成为了最吸好感的角色之一。他小时候曾被哈格里夫斯虐待，使用毒品则是出于恐惧，这样他就能抑制自己与死者沟通的能力。另外还有一个很棒的支线情节，讲述他意外地回到了越南战争，并且爱上了一个在战斗中牺牲的战友。





年轻演员Aidan Gallagher出色地扮演了第五，他在世界末日之后独自生活了几十年，然后为委员会充当了不知道多久的刺客，现在却被困在11岁的身体里。这名年轻的演员不费吹灰之力就传达出了一个老男人成熟的态度，你永远不会质疑他的表演。











最后，必须要提一下女演员艾伦·佩姬在剧中精彩却又有些吃力不讨好的表演。饰演一个总是站在旁观者角度的角色并不容易，尤其是在一个经典的超级英雄故事中，观众们其实很清楚她的角色“绝对不会像她看上去的那样”。佩姬从来没有在她的表演中暗示这个角色会变坏，即使观众们都知道最后会是这个结果。佩吉的角色拥有传输恐惧和人性的能力，这一设定让她的角色是否或者何时会背叛其他兄弟姐妹这个问题变得更加有趣。





同样值得注意的是，玛丽·布莱姬和卡梅隆·布莱顿饰演的两给穿越时空的秘密刺客之间有着深厚的感情，而资深女演员Kate Walsh饰演的神秘领导人角色则充满了幽默和庄重。





总的来说，《伞学院》是一部融合了科幻和漫画的混合体，但它是以一种令人耳目一新、很有趣的方式来展现，并且有着精彩的表演和出色的视效。在没有透露任何信息的情况下，第一季给出了一个非常令人满意、扣人心弦的结局，使人迫不及待地想知道这个怪异而精彩的剧集系列接下来会如何发展。