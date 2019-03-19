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胡玫版《红楼梦》设计图曝光奢华惊人

打造"青春初红楼" 除了贾母都是新演员

2019-03-19 21:09:32 来源：Mtime时光网

导演胡玫携全新电影版《红楼梦》亮相香港国际影视站推介会，公开影片数据和设计图。


　　时光网讯 3月18日，2019年香港国际影视展于香港会议展览中心举行，导演胡玫携全新电影版《红楼梦》亮相“福建馆”电影推介会现场，首次公开影片拍摄大数据。

导演胡玫亮相香港国际影视展

　　电影《红楼梦》汇聚实力与情怀兼具的精英班底，以全新视角解读经典。经过十年筹备及最终拍摄完成，胡玫导演表示此番欲打造“青春初红楼”：“《红楼梦》最重要的主题就是青春万岁。”影片将于2019年上映。
 
全新电影版《红楼梦》香港推介  胡玫匠心打造“青春初红楼”

　　3月18日，2019年香港国际影视展于香港会议展览中心举行。当天，导演胡玫携全新电影版《红楼梦》亮相“福建馆”电影推介会，并首度公开电影《红楼梦》一系列拍摄大数据，全面解读影片从筹备到拍摄完成的幕后工作。

　　电影自2017年9月启动全球海选报名后，收到近2万人的报名简历，胡玫导演打趣称：“这个数据有些‘水分’，因为有的人甚至报名了一百多次。”

　　最终，在十余名工作人员历经3个月的不懈努力下，于全国各个专业院校二次海选后，共筛选出300人进入复试、150人参与试镜，最终剩下80人得以参与到影片拍摄前的半年专业系统培训中。


导演胡玫现场分享影片拍摄大数据

　　推介会现场，胡玫回忆起培训过程十分动情，她表示：“无论是琴棋书画，茶艺等等，古代文化的培训让这些孩子们发生脱胎换骨的变化。当最后看他们毕业汇报时，我坐在教室里是流泪的。而看到他们的培训成功，我心里也有了底。”

　　作为经典国民大IP，《红楼梦》一直以来都备受大众的关注与期待。此次，胡玫版电影《红楼梦》将以全新视角解读经典，为观众呈现一个前所未有的“青春初红楼”。


导演胡玫香港推介电影《红楼梦》

　　影片围绕“新鲜精美”四大核心关键词展开，打造极致东方美学盛宴，新人演员搭档老戏骨全新演绎，真实再现红楼儿女青春掠影。

　　胡玫表示：“《红楼梦》的文学地位太高了，是压在我们头上的大山，这次我们挑战了极限。同时《红楼梦》的电影版快30年没拍了，而曾经《红楼梦》是中国电影非常热的话题。”

　　谈及出演的全新演员，胡玫表示：“几乎除了贾母，全部都是新演员，因为原著里的故事，宝黛钗都是十几岁出头，原著就发生在他们年轻的部分，所以《红楼梦》最重要的主题就是青春万岁。”

　　胡玫希望，通过对《红楼梦》的影视创造性转化，推广普及中国古典名著，引领当代更多年轻人来关注了解中国传统文化并传承，同时期待能创造出展现当代中国的新文化符号。
 
精英班底实力与情怀兼具  胡玫首揭影片拍摄大数据

　　全新电影版《红楼梦》集结了制片人苏志鸿、编剧何燕江、视觉总监赵小丁、摄影指导赵晓时、美术指导霍廷霄、造型指导陈同勋、作曲叶小纲等一众实力与情怀兼具的精英班底，共同匠心打造。


　　为了最大化还原原著《红楼梦》中的恢弘场景建筑，呈现文中对于太虚幻境梦幻旖旎之美的种种描绘，电影美术组经过不断推敲尝试，前后共绘制电影美术场景图达1200多张，其中200多张场景概念效果图，1000多张共30多套的场景制作图。



　　在道具设计制作上，则更加注重一系列细节设计，精心绘制的300多张道具设计图，不论在色彩搭配还是材料选择上都经过精细考量，力求将红楼独到的精致东方美学艺术融入到电影的每一个角落。

　　同时，电影《红楼梦》前往北京、河北、上海、江苏、浙江、西藏等全国多个省市进行实地取景拍摄。为了带给观众绝佳的视觉体验，产生真实的代入感，主创团队更是在河北香河县的“天下第一城”启用总计达16000平米的摄影棚实景搭建荣宁二府，这其中包括5个3000平米及1个1000平米的摄影棚，全方位复刻贾宝玉、林黛玉、王熙凤等一众主要角色的房屋住所。



　　大到屋檐门框的雕刻上色，小到屋内桌面笔墨砚台的摆放，都结合角色个人特点进行设计，十分考究，足见电影背后主创团队的专业用心。

　　胡玫导演慨叹：“我们启用了16000平米的摄影棚，棚一边搭建，里边的景也一边搭。景都搭好了，开拍的前一天，摄影棚的大门也才搭好。这个巨大的工程奠定了我们内景拍摄的基础。我们的拍摄用了最先进的6K机器，甚至现在连影院都没有6K的放映。我也希望《红楼梦》魔幻现实主义的部分，能够呈现在大银幕上。”


   编辑：飒飒

关键词： 胡玫 红楼梦 香港国际电影节 四大名著
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红楼梦

红楼梦 (2019)

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胡玫

胡玫

Mei Hu

职业：导演 | 制作人 | 编剧

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