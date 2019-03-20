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迪士尼完成对二十世纪福斯713亿收购

《X战警》回归漫威 《阿凡达2》未叫停

2019-03-20 08:26:06 来源：Mtime时光网

2019年3月20日之后，统领好莱坞多年的六大电影公司：迪士尼、福斯、环球、派拉蒙、索尼哥伦比亚、华纳，正式成为“五大”。

　　时光网讯 迪士尼对二十世纪福斯影业的收购将在美国时间3月20日宣告正式完成，母公司21世纪福斯公司已经完成了与福斯电影的分离工作，在等到美国东部时间3月20日到来之后，20世纪福斯影业就正式纳入迪士尼的版图。

　　2017年12月17日，迪士尼CEO鲍勃·艾格尔和新闻集团总裁鲁伯特·默多克达成收购协议，迪士尼将以524亿美元的价格收购21世纪福斯公司的电影资产。

　　迪士尼正式收购的内容包括：21世纪福斯旗下的20世纪福斯影业、20世纪福斯电视公司、FX有线电视网与国家地理，以及福斯30%的Hulu股份、39%的欧洲电视巨头Sky股份、Star印度等。

　　这项交易原本价值524亿美元，但因为康斯卡特集团的竞价，迪士尼把收购价格提高到了713亿美元，最终这项并购以713亿美元成交。

20世纪福斯影业制片厂

　　在此解释下“20世纪福斯”与“21世纪福斯”的关系——21世纪福斯（21st Century Fox）旗下有个名为“福斯娱乐集团”（Fox Entertainment Group）的子公司，将要被迪士尼收购的“电影”类包括“20世纪福斯”（20th Century Fox Film Corporation），再细分下面还有“福克斯探照灯”（Fox Searchlight Pictures）、“20世纪福斯动画公司”（20th Century Fox Animation）与“蓝天工作室”（Blue Sky Studios）。

福斯旗下的电视台

　　电视剧方面，福斯娱乐集团下面有福斯电视集团（Fox Television Group），其中分为20世纪福斯电视（20th Century Fox Television，是制片方，这部分卖给了迪士尼）与福斯广播公司（Fox Broadcasting Company，就是我们常说的“电视台”，这部分不卖）。而FX有线电视网络则是福斯网络集团（Fox Networks Group）下面的子公司，也会卖给迪士尼。

对于这项庞大的好莱坞并购，影迷最关心的其实是以下内容——

漫威：金刚狼，终于等到你，还好我没放弃

1、福斯电影此前拥有的《X战警》《神奇四侠》的电影版权回归漫威，其中包括《死侍》《金刚狼》等独立角色电影，都一并回到漫威影业。迪士尼CEO鲍勃·艾格尔说了：“不应该有两个漫威。”大家就等着看金刚狼加盟复仇者联盟吧。

迪士尼CEO鲍勃·艾格尔和卢卡斯影业原老板乔治·卢卡斯

2、《星球大战：新希望》版权回归卢卡斯影业，2012年迪士尼花40亿美元收购了卢卡斯影业，但是根据此前的合约，20世纪福斯影业拥有《星球大战：新希望》的永久电影版权。当时就比较尴尬了，假如迪士尼未来发行《星球大战》蓝光碟等周边产品，独缺一部《新希望》。但这个问题现在也彻底解决了。

3、福斯影业此前开发的超级英雄漫改电影《牌皇》《毁灭博士》《银影侠》《幻影猫》《分身人》全部叫停，等待迪士尼的重新运作。

4、蓝天工作室也纳入了迪士尼版图，工作室的代表作是《冰川时代》系列。

《阿凡达2》2020年12月18日北美上映

5、詹姆斯·卡梅隆执导的《阿凡达2》《阿凡达3》拍摄制作当中，上映日期未变。

　　二十世纪福斯影业，正式成立于1935年5月，由默片时代的大公司福克斯电影公司（Fox Film Corporation）和20世纪影片公司（20th Century Pictures, Inc.）合并而成。福斯出品的电影名作，除了上面提到的《X战警》《阿凡达》之外，还有《埃及艳后》《猩球崛起》《异形》《泰坦尼克号》《水形物语》《三块广告牌》等等，在票房和艺术领域都有极高的建树。

　　2019年3月20日之后，统领好莱坞多年的六大电影公司：迪士尼、福斯、环球、派拉蒙、索尼哥伦比亚、华纳，正式成为“五大”。

作者：崔汀   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 迪士尼 二十世纪福斯 20世纪福斯 并购 713亿美元 死侍 X战警 阿凡达2
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