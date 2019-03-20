时光网讯 迪士尼对二十世纪福斯影业的收购将在美国时间3月20日宣告正式完成，母公司21世纪福斯公司已经完成了与福斯电影的分离工作，在等到美国东部时间3月20日到来之后，20世纪福斯影业就正式纳入迪士尼的版图。
2017年12月17日，迪士尼CEO鲍勃·艾格尔和新闻集团总裁鲁伯特·默多克达成收购协议，迪士尼将以524亿美元的价格收购21世纪福斯公司的电影资产。
迪士尼正式收购的内容包括：21世纪福斯旗下的20世纪福斯影业、20世纪福斯电视公司、FX有线电视网与国家地理，以及福斯30%的Hulu股份、39%的欧洲电视巨头Sky股份、Star印度等。
这项交易原本价值524亿美元，但因为康斯卡特集团的竞价，迪士尼把收购价格提高到了713亿美元，最终这项并购以713亿美元成交。
在此解释下“20世纪福斯”与“21世纪福斯”的关系——21世纪福斯（21st Century Fox）旗下有个名为“福斯娱乐集团”（Fox Entertainment Group）的子公司，将要被迪士尼收购的“电影”类包括“20世纪福斯”（20th Century Fox Film Corporation），再细分下面还有“福克斯探照灯”（Fox Searchlight Pictures）、“20世纪福斯动画公司”（20th Century Fox Animation）与“蓝天工作室”（Blue Sky Studios）。
福斯旗下的电视台
电视剧方面，福斯娱乐集团下面有福斯电视集团（Fox Television Group），其中分为20世纪福斯电视（20th Century Fox Television，是制片方，这部分卖给了迪士尼）与福斯广播公司（Fox Broadcasting Company，就是我们常说的“电视台”，这部分不卖）。而FX有线电视网络则是福斯网络集团（Fox Networks Group）下面的子公司，也会卖给迪士尼。
对于这项庞大的好莱坞并购，影迷最关心的其实是以下内容——
迪士尼CEO鲍勃·艾格尔和卢卡斯影业原老板乔治·卢卡斯
2、《星球大战：新希望》版权回归卢卡斯影业，2012年迪士尼花40亿美元收购了卢卡斯影业，但是根据此前的合约，20世纪福斯影业拥有《星球大战：新希望》的永久电影版权。当时就比较尴尬了，假如迪士尼未来发行《星球大战》
蓝光碟等周边产品，独缺一部《新希望》。但这个问题现在也彻底解决了。
3、福斯影业此前开发的超级英雄漫改电影《牌皇》《毁灭博士》《银影侠》《幻影猫》《分身人》全部叫停，等待迪士尼的重新运作。
4、蓝天工作室也纳入了迪士尼版图，工作室的代表作是《冰川时代》系列。
2019年3月20日之后，统领好莱坞多年的六大电影公司：迪士尼、福斯、环球、派拉蒙、索尼哥伦比亚、华纳，正式成为“五大”。