时光网讯
北京时间3月19日晚，由中影发行，迪士尼影业出品、鬼才导演蒂姆·波顿
执导的真人奇幻巨制《小飞象》
，中国首映礼在上海迪士尼度假区迪士尼小镇的华特迪士尼大剧院隆重举行。中文主题曲《亲爱的》演唱者郑云龙，与来自全国各地的媒体及贵宾一起，共同见证了大银幕上逆风翱翔的耀目传奇，影片将于3月29日全国公映。
首映礼当日，华特迪士尼大剧院装点一新，神采奕奕的小飞象雕塑在大厅中心，展开巨大的耳朵，迎接客人的到来。“萌”力四射的他，吸引早早抵达的影迷争相与之合影留念、录制视频。傍晚时分，首映正式开始，夜色中的迪士尼小镇更显华丽梦幻，可以容纳上千人的大剧院早已座无虚席，每张椅子上都放了个可以抱回家的“小飞象”玩偶，让影迷们更是爱不释手。
影片中文主题曲演唱者、“音乐剧王子”郑云龙也惊喜现身，并现场演唱本片中文主题曲《亲爱的》，深情款款、悠扬隽永的演绎，让现场观众陶醉其中，将气氛推向高潮。之后，万众期待的迪士尼真人《小飞象》在中国的首场放映正式开始。逆风翱翔的励志故事温暖展开，精致宏大的视听盛宴不时引发赞叹，而栩栩如生、奶萌无敌的小飞象更是实力“邀宠”，每次出场都牢牢吸引全场目光。
真人版《小飞象》根据迪士尼同名经典动画改编，讲述生而不同的小飞象拥抱真我、成就不凡奇迹，暖心励志的传奇故事。好莱坞鬼才蒂姆·波顿带领《爱丽丝梦游仙境》
原班人马，通力打造最缤纷瑰丽的银幕场景。华丽震撼的视听体验也收获了国内观众广泛的赞誉。与此同时，温暖人心的小飞象，也顺利跻身超级萌宠之列，而与小飞象同场飙戏的演员们，也都获得观众认可。
迪士尼真人奇幻巨制《小飞象》，将以3D/IMAX 3D/中国巨幕/杜比影院等格式于3月29日全国公映。逆风翱翔的励志传奇和美轮美奂的视觉盛宴尽在春日影院，与你不见不散！
编辑：甄甏甏