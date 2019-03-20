迪士尼真人电影《小飞象》昨日在华特迪士尼大剧院举办中国首映式，“音乐剧王子”郑云龙现身演唱了中文主题曲《亲爱的》。

时光网讯

首映礼当日，华特迪士尼大剧院装点一新，神采奕奕的小飞象雕塑在大厅中心，展开巨大的耳朵，迎接客人的到来。“萌”力四射的他，吸引早早抵达的影迷争相与之合影留念、录制视频。傍晚时分，首映正式开始，夜色中的迪士尼小镇更显华丽梦幻，可以容纳上千人的大剧院早已座无虚席，每张椅子上都放了个可以抱回家的“小飞象”玩偶，让影迷们更是爱不释手。





郑云龙 中国首映礼演唱《亲爱的》 影片中文主题曲演唱者、“音乐剧王子”郑云龙也惊喜现身，并现场演唱本片中文主题曲《亲爱的》，深情款款、悠扬隽永的演绎，让现场观众陶醉其中，将气氛推向高潮。之后，万众期待的迪士尼真人《小飞象》在中国的首场放映正式开始。逆风翱翔的励志故事温暖展开，精致宏大的视听盛宴不时引发赞叹，而栩栩如生、奶萌无敌的小飞象更是实力“邀宠”，每次出场都牢牢吸引全场目光。

迪士尼真人奇幻巨制《小飞象》，将以3D/IMAX 3D/中国巨幕/杜比影院等格式于3月29日全国公映。逆风翱翔的励志传奇和美轮美奂的视觉盛宴尽在春日影院，与你不见不散！









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