陈立农李现双男主出演古装奇幻片《春江花月夜》，两人晒出新剧本和片中的“书包”。









陈立农和李现都在新剧本封面签上了自己的名字，陈立农还调皮地涂鸦画了一个笑脸，这可能与他在片中角色的个性有关。两人的书包风格差很大，陈立农的古装双肩包容量非常大，编织很有特色，而李现的则是小容量单肩包，看着也装不了什么东西，两人在片中谁是学霸谁是学渣想必很明显了。很多网友在微博留言“求同款”，还有人自发晒起了自己的开学装备。





此次《春江花月夜》的制作公司是安乐电影，曾制作过《捉妖记》系列、《北京遇上西雅图》系列、《寒战》系列等影片。此次的《春江花月夜》是安乐电影继《捉妖记》系列后再次制作古装奇幻电影，据悉，该片有关狐族的奇幻设定源自同名小说，但角色和故事均为原创。

编辑：隐饮