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陈立农李现双男主出演《春江花月夜》

《捉妖记》后安乐公司再次操刀古装奇幻片

2019-03-20 09:37:35 来源：Mtime时光网

陈立农李现双男主出演古装奇幻片《春江花月夜》，两人晒出新剧本和片中的“书包”。
       时光网讯 3月19日晚，陈立农和李现同步更新微博，确认了正在拍摄电影《春江花月夜》的消息。陈立农微博写道：“学生王子进，前来@电影春江花月夜 报道！开始‘上学’的每一天，前路漫漫，学习之路期待新朋友作伴”。

      李现则写道：“大家好，我是白十三。今天是好好‘上学’的一天，考试很有趣。顺便希望王子进赶考顺利，考取功名以后不要忘了我。电影春江花月夜请跟我一起督促他”。恰逢新学期伊始，两人还附上了《春江花月夜》剧组发来的创意“开学”装备——第九稿最新打印的剧本。

       陈立农和李现都在新剧本封面签上了自己的名字，陈立农还调皮地涂鸦画了一个笑脸，这可能与他在片中角色的个性有关。两人的书包风格差很大，陈立农的古装双肩包容量非常大，编织很有特色，而李现的则是小容量单肩包，看着也装不了什么东西，两人在片中谁是学霸谁是学渣想必很明显了。很多网友在微博留言“求同款”，还有人自发晒起了自己的开学装备。

       此次《春江花月夜》的制作公司是安乐电影，曾制作过《捉妖记》系列、《北京遇上西雅图》系列、《寒战》系列等影片。此次的《春江花月夜》是安乐电影继《捉妖记》系列后再次制作古装奇幻电影，据悉，该片有关狐族的奇幻设定源自同名小说，但角色和故事均为原创。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 春江花月夜 陈立农 李现
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春江花月夜

春江花月夜 (2020)

0.0

导演：宋灏霖

主演：李现 陈立农

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