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沙赞本赞来了！《雷霆沙赞！》男主即将来华

中国独家海报正太主演集结 新预告超人被cue

2019-03-20 10:33:01 来源：Mtime时光网

“沙赞”扮演者扎克瑞·莱维即将来华，出席3月25日在北京举行的中国首映活动。中国独家海报中，四大主演霸气集结。影片将于4月5日同步北美全国上映！
　　时光网讯 华纳兄弟影片公司出品的最新DC超级英雄电影《雷霆沙赞！》将于4月5日全国上映，同步北美。今日“沙赞”扮演者扎克瑞·莱维惊喜出镜，宣布自己即将来华，出席3月25日在北京举行的中国首映活动，并表达了对中国粉丝和美食的极大期待。

来华预告

　　视频中，大家还见识了这位DC最“另类”英雄如何解锁超能力、爆笑出击，模仿超人但依旧不会飞的囧态“笑果”十足，誓将“逗比”进行到底。同时，影片还重磅曝光了中国独家海报，在醒目的沙赞闪电标志中，四大主演集结亮相，其中由马克·斯特朗扮演的超级反派希瓦纳博士更是神秘十足，引发粉丝期待。

欢乐“沙赞”即将惊喜来华  全新英雄“囧萌”解锁技能

　　作为DC宇宙全新的“另类”超级英雄，《雷霆沙赞！》一直备受影迷期待，国内定档4月5日时更是强势登热搜，人气可见一斑！今日片方再次送上重磅惊喜，“沙赞”扮演者扎克瑞·莱维亲自出镜，宣布即将来华宣传，感受中国的文化、美食。届时，他将出席3月25日在北京举行的盛大首映活动，与热情的粉丝面对面交流。

　　同时发布的预告中，全方位展现了沙赞的“另类”逗比气质。在好友建议“增加信念感”后，他一边念叨着“我相信我能飞”一边模仿着超人的姿势，却依旧学不会如何飞行，囧态毕现欢乐十足。但毕竟是拥有六大神力的超级英雄，沙赞拯救世界同样不在话下。手指放电、托举公交、正面对垒希瓦纳博士等超燃场面应接不暇，必将在4月小长假掀起新一轮的超级英雄狂潮。

中国独家海报主演霸气集结  海外口碑爆棚沙赞疯狂圈粉

　　中国独家海报也一同重磅发布。海报中，沙赞的黄色闪电标志显眼夺目，四大主演集结亮相。沙赞正义凛然严阵以待，变身前的超萌正太比利与好友弗雷迪活力十足，而备受关注的希瓦纳博士也神秘登场，手握黑8预言球的他似乎正在酝酿一场惊天阴谋，正邪之战一触即发。海报底端则展现了比利雷霆一跃即将变身的激燃瞬间，更多变身前后的精彩剧情，亟待影院揭晓。

　　此前《雷霆沙赞！》在海外举行了媒体观影，社交媒体口碑解禁后好评度爆棚，大家纷纷表白，称之为“DC宇宙中前所未有的影片。”“有会让铁杆DC粉们跳起来的彩蛋！”“幽默的基调中又不失温暖、有爱又呆萌的氛围”“就像是1978年首部《超人》、《七宝奇谋》《哈利·波特》系列的一次完美融合！”更有多名媒体人激动表示“它已经是我最爱的DC电影了”。

　　《雷霆沙赞！》由《安娜贝尔2：诞生》《关灯以后》导演大卫·F·桑德伯格执导，扎克瑞·莱维、亚瑟·安其、马克·斯特朗、杰克·迪伦·格雷泽等联袂出演，将于4月5日全国上映。

   编辑：Joker

关键词： 雷霆沙赞 扎克瑞·莱维
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