印度悬疑片《调音师》定档4月3日，假扮盲人的钢琴调音师阿卡什（Akash），意外成为了一起凶案的“目击证人”，他将何去何从？





印度导演斯里兰姆·拉格万在保留原短片核心设定的基础上，做了大量突破脑洞的“逆天”设计。本次曝光的预告片及海报中，这部豪华乐享扩充版的长片，充满悬念和反转的剧情终于展现冰山一角。





预告片中，“盲眼钢琴家”阿卡什似乎人畜无害，失明带来的痛苦被生活中的美好音乐所取代，机缘巧合下他还成了当地的明星。如果你认为这是一碗强调身残志坚、世间美好的励志鸡汤那就大错特错了！这一切，只不过是阿卡什为了获得“艺术灵感”所做的一场疯狂实验。摘掉隐形眼镜的阿卡什和常人并没什么不同。一个正常人竟然能做到“鸟屎砸脸”还装作视而不见，不禁让人惊叹其演技之精湛，简直是戏精附体！





“人生在世，全靠演技”，企图通过“扮盲”走向人生巅峰的阿卡什，不料却因为一场私人音乐会的邀请陷入深不见底的漩涡。急转直下的画风让人措手不及，阿卡什“亲眼目睹”了谋杀，但“我是全盲的”这句谎言给剧情的走向画上了问号。预告中大量的快速剪辑提示着阿卡什即将面临的混乱，摔碎的酒瓶、两具尸体、密室中的剪影……大量细节的揭露让影片迷上加迷。4月3日谜底即将揭晓。





编辑：隐饮