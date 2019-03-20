网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

死敌变成BFF！超人和卢瑟安享"退休"生活

《乐高大电影2》新片段上演"正义联萌"

2019-03-20 11:07:02 来源：Mtime时光网

在《乐高大电影2》最新曝光的“闪光少女心”片段中，超人与昔日死敌卢瑟、佐德将军化敌为友，共同幸福的生活在小镇上安享退休生活。
　　时光网讯 在这部由华纳兄弟影片公司出品，《蜘蛛侠：平行宇宙》金牌班底倾力打造的现象级爆笑动画《乐高大电影2》最新曝光的“闪亮少女心”正片片段中，家喻户晓的DC超级英雄们变成浑身闪着光的乐高小人。硬朗的造型加上闪光的皮肤，让原本以拯救世界为名的正义联盟变成了不一样的“正义联萌”。《乐高大电影2》即将在本周五，3月22日登陆全国院线。
 
超级英雄少女心满满 实力还原“退休”生活

　　在《乐高大电影2》最新曝光的“闪光少女心”片段中，艾米特与雷克斯偶然闯入一个小镇，并在这里遇见了好久不见的老朋友们。在这个安逸祥和的小镇中，浑身闪着亮光的超人、绿灯侠、海王，以及大中小号的神奇女侠“三姐妹” 也在乐高世界中惊喜亮相。原本是拯救世界的DC超级英雄们，在乐高世界被赋予了乐高专属的积木小人造型，加之闪着光的外表，不一样的画风也让超级英雄们在英朗之外更增添了一份可爱的气息。而艾米特偶然闯入的这个小镇中，似乎充满了什么特殊的魔力，正义联盟变成“正义联萌”，所向披靡的DC英雄们身上再无关乎生死的戾气，大家在这里由曾经的“敌人”变成了朋友，不需要拯救的世界的超级英雄们也在这里惬意地过着他们的“退休”生活。

奥斯卡动画班底再创新作 萌坏乐高宇宙嗨不停

　　在这一部即将上映的《乐高大电影2》中，激萌的乐高宇宙中除了有新的角色加入之外，乐高小人们更是将故事剧情转向到“宇宙”之中。在艾米特的带领下，乐高小人们从片头嗨到片尾，以“宇宙探险”为主的故事视角让观众看到不一样的乐高宇宙。作为乐高系列创意电影最初设计师的克里斯托弗·米勒表示： ”每个人都成长得更成熟、更坚韧、更努力、更坚强。”是新一季电影想要传达给观众的主题，之所以在续作中将视角放入宇宙中，其实就是为了让大家能够在电影中看到一种学会成长的过程。

　　《乐高大电影2》由迈克·米歇尔执导， 克里斯·帕拉特、伊丽莎白·班克斯、威尔·阿奈特、蒂芬妮·哈迪什、斯蒂芬妮·比翠丝、查宁·塔图姆、杰森·莫玛等众星爆笑配音，将于2019年3月22日全国欢乐上映。

   编辑：Joker

关键词： 乐高大电影2
关注时光网微信

相关电影/影人

乐高大电影2

乐高大电影2 (2019)

0.0

导演：迈克·米歇尔

主演：克里斯·帕拉特

在线播放

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

"亚太最帅100张面孔"冠军绝对大吃一京

有些人德艺双馨 有些人除了粉丝都不认识

49
新出炉的一个“亚太区最帅100张面孔”榜单上，时光网列..
2

诺兰"蝙蝠侠"三部曲重返IMAX大银幕!

50张片场照爽到爆炸!将在北美5座城市展映

50
诺兰导演的《蝙蝠侠》三部曲，将于3月底开始在北美的5座..
3

《复仇者联盟4》最新中文预告解析

钢铁侠还活着 雷神开撩惊奇队长？

重磅！《复仇者联盟4》中文预告来了！
4

香港科幻《明日战记》新预告场面浩大

古天乐对决外星生物 张家辉策划"天幕计划"

在香港建筑已被藤蔓遍布的末世场景中，古天乐驾驶高科技..
5

2019年真的能称为“科幻元年”吗？

国产科幻早有佳作 未来道路仍不确定

《流浪地球》拍出了大众想象中的科幻大片，但它不是科幻..

查看更多