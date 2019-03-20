在《乐高大电影2》最新曝光的“闪光少女心”片段中，超人与昔日死敌卢瑟、佐德将军化敌为友，共同幸福的生活在小镇上安享退休生活。

超级英雄少女心满满 实力还原“退休”生活





在《乐高大电影2》最新曝光的“闪光少女心”片段中，艾米特与雷克斯偶然闯入一个小镇，并在这里遇见了好久不见的老朋友们。在这个安逸祥和的小镇中，浑身闪着亮光的超人、绿灯侠、海王，以及大中小号的神奇女侠“三姐妹” 也在乐高世界中惊喜亮相。原本是拯救世界的DC超级英雄们，在乐高世界被赋予了乐高专属的积木小人造型，加之闪着光的外表，不一样的画风也让超级英雄们在英朗之外更增添了一份可爱的气息。而艾米特偶然闯入的这个小镇中，似乎充满了什么特殊的魔力，正义联盟变成“正义联萌”，所向披靡的DC英雄们身上再无关乎生死的戾气，大家在这里由曾经的“敌人”变成了朋友，不需要拯救的世界的超级英雄们也在这里惬意地过着他们的“退休”生活。





奥斯卡动画班底再创新作 萌坏乐高宇宙嗨不停





在这一部即将上映的《乐高大电影2》中，激萌的乐高宇宙中除了有新的角色加入之外，乐高小人们更是将故事剧情转向到“宇宙”之中。在艾米特的带领下，乐高小人们从片头嗨到片尾，以“宇宙探险”为主的故事视角让观众看到不一样的乐高宇宙。作为乐高系列创意电影最初设计师的克里斯托弗·米勒表示： ”每个人都成长得更成熟、更坚韧、更努力、更坚强。”是新一季电影想要传达给观众的主题，之所以在续作中将视角放入宇宙中，其实就是为了让大家能够在电影中看到一种学会成长的过程。





《乐高大电影2》由迈克·米歇尔执导， 克里斯·帕拉特、伊丽莎白·班克斯、威尔·阿奈特、蒂芬妮·哈迪什、斯蒂芬妮·比翠丝、查宁·塔图姆、杰森·莫玛等众星爆笑配音，将于2019年3月22日全国欢乐上映。