时光网讯 《波西米亚狂想曲》
，将于3月22日在全国艺术电影放映联盟加盟影院专线放映。今日，《波西米亚狂想曲》
在北京举办中国首映礼，一大批电影圈、音乐圈粉丝将走进电影院“朝圣”皇后乐队。
今日，影片曝光“生无所惧”版预告，预告中透露了皇后乐队主唱佛莱迪·摩克瑞（拉米·马雷克饰）的个人生活和心路历程，同时这也是片中皇后乐队从成立到低谷再到巅峰的奋斗缩影。这也恰恰是影片《波西米亚狂想曲》
的主题呈现：一段充满爱、痛苦、接纳和音乐的旅程。
在“生无所惧”版预告中，皇后乐队主唱佛莱迪·摩克瑞的遇到的音乐瓶颈和人生低谷得以展现，视频刻画出皇后乐队主唱佛莱迪·摩克瑞从起初的大放异彩到争议不断再到振作回归的艰难历程。
正如每个传奇的故事一样，佛莱迪·摩克瑞也曾低落和迷茫，巨大的成功后所面临的是乐队的危机，但最后在路上他成功的认清了自己，最终与自己和解，也同时呈现了皇后乐队的成长与蜕变。
直到1985年，沉沦的佛莱迪·摩克瑞决心重塑自己的人生，寻回乐队的成员们，燃烧生命中最后一股能量投入到“拯救生命”大型摇滚演唱会的排练中。在“拯救生命”大型摇滚演唱会上，皇后乐队用20分钟的震撼演出，将自己永远印刻在世界摇滚音乐史里。佛莱迪·摩克瑞将生命最后的余温奉献给了他热爱的音乐，他高亢嗓音喷薄而出的，是最原始最真实的自己。
佛莱迪·摩克瑞的精神感染了身边所有人，皇后乐队成员也都曾心高气傲的大动干戈，到最后发现成员彼此之间的最终和解；佛莱迪·摩克瑞和父亲之间的隔阂，也随着他的成长和转变、父亲也对佛莱迪给予理解和包容，这也恰好是影片《波西米亚狂想曲》
的主题呈现：一段充满爱、痛苦、接纳和音乐的旅程。