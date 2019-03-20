《波西米亚狂想曲》曝"生无所惧"预告，展现出皇后乐队主唱佛莱迪·摩克瑞，从起初的大放异彩到争议不断再到振作回归的艰难历程。









在“生无所惧”版预告中，皇后乐队主唱佛莱迪·摩克瑞的遇到的音乐瓶颈和人生低谷得以展现，视频刻画出皇后乐队主唱佛莱迪·摩克瑞从起初的大放异彩到争议不断再到振作回归的艰难历程。





正如每个传奇的故事一样，佛莱迪·摩克瑞也曾低落和迷茫，巨大的成功后所面临的是乐队的危机，但最后在路上他成功的认清了自己，最终与自己和解，也同时呈现了皇后乐队的成长与蜕变。





直到1985年，沉沦的佛莱迪·摩克瑞决心重塑自己的人生，寻回乐队的成员们，燃烧生命中最后一股能量投入到“拯救生命”大型摇滚演唱会的排练中。在“拯救生命”大型摇滚演唱会上，皇后乐队用20分钟的震撼演出，将自己永远印刻在世界摇滚音乐史里。佛莱迪·摩克瑞将生命最后的余温奉献给了他热爱的音乐，他高亢嗓音喷薄而出的，是最原始最真实的自己。



