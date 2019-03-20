网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

皇后乐队辉煌背后的低谷引人泪目

《波西米亚狂想曲》曝"生无所惧"预告

2019-03-20 11:15:22 来源：Mtime时光网

《波西米亚狂想曲》曝"生无所惧"预告，展现出皇后乐队主唱佛莱迪·摩克瑞，从起初的大放异彩到争议不断再到振作回归的艰难历程。
       时光网讯 《波西米亚狂想曲》，将于3月22日在全国艺术电影放映联盟加盟影院专线放映。今日，《波西米亚狂想曲》在北京举办中国首映礼，一大批电影圈、音乐圈粉丝将走进电影院“朝圣”皇后乐队。               

       今日，影片曝光“生无所惧”版预告，预告中透露了皇后乐队主唱佛莱迪·摩克瑞（拉米·马雷克饰）的个人生活和心路历程，同时这也是片中皇后乐队从成立到低谷再到巅峰的奋斗缩影。这也恰恰是影片《波西米亚狂想曲》的主题呈现：一段充满爱、痛苦、接纳和音乐的旅程。

       在“生无所惧”版预告中，皇后乐队主唱佛莱迪·摩克瑞的遇到的音乐瓶颈和人生低谷得以展现，视频刻画出皇后乐队主唱佛莱迪·摩克瑞从起初的大放异彩到争议不断再到振作回归的艰难历程。

       正如每个传奇的故事一样，佛莱迪·摩克瑞也曾低落和迷茫，巨大的成功后所面临的是乐队的危机，但最后在路上他成功的认清了自己，最终与自己和解，也同时呈现了皇后乐队的成长与蜕变。

       直到1985年，沉沦的佛莱迪·摩克瑞决心重塑自己的人生，寻回乐队的成员们，燃烧生命中最后一股能量投入到“拯救生命”大型摇滚演唱会的排练中。在“拯救生命”大型摇滚演唱会上，皇后乐队用20分钟的震撼演出，将自己永远印刻在世界摇滚音乐史里。佛莱迪·摩克瑞将生命最后的余温奉献给了他热爱的音乐，他高亢嗓音喷薄而出的，是最原始最真实的自己。

       佛莱迪·摩克瑞的精神感染了身边所有人，皇后乐队成员也都曾心高气傲的大动干戈，到最后发现成员彼此之间的最终和解；佛莱迪·摩克瑞和父亲之间的隔阂，也随着他的成长和转变、父亲也对佛莱迪给予理解和包容，这也恰好是影片《波西米亚狂想曲》的主题呈现：一段充满爱、痛苦、接纳和音乐的旅程。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 波西米亚狂想曲
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

波西米亚狂想曲

波西米亚狂想曲 (2018)

0.0

导演：布莱恩·辛格

主演：拉米·马雷克

在线播放

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

"亚太最帅100张面孔"冠军绝对大吃一京

有些人德艺双馨 有些人除了粉丝都不认识

49
新出炉的一个“亚太区最帅100张面孔”榜单上，时光网列..
2

诺兰"蝙蝠侠"三部曲重返IMAX大银幕!

50张片场照爽到爆炸!将在北美5座城市展映

50
诺兰导演的《蝙蝠侠》三部曲，将于3月底开始在北美的5座..
3

《复仇者联盟4》最新中文预告解析

钢铁侠还活着 雷神开撩惊奇队长？

重磅！《复仇者联盟4》中文预告来了！
4

香港科幻《明日战记》新预告场面浩大

古天乐对决外星生物 张家辉策划"天幕计划"

在香港建筑已被藤蔓遍布的末世场景中，古天乐驾驶高科技..
5

2019年真的能称为“科幻元年”吗？

国产科幻早有佳作 未来道路仍不确定

《流浪地球》拍出了大众想象中的科幻大片，但它不是科幻..

查看更多