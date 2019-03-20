《复联4》导演罗素兄弟告诉媒体，为了不让市场营销部门剧透太多，他们在预告片中放了许多完全不会在正片中出现的镜头。官方预告骗实锤！









先有漫威CEO凯文·费奇表示“《复联4》的预告片内容会集中在影片的前20分钟”，导演罗素兄弟最近又告诉《帝国》杂志，为了不让影片市场营销部门剧透太多惊喜，他们特意在预告片中放了许多完全不会在正片中出现的镜头。官方预告骗实锤！





乔·罗素告诉记者：“对我们来说最重要的事情就是保存叙事惊喜。还记得我小时候赶早上11点影院开门去看《星球大战：帝国反击战》首映......它深深的打动到了我，因为我对自己要看到的这个故事一无所知。我们正在试图复刻这种体验”





剧场版中文预告 去年《复联3》预告片里也包含没在正片中出现的镜头，以及预告与正片镜头截然不同的情况。罗素兄弟在《复联3》上映后曾回应此事，表示：“我们会用手头现有的所有内容物料来创造预告片。我们把预告看做是一个与电影非常不同的体验。我觉得现在的观众太能猜了，你必须得非常机智的构造一支预告片，因为观众有本事看了预告之后就能告诉你电影里会发生什么。”





乔·罗素进一步解释说：“我们手头有大量不同的镜头素材，我们可以通过CG手段专门为预告片设计镜头来讲故事，而不是按照电影里的来”





《复仇者联盟4：终局之战》将于4月25日全球公映，内地上映时间尚未宣布。究竟多少预告片镜头能“有幸”入选正片，让我们拭目以待......