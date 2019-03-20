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英皇电影公布2019片单《紧急救援》领衔

甄子丹新作《怒火》曝光 "神探大战"年内上映

2019-03-20 11:59:06 来源：Mtime时光网

英皇电影公布2019片单《紧急救援》领衔，甄子丹谢霆锋新作《怒火》曝光，刘青云《神探大战》年内上映，《限期破案》、《感动她77次》、《给我一天》等新作齐亮相。
      时光网讯 3月19日，英皇电影在香港国际影视展上举办年度巡礼，公布了2019年的重磅片单，包括《红海行动》导演林超贤《紧急救援》陈木胜甄子丹谢霆锋主演的动作警匪片《怒火》。

　　韦家辉再度携手刘青云的悬疑片《神探大战》王千源与吴彦祖的内地警匪片《限期破案》葛优领衔主演、赵薇监制及主演、李非导演及编剧的剧情片《两只老虎》，蔡卓妍、周柏豪、泰国红星马里奥三角纠缠的《感动她77次》。

　　英皇集团主席杨受成博士携同影片众多导演、监制、主演登场亮相，分享台前幕后的故事，共展新电影计划。

林超贤重磅动作片《紧急救援》领衔
甄子丹谢霆锋新作《怒火》曝光 刘青云《神探大战》年内上映

      此次巡礼上发布的片单中，最重磅硬核的当属林超贤导演、梁凤英监制，彭于晏、王彦霖、辛芷蕾、陈家乐主演的《紧急救援》。该片是林超贤继2018年中国电影票房总冠军《红海行动》后又一力作，作为中国首部海上救援题材电影，投资高达7亿人民币，并邀请了奥斯卡最佳摄影鲍德熹，以及《泰坦尼克号》的美术指导Martin Laing，将重金实景拍摄四段重点救援场景，呈现山地、海面、水下、空中、燃爆等救援场面。

      另一部重磅动作警匪片《怒火》，则由擅长此类型的著名导演陈木胜监制并执导，甄子丹监制及主演，“大厨”谢霆锋正式回归大银幕。影片计划2019年开机，乃甄子丹谢霆锋这对好搭档，自《十月围城》阔别十年后再度同台竞技。两人片中亦师亦友，为人处事却大不相同，不知导演将如何安排两人的命运，着实令人期待。谢霆锋曾在《十二道锋味》中大赞甄子丹肌肉强壮，是自己见过用兵器最好看的人，为了更好完成《怒火》的大场面动作戏，两人最近都在努力健身。

       悬疑警匪片《神探大战》乃导演韦家辉与最佳拍档刘青云的世纪合体。2007年两人联手的惊悚犯罪片《神探》，豆瓣评分高达8.4分，提名威尼斯金狮奖以及香港金像奖最佳影片、最佳导演、最佳男主等多个奖项，并一举拿下香港金像奖、华语电影传媒大奖、亚洲电影大奖的最佳编剧奖。此次韦家辉与刘青云再度携手出击，加上蔡卓妍、林峯耳目一新的破格演出，即将全面展开一场斗智斗勇的“神探”大战。影片已于去年年底杀青，计划2019年上映。

《限期破案》《感动她77次》《给我一天》亮相
孵化内地故事与坚守本土港味

       继去年孵化出年度票房与口碑黑马《无名之辈》后，英皇电影2019年继续深挖内地故事，这一次把眼光放在了上世纪八九十年代。会上重点推介的《限期破案》取材自上个世纪八九十年代内地发生的数起真实案件，《冲锋车》导演刘浩良首次将内地公安题材与香港警匪片经验相结合，展现了警匪势力长达十年的正邪交锋。该片云集了影帝王千源与超级男神吴彦祖，以及金像奖影后春夏、卫诗雅。影片已于年初杀青，将于今年年内上映。

        英皇电影全力开发制作的内地故事还有：改编自马伯庸同名IP，《悟空传》导演郭子健执导的悬疑冒险大作《古董局中局》，影片计划年内开机；张艺谋导演的悬疑谍战片《悬崖之上》也正在筹备中。

       另一方面，英皇电影一直扎根香港本土，坚守地道港味儿，不仅发扬并创新警匪优势类型，更着眼于香港当下，贴合观众现实需求。《感动她77次》便是一部聚焦香港年轻人的人生与情感困境的影片，该片为2017年创下口碑和票房佳绩的《原谅他77次》的续集，由原班人马导演邱礼涛、编剧李敏、主演蔡卓妍周柏豪再加上泰国红星马里奥倾情打造。

       2019年的新片单中，有不少作品出自新影人之手。蔡卓妍、王祖蓝主演的《给我一天》，乃作家兼编剧李敏首执导筒，由王家卫御用摄影杜可风担任摄影指导，是一部关爱“渐冻人”题材的电影。王祖蓝挑战出演身患“渐冻人症”的城市速写画家马赛克，他需要在病情彻底恶化前收集一些快乐的回忆，终于拿出勇气向自小暗恋的小学同学神仙鱼(蔡卓妍饰)表白。阿Sa透露自己和王祖蓝看剧本哭了很多次。而第一次在大银幕上挑战悲剧角色，喜剧形象深入人心的王祖蓝，笑说真的好“感动”导演能找自己。

       温碧霞主演的悬疑片《堕落花》，同样由新人导演李卓斌执导。李卓斌凭《G杀》提名今年香港金像奖新晋导演，风格幽默犀利，新片《堕落花》从温碧霞饰演的亚洲毒王长女之视角，牵扯出一段缠绕二十年的悲痛往事，而另一个阴谋亦渐渐浮出水面。此外，英皇电影正与《29+1》的导演及编剧彭秀慧筹备新项目，彭秀慧曾因《29+1》提名去年的香港金像奖最佳导演及最佳编剧。

       内地方面，赵薇携青年导演李非登场亮相，带来剧情片《两只老虎》。该片由葛优领衔主演，赵薇监制及主演、李非导演及编剧，讲述了一个低配绑匪遇上了极品人质的荒诞故事。导演李非，首部编剧作品即获得金马奖最佳原著剧本提名。导演处女作《命运速递》获得姜文导演极力赞赏，成为《邪不压正》编剧。

       如今，第二部长片《两只老虎》得到赵薇的保驾护航，赵薇直言这个电影剧本就像一个有性格的人，李非则用了三个“非常”来形容《两只老虎》：“这是一部非常黑色幽默，非常有力量，但也非常温暖的电影。” 

   编辑：隐饮

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关键词： 英皇电影
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