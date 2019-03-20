刘德华监制并主演的新片《热血合唱团》亮相香港并公布首款预告，刘德华化身铁血指挥家严老师，把一群废柴学生组成合唱团，誓要用音乐启人生。





当天，刘德华率吴岱融、卢冠廷、雷颂德、关礼杰、李丽珍、尹扬明、谢君豪等一众实力派演员亮相发布会，跟所有人分享了这部电影的幕后故事。当主持人问到刘德华现实里有没有见过像戏里严老师那么帅的指挥家时，刘德华笑着回答：“有啊，天天在镜子里看到！”

刘德华此次在片中除了首次饰演指挥家，更要化身严师领队废柴学生，身兼数职角色难度颇大。从最新发布的预告中可以看到，面对这些被打上“废柴”标签的顽劣学生，刘德华总是一副不苟言笑的严师面孔，但藏在背后的，却是他为了帮助学生走出成长困境四处奔走、数次落泪的真情实感。短短的三分钟预告有笑有泪、有血有汗，伴随着刘德华演唱的《狮子山下》的旋律，让现场观众感动不已。





说到这次饰演指挥家的感受，刘德华谦虚地表示“学到了很多”：“因为觉得自己一直以来音乐上的修为都不是很高，这次借着在片中饰演指挥家的机会学习了指挥，还补了很多音乐知识，在戏里我是老师，但我在帮助这些年轻人的同时也在被他们治愈，跟他们一起学习一起成长，所以这部电影让我对音乐和生活都有了更多感触和收获。”





在戏里“治愈”刘德华的五个学生分别由林愷玲、伍咏诗、王智骞、吴卓衡和姚学智饰演，当天他们也向刘德华表达了感谢：“其实我们是互相治愈的关系，华仔哥哥不仅戏里是热血老师，戏外也给我们了很多指导，让我们非常感动。”而刘德华则笑称，最想教给他们的是“希望他们跟我学得厚脸皮一点”，他表示新人要想被人注意到，就一定要努力表现自己来争取机会，所以脸皮一定要够厚才行，“这个你们要多跟我学，我有经验的。”

编辑：隐饮