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《虫林大作战》发布"梦幻花园"版剧照

CG技术1:1真实还原"微观"奇妙昆虫世界

2019-03-20 14:48:38 来源：Mtime时光网

法国动画电影《虫林大作战》发布了一组“梦幻花园”版剧照，将于4月13日在中国内地公映。
　　时光网讯　 由法国经典动画电影《小王子》制作团队全新打造，入围第91届奥斯卡最佳动画大名单的奇幻冒险动画电影《虫林大作战》，日前曝光一组“梦幻花园”版剧照，剧照中美不胜收的神秘“虫林”风光，格外引人注目。据悉，该片将于4月13日正式登陆大银幕，巧借春光，为观众们带来一场轻松奇妙的“虫林”冒险之旅。 

1:1真实还原现实世界 
小花瓣方显“虫林”风采

《虫林大作战》定档预告

　　《虫林大作战》由影响了一代法国人的经典IP《小虫虫的异想生活》改编而成，故事发生在一个“微观”神秘花园中。《小王子》制作班底灌注六年心血，运用时下流行的CG技术，将现实中常见的花朵和草丛等场景1:1的还原到动画中。

　　影片以花卉、湖水等多个真实自然场景为原型，用精湛的CG技术打造出100%还原真实世界的“微观”神秘花园，不仅描绘出小虫虫们的日常生活，更把精彩的冒险之旅展现的淋漓尽致。画面精致细腻，颜色鲜艳浓烈，场景美轮美奂，每一帧都称得上是精品佳作。

机缘巧遇神秘花园  
“虫林”风光引人入胜

《虫林大作战》中文版海报

　　在《虫林大作战》最新曝光的“梦幻花园”版剧照中，夕阳映照下更显庄严的女王宝座，沐浴日光下、隐藏在丛林中的虫虫小屋，被各种鲜花簇拥着的蜂蜜工厂，月光之下幽静神秘的湖边小桥，被牵牛花紧紧拥抱着的洒水壶，还有繁星点点的夜空等，更加凸显了《小王子》团队的“匠心”精神，和精益求精的制作水准。

　　制作团队表示，为了还成人一个童年，给孩子一个梦境，团队经过长时间对真实自然世界的细致观察，最终打造出了一个奇妙、梦幻的“微观”世界。电影的精细程度，从这个严谨的小细节就可见一斑。《虫林大作战》讲述了流浪的“艺术家”小蟋蟀阿波罗，在神秘虫林中经历的奇妙冒险的故事。

　　孤独的流浪“艺术家”阿波罗机缘巧合下来到了一座隐藏在丛林中的神秘花园，在那里他遇到了纯真可爱的昆虫们，经历了一系列惊险刺激的冒险，最终收获了意料之外的友情和爱情。影片不仅情节轻松诙谐，还传递出满满的正能量，展现了善良、团结勇气等优秀品质，是一部适合全家观赏的口碑佳作，该片将于2019年4月13日正式与全国观众见面。

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 虫林大作战
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虫林大作战

虫林大作战 (2017)

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导演：Arnaud Bouron

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