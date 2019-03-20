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陈凯歌携宁浩徐峥七大导演拍献礼片

黄建新制片 《我和我的祖国》定档2019国庆档

2019-03-20 17:52:43 来源：Mtime时光网

陈凯歌透露：“其实我们最大的愿望是，在这短小的篇幅中间，不仅每一个单独短片都可以成为一个动人的故事，同时在这个故事中活跃着活生生的中国人。”


　　时光网讯  电影《我和我的祖国》今日举行启动仪式，宣布定档2019年国庆档。陈凯歌担任总导演，黄建新担任总制片，张一白任总策划，陈凯歌、张一白、管虎薛晓路徐峥宁浩文牧野七位导演共同拍摄影片，献礼新中国成立70周年。

　　发布会伊始，一段开场视频串联起新中国成立70年以来，各大历史事件的标志性声音：1949年10月1日毛主席在开国大典上宣布共和国成立、1984年8月7日解说员为洛杉矶奥运会夺冠的中国女排呐喊、2008年8月8日北京奥运会开幕倒计时响彻天空……

　　陈凯歌发言表示：“7个导演，7个短片，独立成章。但是我们又有一个共同点，就是我们在讨论过程中所出现的这12个字：历史瞬间、全民记忆、迎头相撞。总的调子就是昂扬、深情。片中不仅是表达国家70年来取得的成就，更多的是表现和表达艰苦奋斗的平凡的中国人民，活跃在这7个片子中的普通的中国人的个体，一旦和灿烂的历史瞬间相遇的时候，所绽放出的能量改变了他们的命运，这就是我们想表达的东西。”

　　陈凯歌透露：“正是为了实现这一目标，七位导演竭尽全力，不断地对剧本进行修改和调整，以达到最终能够拍摄的境地。其实我们最大的愿望是，在这短小的篇幅中间，不仅每一个单独短片都可以成为一个动人的故事，同时在这个故事中活跃着活生生的中国人。”



　　活动现场，管虎、张一白、薛晓路等几位导演也分享了创作初衷，未能到场的徐峥，则通过VCR讲述了自己的故事与记忆。总制片人黄建新也表示，《我的我和祖国》将目光聚焦于新中国成立70周年重大历史时间下的普通百姓，通过我们共同记忆的视角，回望新中国成立七十年历程。

   编辑：hello王小羊

关键词： 我和我的祖国 定档 陈凯歌 张一白 管虎 薛晓路 徐峥 宁浩 文牧野
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