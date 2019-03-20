《杀人回忆》凭借其深刻的社会意义和作为商业电影极高的完成度登顶最佳影片；林权泽、宋康昊、全度妍获封影人最佳。



《杀人回忆》和男主角宋康昊同时登顶最佳 《杀人回忆》和男主角宋康昊同时登顶最佳









此次问卷调查的对象共100人，均为韩国电影导演、制作人、宣传推广、影评人等电影圈内人士。问卷共设有四个问题，分别为“韩国电影100年，最佳作品？（每人选两部），最佳导演？最佳男演员？最佳女演员？（后三个问题每人选一人）”，调查时间为2018年12月20日－2019年2月8日期间。







《误发弹》剧照 《误发弹》剧照







《老男孩》剧照 《老男孩》剧照









最佳导演的调查中，曾经执导《将军的儿子》、《悲歌一曲》、《醉画仙》、《种女》、至今共导演102部作品的韩国大师级导演林权泽以最多的26票获封最佳导演。最佳电影《杀人回忆》的导演奉俊昊排名第二，《下女》导演金绮泳和朴赞郁并列第三。







宋康昊、全度妍和导演林权泽 宋康昊、全度妍和导演林权泽





在最佳男演员和女演员的投票中，100人中有近一半的票数投给了宋康昊（49票）和全度妍（44票）。





男演员票选中，位列第二的是去年11月离世的申成日，据韩国影像资料院数据，申成日一生共出演了524部作品。“国民演员”安圣基位列第三，随后中国观众熟知的韩国演员李秉宪、崔岷植、韩石圭、薛景求、黄政民都上榜前十。





女演员方面，全度妍力压多位韩国前辈老演员登顶最佳。排在她后边的女演员依次位崔银姬、金芝美、姜受延等。



