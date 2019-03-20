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《杀人回忆》当选韩国电影百年最佳

"误发弹""老男孩"并列第二 宋康昊全度妍登顶演员榜

2019-03-20 18:03:54 来源：Mtime时光网

《杀人回忆》凭借其深刻的社会意义和作为商业电影极高的完成度登顶最佳影片；林权泽、宋康昊、全度妍获封影人最佳。

《杀人回忆》和男主角宋康昊同时登顶最佳

　　时光网讯 2019年正值韩国电影诞生100周年，《体育东亚》在其创刊11周年之际对韩国100位电影业内人士进行了问卷调查。《杀人回忆》最终获封最佳电影，林权泽宋康昊全度妍分别登顶最佳导演、最佳男演员和最佳女演员。

　　此次问卷调查的对象共100人，均为韩国电影导演、制作人、宣传推广、影评人等电影圈内人士。问卷共设有四个问题，分别为“韩国电影100年，最佳作品？（每人选两部），最佳导演？最佳男演员？最佳女演员？（后三个问题每人选一人）”，调查时间为2018年12月20日－2019年2月8日期间。


《误发弹》剧照


《老男孩》剧照

　　以上世纪80年代的真实连环杀人案件为蓝本改编的电影《杀人回忆》凭借其深刻的社会意义和作为商业电影极高的完成度登顶最佳影片。1961年上映的俞贤穆导演作品《误发弹》与朴赞郁导演的暴力美学经典《老男孩》并列第二位。

　　最佳导演的调查中，曾经执导《将军的儿子》、《悲歌一曲》、《醉画仙》、《种女》、至今共导演102部作品的韩国大师级导演林权泽以最多的26票获封最佳导演。最佳电影《杀人回忆》的导演奉俊昊排名第二，《下女》导演金绮泳和朴赞郁并列第三。


宋康昊、全度妍和导演林权泽

　　在最佳男演员和女演员的投票中，100人中有近一半的票数投给了宋康昊（49票）和全度妍（44票）。

　　男演员票选中，位列第二的是去年11月离世的申成日，据韩国影像资料院数据，申成日一生共出演了524部作品。“国民演员”安圣基位列第三，随后中国观众熟知的韩国演员李秉宪、崔岷植、韩石圭、薛景求、黄政民都上榜前十。

　　女演员方面，全度妍力压多位韩国前辈老演员登顶最佳。排在她后边的女演员依次位崔银姬、金芝美、姜受延等。

   编辑：ruo

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关键词： 杀人回忆 误发弹 老男孩
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