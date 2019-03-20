《杀人回忆》和男主角宋康昊同时登顶最佳
时光网讯
2019年正值韩国电影诞生100周年，《体育东亚》在其创刊11周年之际对韩国100位电影业内人士进行了问卷调查。《杀人回忆》
最终获封最佳电影，林权泽
、宋康昊
和全度妍
分别登顶最佳导演、最佳男演员和最佳女演员。
此次问卷调查的对象共100人，均为韩国电影导演、制作人、宣传推广、影评人等电影圈内人士。问卷共设有四个问题，分别为“韩国电影100年，最佳作品？（每人选两部），最佳导演？最佳男演员？最佳女演员？（后三个问题每人选一人）”，调查时间为2018年12月20日－2019年2月8日期间。
《误发弹》剧照
《老男孩》剧照
以上世纪80年代的真实连环杀人案件为蓝本改编的电影《杀人回忆》
凭借其深刻的社会意义和作为商业电影极高的完成度登顶最佳影片。1961年上映的俞贤穆导演作品《误发弹》
与朴赞郁导演的暴力美学经典《老男孩》
并列第二位。
最佳导演的调查中，曾经执导《将军的儿子》、《悲歌一曲》、《醉画仙》、《种女》、至今共导演102部作品的韩国大师级导演林权泽以最多的26票获封最佳导演。最佳电影《杀人回忆》的导演奉俊昊排名第二，《下女》导演金绮泳和朴赞郁并列第三。
宋康昊、全度妍和导演林权泽
在最佳男演员和女演员的投票中，100人中有近一半的票数投给了宋康昊（49票）和全度妍（44票）。
男演员票选中，位列第二的是去年11月离世的申成日，据韩国影像资料院数据，申成日一生共出演了524部作品。“国民演员”安圣基位列第三，随后中国观众熟知的韩国演员李秉宪、崔岷植、韩石圭、薛景求、黄政民都上榜前十。
女演员方面，全度妍力压多位韩国前辈老演员登顶最佳。排在她后边的女演员依次位崔银姬、金芝美、姜受延等。