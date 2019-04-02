见证超级英雄电影中最轻松快乐的“沙雕英雄”《雷霆沙赞！》之前，先听主创畅聊打造这位比超人还强的超级英雄的幕后故事。

DC最欢乐超级英雄来袭 时光网特稿 即将上映的 即将上映的 《雷霆沙赞！》 是DC超级英雄电影中最轻松最欢乐的一部。影片上映的三个月前，五位主创在洛杉矶接受了媒体访谈，丝毫不受外头罕见大雨滂沱影响，畅聊这位比超人还强的超级英雄的起源故事。









大家都很好奇，片外实际年纪差22岁的两人怎么饰演同一个角色。扎克瑞·莱维回答说：“幸运的是，我自己就是一个大孩子，（这年纪）还看漫画玩电动。“坐在一旁的亚瑟点头认可。





“到现在，每天早上起床我都还偷偷期待基因突变，让我变成超级英雄！”莱维说。









中文预告片 两人被问到沙赞和比利谁的个性比较成熟？两人口径一致：“比利比较成熟。” 莱维和安其饰演同一个角色，虽然不会同时出镜，揣摩同一个角色的两人也培养出很好的默契。例如

莱维被问到时放声大笑，解释“因为一位14岁的孤儿在街上走跳，个性势必需要更成熟。意外获得各种无敌超能力之后迷失在超能力中，因为当子弹都射不穿你，根本不需要成熟长大。”

亚瑟也笑说：“我想比利（更成熟），因为他什么都没有，从小照顾自己。当他发现可以变身成大人，而且还是个超级英雄，开始尝试自己的超能力。”









两个小男生异口同声的冷笑，说：“不。”但冷面笑将格雷泽立马改口：“其实我应该会去学校，单纯就是去炫耀这样。”









但这些都是小成本的恐怖片，桑德伯格第三部电影就街拍超大成本的超级英雄电影，还是DC目前最具喜剧风格的角色。“我觉得恐怖片和喜剧片也有很多共同点，“桑德伯格说，”主要都是铺陈与时间点，不论是惊吓或是笑点的梗。这两个也是很有趣的电影类型，因为可以看到观众当下的直接反应，被吓到或是开心大笑。“





他更说自己偏好电影搞笑与恐怖的元素都有一点：“（我）也试着在《雷霆沙赞！》加入一点恐怖的元素。不过都在家庭电影的界线之内。”





片中的阴郁恐怖主要集中在反派角色的故事线。继《安娜贝尔2：诞生》之后，再次与桑德伯格合作拍片的制作人彼特·萨法兰说：“（大卫）确实在《雷霆沙赞！》运用许多他在《安娜贝尔》学到的恐怖片元素，特别是在反派角色、还有片中陷入困境的寄养家庭小孩们的故事线。”





导演与温子仁一样，从恐怖片“转型”超英 沙赞在漫画世界中有数十年的丰富历史，但非漫画迷很可能从没听过这个沙赞角色。连桑德伯格都说，在预告片还没推出之前，有时他跟别人说他在拍沙赞的电影，得到的回应是：“噢，大鲨鱼奥尼尔的那部精灵电影吗？”





超级英雄类电影有数十年的历史，累积丰富的IP与角色，影业公司近年把目光放在比较不被非漫画迷所知的角色放上大银幕。这对电影人而言可以是一个新契机，因为新角色代表新开始，没有几十年累积的期待与故事线压力，给电影人有更多创意发挥空间。





桑德伯格对此感同身受：“一般观众对沙赞没有很熟悉，所以很期待能作为第一个重新介绍这个角色的电影人，并呈现我们对这个角色的认识。是呀，如果是蝙蝠侠可能压力会更大。”





彼特·萨法兰则认为能够在银幕上打下一位超级英雄的起源故事基础，这是一个诺大的享受。他说，电影公司放行与否主要还是取决于导演与团队对电影的理想：“角色是否有名不是重点，而是靠电影的品质、风格、还有新的说故事方式吸引观众，这些也是为什么电影公司放心让我们介绍比较显为人知、但我们认为值得加入团队的角色。”



