网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

Netflix"伞学院"惜败DC"末日巡逻队"

流媒体大战引发"内容焦虑"? 孤注一掷《百年孤独》

2019-03-20 18:53:05 来源：Mtime时光网

流媒体之战Netflix不再一家独大， 而开发《百年孤独》这样的剧集，就是他们用来对抗“异鬼”的“龙晶”。无论多难开采，这场开发都必须进行，因为异鬼军团不舍昼夜。

《末日巡逻队》类沙雕剧集也证明了DC与漫威宇宙构建的巨大不同

　　时光网讯 多年以后，Netflix回忆与迪士尼、DC的流媒体大战时，也许会想起《伞工厂》败于《末日巡逻队》的那个漆黑夜晚。

　　以上是对Netflix启动改编的拉美代表作家加西亚·马尔克斯的经典著作《百年孤独》开头的拙劣模仿。《伞工厂》和《末日巡逻队》不是同一天开播的，也很难说有直接竞争关系，但同为怪奇类型的超级英雄剧，同在2月登场的两部剧的口碑胜负还是说明了一些东西。

　　很难说 DC 过去两年发生了什么，从《神奇女侠》的复苏、《海王》的气势如虹到《雷霆沙赞》的口碑大爆，不仅DC电影已经重新找到感觉， 2018 年 9 月成立的 DC Universe 更用口碑出色的《泰坦》 和口碑更出色的《末日巡逻队》证明， DC电影和DC剧并没有此消彼长，而是实现了共同进步。

　　《末日巡逻队》这部集合了“孔雀”马特·波莫、前《木乃伊》男主布兰登·费舍和前007提摩西·道尔顿等强大明星阵容、却充满沙雕气质的超级英雄剧烂番茄新鲜度达到了93%，IMDb 8.5，都超越了《泰坦》，也胜过了Netflix《伞学院》的烂番茄73%和IMDb 8.4。

　　同样包含黑暗、疯狂、怪诞元素，Netflix的《伞工厂》并不算失败，但还是比DC Universe的剧集稍逊一筹。

　　这场对决背后是一盘正在徐徐铺开的流媒体权力的游戏。而棋盘上的最新变局是，继Netflix旗下的漫威剧纷纷被取消之后，随着《绿箭侠》被宣布在下一季以10集终结，CW的DC电视剧宇宙或许也到了落幕时刻。

　　没有结束就没有开始，万物生生不息。

美国时间2月1日—2月28日18-49年龄层观众收视率（万人/收视率）


当超英大片忙着毁天灭地，DC超英剧可能找到了一条沙雕新路

　　虽然只是原创剧的第二年， DC却已经证明他们就是超英剧的行家。末日巡逻队是在《泰坦》的第四集里亮相的，提摩西·道尔顿饰演的首席看中了渡鸦的黑暗魔力，想拿她做实验，结果被潜力惊人的渡鸦反杀，下半身瘫痪。

　　《泰坦》已经是2018年超英剧里的惊喜，谁晓得那只是DC原创超英剧的预热而已。《泰坦》是很出色，但却只是《绿箭侠》、《闪电侠》风格基础上的暗黑升级版，而当机甲人、底片人、弹力女郎、疯狂的简、钢骨，以及首席集体登场时，观众才发现超英剧原来还可以像这么玩梗。


《末日巡逻队》剧照

　　这群边缘人在隐秘庄园里安度岁月后，仅仅由于大反派的出现，逼于无奈才跑出来拯救世界。这些被世人遗弃的废材超级英雄更多地立足于人性，几乎每个人物都有完整的人物故事线，从被迫成为超级英雄到逐渐成长，充满缺憾的人生，反倒更容易引起观众的情感共鸣。

　　《末日巡逻队》这类沙雕剧集也证明了DC与漫威宇宙构建的巨大不同，相对于漫威创造出了一条能够串联起所有影片的故事线，就连即将上线的《洛基》等剧集也是漫威宇宙的一部分，DC却在放任旗下的英雄们各自茁壮成长。

　　《末日巡逻队》甚至不属于传统DCEU，而是和《泰坦》一样从属于一个新的黑暗电视剧宇宙，正因为DC旗下的超级英雄大家各忙各的，不必时时考虑如何与其他的超级英雄联动一下，反倒给了创作者更大的自由度，并创造出一股反传统的超级英雄另类风潮。

Netflix的《伞工厂》并不算失败

　　和《末日巡逻队》一样，Netflix的《伞学院》的故事设定同样是几位超能力人长大成人后，发现穿越后的世界已经毁灭，没办法只好出来拯救世界。

　　但Netflix另类超英剧的问题是拍什么都像被打上了Netflix的标签，科幻、悬疑、枪战、动作、奇幻各种元素大混搭，唯独缺一份角色的可爱。

　　从已经播出剧集的口碑和热度看，不管是《伞学院》一样的精工细作还是《末日巡逻队》一样的五毛特效，观众都喜闻乐见，但两部剧都出现了口碑中段开始下滑的现象，接下来需要解决的是这类剧集的续航问题。

作者：肥罗大电影   编辑：ruo

查看全文 ∨

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 美剧 二月 伞学院 末日巡逻队

相关电影/影人

末日巡逻队

末日巡逻队 (2019)

-1.0

导演：Glen Winter

主演：马特·波莫

在线播放

百年孤独

百年孤独 ()

0.0

在线播放

伞学院

伞学院 (2019)

-1.0

导演：Andrew Bernstein

主演：汤姆·霍珀

在线播放

互怼特工

互怼特工 (2018)

0.0

导演：彼得·阿腾西奥

主演：劳伦·科汉

在线播放

无罪证明

无罪证明 (2018)

-1.0

导演：帕翠西娅·里根

主演：蕾切尔·李费佛

在线播放

奇迹缔造者

奇迹缔造者 (2019)

-1.0

导演：Ryan Case

主演：史蒂夫·布西密

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (3)

发表

本周热读

1

"亚太最帅100张面孔"冠军绝对大吃一京

有些人德艺双馨 有些人除了粉丝都不认识

49
新出炉的一个“亚太区最帅100张面孔”榜单上，时光网列..
2

《复仇者联盟4》最新中文预告解析

钢铁侠还活着 雷神开撩惊奇队长？

重磅！《复仇者联盟4》中文预告来了！
3

艺术至上！盛极一时的波兰电影海报

审查制度下野蛮生长的精品

74
波兰电影海报在上世纪五六十年代的繁盛很容易让人联想到..
4

香港科幻《明日战记》新预告场面浩大

古天乐对决外星生物 张家辉策划"天幕计划"

在香港建筑已被藤蔓遍布的末世场景中，古天乐驾驶高科技..
5

《爱，死亡和机器人》你赢了！

Netflix这部成人动画短片集火遍了全球

Netflix砸钱，大卫芬奇出力，你想看的它都有。

查看更多