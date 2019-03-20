流媒体之战Netflix不再一家独大， 而开发《百年孤独》这样的剧集，就是他们用来对抗“异鬼”的“龙晶”。无论多难开采，这场开发都必须进行，因为异鬼军团不舍昼夜。









很难说 DC 过去两年发生了什么，从《神奇女侠》的复苏、《海王》的气势如虹到《雷霆沙赞》的口碑大爆，不仅DC电影已经重新找到感觉， 2018 年 9 月成立的 DC Universe 更用口碑出色的 《泰坦》 和口碑更出色的《末日巡逻队》证明， DC电影和DC剧并没有此消彼长，而是实现了共同进步。









同样包含黑暗、疯狂、怪诞元素，Netflix的《伞工厂》并不算失败，但还是比DC Universe的剧集稍逊一筹。





这场对决背后是一盘正在徐徐铺开的流媒体权力的游戏。而棋盘上的最新变局是，继Netflix旗下的漫威剧纷纷被取消之后，随着《绿箭侠》被宣布在下一季以10集终结，CW的DC电视剧宇宙或许也到了落幕时刻。





没有结束就没有开始，万物生生不息。





美国时间2月1日—2月28日18-49年龄层观众收视率（万人/收视率）









当超英大片忙着毁天灭地，DC超英剧可能找到了一条沙雕新路





虽然只是原创剧的第二年， DC却已经证明他们就是超英剧的行家。末日巡逻队是在《泰坦》的第四集里亮相的，提摩西·道尔顿饰演的首席看中了渡鸦的黑暗魔力，想拿她做实验，结果被潜力惊人的渡鸦反杀，下半身瘫痪。





《泰坦》已经是2018年超英剧里的惊喜，谁晓得那只是DC原创超英剧的预热而已。《泰坦》是很出色，但却只是《绿箭侠》、《闪电侠》风格基础上的暗黑升级版，而当机甲人、底片人、弹力女郎、疯狂的简、钢骨，以及首席集体登场时，观众才发现超英剧原来还可以像这么玩梗。





《末日巡逻队》剧照 《末日巡逻队》剧照





这群边缘人在隐秘庄园里安度岁月后，仅仅由于大反派的出现，逼于无奈才跑出来拯救世界。这些被世人遗弃的废材超级英雄更多地立足于人性，几乎每个人物都有完整的人物故事线，从被迫成为超级英雄到逐渐成长，充满缺憾的人生，反倒更容易引起观众的情感共鸣。









《末日巡逻队》甚至不属于传统DCEU，而是和《泰坦》一样从属于一个新的黑暗电视剧宇宙，正因为DC旗下的超级英雄大家各忙各的，不必时时考虑如何与其他的超级英雄联动一下，反倒给了创作者更大的自由度，并创造出一股反传统的超级英雄另类风潮。





Netflix的《伞工厂》并不算失败





和《末日巡逻队》一样，Netflix的《伞学院》的故事设定同样是几位超能力人长大成人后，发现穿越后的世界已经毁灭，没办法只好出来拯救世界。





但Netflix另类超英剧的问题是拍什么都像被打上了Netflix的标签，科幻、悬疑、枪战、动作、奇幻各种元素大混搭，唯独缺一份角色的可爱。





从已经播出剧集的口碑和热度看，不管是《伞学院》一样的精工细作还是《末日巡逻队》一样的五毛特效，观众都喜闻乐见，但两部剧都出现了口碑中段开始下滑的现象，接下来需要解决的是这类剧集的续航问题。



