网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

昆汀"好莱坞往事"首曝预告李小龙戏超多

李小龙气焰高对打皮特 小李子痞气十足

2019-03-20 21:11:05 来源：Mtime时光网

昆汀·塔伦蒂诺新作《好莱坞往事》首曝预告。莱昂纳多·迪卡普里奥、布拉德·皮特、玛歌特·罗比、以及麦克·毛饰演的李小龙亮相。
　　时光网讯 昆汀·塔伦蒂诺新作《好莱坞往事》首曝预告！莱昂纳多·迪卡普里奥布拉德·皮特玛歌特·罗比、以及麦克·毛饰演的李小龙亮相。


麦克·毛饰演李小龙


“李小龙”和皮特对打

　　《好莱坞往事》昆汀·塔伦蒂诺的第九部剧情片，也是他首部以真人事件为背景拍摄的电影。

　　故事发生在1969年的洛杉矶，一位电视剧演员（小李子）凭借新作品一夜走红，这令他产生了投身电影圈的想法。与此同时，他的好哥们兼替身演员（皮特）也在暗中进行同样的筹划。

　　曼森家族凶杀案将作为全片的背景故事出现，片中小李子是罗比饰演的莎朗·塔特（罗曼·波兰斯基前妻，被曼森残忍杀害）邻居。


小李子和皮特哥俩好


玛格特·罗比


臭名昭著的连环杀手曼森

　　预告中，麦克·毛饰演的李小龙亮相，而且镜头非常多！他气焰十足，对皮特说：“我的手已经注册成为一种武器了。如果我们对打，你受伤了，那我要进监狱的。”接着，他和皮特立马干了一架，双方似乎不相上下。

　　该片定档2019年7月26日美国上映。有望在5月的戛纳电影节上首映。

　　预告片用了两首音乐，来自乡村摇滚乐队组合The Mamas & The Papas（妈妈爸爸乐队）《Straight Shooter》（1966），以及Los Bravos的《Bring A Little Lovin》（1966）。

索尼哥伦比亚标志重回上世纪风格

小李子和“跟班儿”皮特

上世纪60年代末质感

昆汀第9部电影

玛格特·罗比饰演莎朗·塔特，曾红极一时

皮特，帅气中透露中沧桑

小李子，痞气十足

两个女孩有可能是曼森家族的人

洛杉矶出街

皮特对李小龙那一套不感冒

小李子饰演电视明星

皮特眼神透着忧郁，毕竟只是个替身，心怀壮志无处施展

连环杀手查理·曼森


小李子被小女孩感动哭了

李小龙霸气十足


皮特和李小龙过招，互不相让

   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 好莱坞往事 昆汀 小李子 皮特 李小龙
关注时光网微信

相关电影/影人

昆汀·塔伦蒂诺

昆汀·塔伦蒂诺

Quentin Tarantino

职业：导演 | 演员

查看影人作品  >

好莱坞往事

好莱坞往事 (2019)

0.0

导演：昆汀·塔伦蒂诺

主演：莱昂纳多·迪卡..

在线播放

莱昂纳多·迪卡普里奥

莱昂纳多·迪卡普里奥

Leonardo DiCaprio

职业：演员 | 制作人 | 编剧

查看影人作品  >

布拉德·皮特

布拉德·皮特

Brad Pitt

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

玛歌特·罗比

玛歌特·罗比

Margot Robbie

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

麦克·毛

麦克·毛

Mike Moh

职业：

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (13)

发表

本周热读

1

"亚太最帅100张面孔"冠军绝对大吃一京

有些人德艺双馨 有些人除了粉丝都不认识

49
新出炉的一个“亚太区最帅100张面孔”榜单上，时光网列..
2

诺兰"蝙蝠侠"三部曲重返IMAX大银幕!

50张片场照爽到爆炸!将在北美5座城市展映

50
诺兰导演的《蝙蝠侠》三部曲，将于3月底开始在北美的5座..
3

《复仇者联盟4》最新中文预告解析

钢铁侠还活着 雷神开撩惊奇队长？

重磅！《复仇者联盟4》中文预告来了！
4

香港科幻《明日战记》新预告场面浩大

古天乐对决外星生物 张家辉策划"天幕计划"

在香港建筑已被藤蔓遍布的末世场景中，古天乐驾驶高科技..
5

2019年真的能称为“科幻元年”吗？

国产科幻早有佳作 未来道路仍不确定

《流浪地球》拍出了大众想象中的科幻大片，但它不是科幻..

查看更多