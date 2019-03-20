时光网讯 昆汀·塔伦蒂诺
新作《好莱坞往事》
首曝预告！莱昂纳多·迪卡普里奥
、布拉德·皮特
、玛歌特·罗比
、以及麦克·毛
饰演的李小龙亮相。
麦克·毛饰演李小龙
“李小龙”和皮特对打
故事发生在1969年的洛杉矶，一位电视剧演员（小李子）凭借新作品一夜走红，这令他产生了投身电影圈的想法。与此同时，他的好哥们兼替身演员（皮特）也在暗中进行同样的筹划。
曼森家族凶杀案将作为全片的背景故事出现，片中小李子是罗比饰演的莎朗·塔特
（罗曼·波兰斯基前妻，被曼森残忍杀害）邻居。
小李子和皮特哥俩好
玛格特·罗比
臭名昭著的连环杀手曼森
预告中，麦克·毛饰演的李小龙亮相，而且镜头非常多！他气焰十足，对皮特说：“我的手已经注册成为一种武器了。如果我们对打，你受伤了，那我要进监狱的。”接着，他和皮特立马干了一架，双方似乎不相上下。
该片定档2019年7月26日美国上映。有望在5月的戛纳电影节上首映。
预告片用了两首音乐，来自乡村摇滚乐队组合The Mamas & The Papas（妈妈爸爸乐队）《Straight Shooter》（1966），以及Los Bravos的《Bring A Little Lovin》（1966）。
索尼哥伦比亚标志重回上世纪风格
小李子和“跟班儿”皮特
上世纪60年代末质感
昆汀第9部电影
玛格特·罗比饰演莎朗·塔特，曾红极一时
皮特，帅气中透露中沧桑
小李子，痞气十足
两个女孩有可能是曼森家族的人
洛杉矶出街
皮特对李小龙那一套不感冒
小李子饰演电视明星
皮特眼神透着忧郁，毕竟只是个替身，心怀壮志无处施展
连环杀手查理·曼森
小李子被小女孩感动哭了
李小龙霸气十足
皮特和李小龙过招，互不相让