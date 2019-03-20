麦克·毛饰演李小龙







“李小龙”和皮特对打





故事发生在1969年的洛杉矶，一位电视剧演员（小李子）凭借新作品一夜走红，这令他产生了投身电影圈的想法。与此同时，他的好哥们兼替身演员（皮特）也在暗中进行同样的筹划。











小李子和皮特哥俩好







玛格特·罗比







臭名昭著的连环杀手曼森





预告中，麦克·毛饰演的李小龙亮相，而且镜头非常多！他气焰十足，对皮特说：“我的手已经注册成为一种武器了。如果我们对打，你受伤了，那我要进监狱的。”接着，他和皮特立马干了一架，双方似乎不相上下。





该片定档2019年7月26日美国上映。有望在5月的戛纳电影节上首映。





预告片用了两首音乐，来自乡村摇滚乐队组合The Mamas & The Papas（妈妈爸爸乐队）《Straight Shooter》（1966），以及Los Bravos的《Bring A Little Lovin》（1966）。





索尼哥伦比亚标志重回上世纪风格





小李子和“跟班儿”皮特





上世纪60年代末质感





昆汀第9部电影





玛格特·罗比饰演莎朗·塔特，曾红极一时





皮特，帅气中透露中沧桑





小李子，痞气十足





两个女孩有可能是曼森家族的人





洛杉矶出街





皮特对李小龙那一套不感冒





小李子饰演电视明星





皮特眼神透着忧郁，毕竟只是个替身，心怀壮志无处施展





连环杀手查理·曼森







小李子被小女孩感动哭了





李小龙霸气十足