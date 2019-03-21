时光网采访到了马特•波莫，就他在新电视剧系列《末日巡逻队》中的独特工作经历聊了聊。





























最近在洛杉矶，时光网采访到了马特·波莫，聊了聊有关这部新剧的东西。









马特·波莫：是的，我肯定读过。应该说每个孩子都曾和超级英雄有一种特殊的关系。和我们这一代的其他孩子一样，我从小就喜欢超人和蝙蝠侠、海王，喜欢整个正义联盟，真的。当然也有一些漫威的角色，但我觉得我小时候更喜欢DC。





《末日巡逻队》这部剧讲的是一群不合群的社会弃儿，他们由奈尔斯·考尔德组建成一个团队，给自己一个机会找出如何利用超能力去做好事的方法。我之所以喜欢这部剧是因为，当初我看Grant Morrison的漫画时就觉得它非常出色，非常的抽象、荒诞，甚至可以令人产生幻觉。这完全出乎我的意料。















作为一个这么多年来读了很多超级英雄剧本的人，这个剧本有一种非常独特的声音。我本来最担心的是他们怎么能做到每周都完成工作，因为就生产设计和效果而言，这部作品是如此的雄心勃勃。但最终他们确实完成了令人难以置信的工作。









马特·波莫：是的，对我和Matthew Zuk来说，这真的是一次合作，他很了不起。布兰登·费舍和Riley Shanahan也做了同样的事情。我和Matthew平时会互相发短信讨论一些事，因为通常是我在录音棚里，他在片场，然后我们会回去润色一下。





我认为这是这部剧的独特之处，也是我们仍在探索的最佳方式，因为真的没有先例。这和为动画配音不一样，不是说你可以先铺好一条轨道，然后他们会根据你的声音进行动画处理，然后你再去润色。这部剧里的操作是非常独特的。











Mtime：这样做的原因是什么？





马特·波莫：老实说，工作安排的要求就是这样的。这么做既让我和布兰登成为了这个项目的一份子，但又不必将一年之中的8到9个月时间，每天12到14个小时都花在片场。这是一部分原因，另一个原因是他们想要合作表演，演员之间用身体和身体交流，而我和布伦丹在情感上进行诠释。





Mtime：你的角色和漫画书里有多少相似和不同的地方？他在漫画里不是同性恋对吧？















杰里米对这个角色的设想非常具体，他是一个饱受折磨的灵魂。外表上，他是一个有成就的男人，一个正宗的美国成功人士，但内心深处，这些年他一直觉得自己是个怪物，必须隐藏真实的自己。





这是一个很好的寓言故事，在他经历了事故被活活烧得毁容之后，他变成了一个怪物，一直觉得自己困在里面。所以在第一季中，他的大部分旅程都是关于如何接受这些，并学着如何接受这部分的自己。









马特·波莫：是这样的，他们都是被一个坐在轮椅上的核心人物聚到一起，确实有很多相似之处。我想很多人认为《末日巡逻队》是在《X战警》之后出现的，但事实恰恰相反。《x战警》是从《末日巡逻队》中衍生出来的，或者说是借鉴了一些元素。











Mtime：那你认为为什么《x战警》获得了更广泛的赞誉和商业认可？





马特·波莫：我觉得《末日巡逻队》就像是你吃了一片迷幻药，然后去了某个地下洞穴，欣赏萨尔瓦多·达利的作品，或者别的什么，它太抽象了。在20世纪50年代它刚出版的时候阅读门槛是很高的，后来所有对它的重新解释，都像是在竞争谁是这个故事更荒诞离奇的版本。这一点和《x战警》有点不同。所以我认为你必须让自己沉浸在它的荒谬中，因为它是按照自己的节奏在前进，没有比这更好的了。





Mtime：你的角色有去外太空的梦想，你自己曾经有梦想过成为一名宇航员吗？





马特·波莫：当然，当我还是个孩子的时候，我觉得每个人仰望天空，看到了更广阔的未知时，都想去看看。我不会说自己像查克·叶格，我知道他们是根据查克·叶格塑造的拉里·特雷纳这个角色，但我能理解他对那种刺激的需求，在尽其所能挑战极限时渴望的那种生死攸关的激情。











所以在我们开始拍摄之前，我看了几部相关的电影，还做了一些笔记。那是我第一次真正理解那些创造历史的人的心态，以及成为其中一员意味着什么，成为一名宇航员是多么的独特，获得那种成就是多么的困难艰辛，以及这对国家和全世界的科学发展意味着什么。





Mtime：到目前为止，你在剧中最激动人心的时刻是什么?





马特·波莫：肯定有一些。我之前不知道这部剧的制作成本有多高，直到我第一次进入1961年制造的X-15喷气战机的复制品，基本是从飞机的中间到飞机的前部。我必须爬上一个9.2米高的平台才能进去，然后就像坐过山车一样，因为它是液压的，所以可以向不同的方向移动。这就是我对这部剧的介绍！















马特·波莫：这是我一生中最难以置信的经历之一。瑞恩·墨菲在2017年12月给我打电话说:“我想让你来当导演。”我以为他说的是《美国恐怖故事》第十季之类的，但当他说是范思哲的时候，我差点晕过去。然后等我恢复过来意识，我赶紧答应了。





虽然我已经在片场工作了近20年，但我从来没有真正学习过怎么执导作品，所以我读了3000多页的书，跟着两位导演学习，还去美国导演协会做了深入的研究，那是一个令人难以置信的组织。我一直在尽我所能地学习，尽可能多地观看优秀导演的作品，因为他们从第一季开始就设定了特别卓越的标准，而我又不想错失良机。









