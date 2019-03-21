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男神基努又换狗了!"疾速追杀3"十大角色海报

"旧爱"哈莉贝瑞杀气腾腾 全新预告即将发布

2019-03-21 07:56:42 来源：Mtime时光网

《疾速追杀3》发十大角色海报，男神基努·里维斯身边的狗狗又换了一条!新加盟的哈莉·贝瑞饰演与约翰·威克有着一段过往的女杀手索菲亚，女神左右各有一条狼犬护体，杀气腾腾。
　　时光网讯 动作爽片系列《疾速追杀3》连发十大角色海报，基努·里维斯再次化身冷酷杀手约翰·威克，男神身边的狗狗又换了一条！

　　新加盟的哈莉·贝瑞饰演与约翰·威克有着一段过往的女杀手索菲亚，女神左右各有一条狼犬护体，杀气腾腾。伊恩·麦柯肖恩劳伦斯·菲什伯恩等约翰·威克的老朋友们悉数回归，杰森·曼祖卡斯等神秘新角色首度亮相。随着角色海报的发布，影片的正式预告片也即将与影迷见面。

中文先导预告

      影片剧情承接上一部《疾速特攻》的结尾，就展示了约翰·威克面临的危机——因杀害杀手组织“高桌”（High Table)成员，他被对方以1400万奖金悬赏追杀。全纽约的杀手蜂拥而至，在这过程中，他遇上了哈莉·贝瑞所饰演的索菲亚，她与约翰曾经有过一段过去。

　　《疾速追杀3》今年5月17日北美上映。

   编辑：Joker

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 疾速追杀3 海报 基努·里维斯 哈莉·贝瑞
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