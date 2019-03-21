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"高妹""暮光男"加盟诺兰新片当主演

诺神要打造一部"庞大、新颖商业动作巨制"

2019-03-21 08:42:30 来源：Mtime时光网

事业蒸蒸日上的英国新生代罗伯特·帕丁森、伊丽莎白·德比齐双双确认出演克里斯托弗·诺兰导演新片。

　　时光网讯 继昨天爆出《黑色党徒》男主角约翰·大卫·华盛顿加盟克里斯托弗·诺兰的新片，今天该片再添两位新主演。

　　根据《综艺》独家曝光的消息，事业蒸蒸日上的英国新生代罗伯特·帕丁森《暮光之城》《好时光》）、伊丽莎白·德比齐《寡妇联盟》《银河护卫队2》）双双确认出演，两人将首次与诺兰合作。

新片仍将采用IMAX呈现

　　该片是诺兰在《敦刻尔克》后的最新力作，据悉诺兰已完成影片剧本，将择日开拍。诺兰新作保持了一贯的神秘感，影片上映之前不会透露太多细节。唯一确定的消息是，改编不是此前盛传的“《西北偏北》式爱情动作片”，内部人士告诉好莱坞媒体说这是一部“庞大的、新颖的、动作商业大片，将再次通过IMAX来展示”。

　　华纳已为诺兰的这部新作留出2020年7月17日的暑期黄金档期。

   编辑：Joker

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 克里斯托弗·诺兰 罗伯特·帕丁森 伊丽莎白·德比齐
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