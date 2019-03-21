2019-03-21 08:42:30 来源：Mtime时光网
新片仍将采用IMAX呈现
编辑：Joker
Christopher Nolan
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Robert Pattinson
Elizabeth Debicki
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月禾
8分钟前
诺神的动作戏…………说实话，虽说我也喜欢诺神的作品，但是诺神的动作戏真的不够带劲啊，蝙蝠侠三部曲的打斗戏都有一种街头打架的感觉。真心希望诺神这次能有一个厉害点的动作指导。
渔者愚者
19分钟前
估计诺兰又要再交一次应付观众的“作业”，才能继续开拍他自个儿想拍的作品。
唉，估计诺兰以后的线路还是：拍一部通俗大众的，攒够钱了，再拍一部先锋实验的。
就像，带有很强烈作者气质的《致命魔术》和《盗梦空间》都是夹在《黑暗骑士》三部曲中拍的，而黑暗骑士三部曲，也就只有第二部诺兰能忽悠着片方按自个儿的意思来。
以上都是个人瞎猜测，大家就当笑话看得了。
T1000
38分钟前
虽然不太喜欢嫩牛五方，但是很期待诺神新作！
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