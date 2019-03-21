#电影雷霆沙赞#曝“揭秘沙赞”特辑，扎克瑞·莱维亲自现身，揭秘沙赞的三大秘密，全程猛敲黑板，满满都是知识点，让人们对正太变猛男的DC“逗比”英雄有了更深入的了解。









其次，像每一个超级英雄都会有一个和自己作对的超级大反派，沙赞的“最佳选择”就是希瓦纳博士，英国男星“马强”马克·斯特朗将出演这位沙赞的“宿敌”，二人将展开嗨爽激燃的正邪酣战！





而沙赞最强大之处就在于天赐神力，扎克瑞详细阐述了“SHAZAM”中每个字母对应的神力，它们分别是：所罗门的智慧、赫拉克勒斯的力量、阿特拉斯的耐力、宙斯的神力、阿喀琉斯的勇气、墨丘利的速度，而六大神力聚集在一起就是沙赞！







