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谁是沙赞？三大知识点秒懂DC新英雄！

"沙赞本赞"扎克瑞亲自揭秘 英雄如何出少年

2019-03-21 09:07:01 来源：Mtime时光网

#电影雷霆沙赞#曝“揭秘沙赞”特辑，扎克瑞·莱维亲自现身，揭秘沙赞的三大秘密，全程猛敲黑板，满满都是知识点，让人们对正太变猛男的DC“逗比”英雄有了更深入的了解。
　　时光网讯 华纳兄弟影片公司出品的最新DC超级英雄电影《雷霆沙赞！》将于4月5日全国上映，同步北美。电影今日曝“揭秘沙赞”特辑，沙赞扮演者扎克瑞·莱维亲自现身，揭秘这位新晋超级英雄的三大秘密，全程猛敲黑板，满满都是知识点，让人们对正太变猛男的DC“逗比”英雄有了更深入的了解。此外，“沙赞本赞”也将于3月25日现身中国首映活动。

         此次发布的“揭秘沙赞”特辑中，“沙赞本赞”扎克瑞·莱维帅气亮相，开场直截了当地表示要跟大家分享三个关于沙赞的神奇知识，而这些有助于观众更好地享受这部超级英雄电影。首先，沙赞不同于“蝙蝠侠”布鲁斯·韦恩、“超人”克拉克·肯特，他的真实身份是一个不到15岁的小男孩比利·巴特森，对此扎克瑞不禁调侃称沙赞不用很有钱或很懂技术就可以成为一个超棒的英雄，正应验了那句古话“英雄出少年”！

　　其次，像每一个超级英雄都会有一个和自己作对的超级大反派，沙赞的“最佳选择”就是希瓦纳博士，英国男星“马强”马克·斯特朗将出演这位沙赞的“宿敌”，二人将展开嗨爽激燃的正邪酣战！

　　而沙赞最强大之处就在于天赐神力，扎克瑞详细阐述了“SHAZAM”中每个字母对应的神力，它们分别是：所罗门的智慧、赫拉克勒斯的力量、阿特拉斯的耐力、宙斯的神力、阿喀琉斯的勇气、墨丘利的速度，而六大神力聚集在一起就是沙赞！

　　《雷霆沙赞！》由《安娜贝尔2：诞生》《关灯以后》导演大卫·F·桑德伯格执导，扎克瑞·莱维、亚瑟·安其、马克·斯特朗、杰克·迪伦·格雷泽等联袂出演，将于4月5日全国上映。

   编辑：Joker

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关键词： 雷霆沙赞 DC 扎克瑞·莱维
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导演：大卫·F·桑德..

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扎克瑞·莱维

扎克瑞·莱维

Zachary Levi

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