时隔多年，李少红导演再次与爱徒杨幂合作，对她称赞有加，表示在昨天拍摄时，杨幂和周一围在戏中的“深情一望”很打动自己。





电影《解放了》讲述了平津战役末期，解放军炮兵连长蔡兴福率领四人小分队，与国民党军需官姚喆等人一起携手解放天津城的故事。





平津战役是解放战争中具有决定意义的“三大战役”之一。1949年1月，为准确掌握天津城防布局，为总攻扫平道路，解放军炮兵连长蔡兴福、侦察兵马宝树、廖枫，炮团实习参谋葛桂忱四人小组临危受命，乔装潜入天津城。此时，负责转移北平守军眷属的国民党军需官姚喆在宪兵营长钱卓群的暗算下成为通缉犯，带女儿出逃时恰好与进城的蔡兴福小组相遇，蔡兴福挟持姚喆欲完成任务。随着目标任务的逐步明晰，姚喆被暗算背后的秘密、钱卓群企图破坏北平和谈的阴谋、蔡兴福失踪儿子的下落都渐渐浮现出来。









李少红介绍，影片目前已经拍摄一个多月，作为一名女导演，自己对战争电影有不同的理解。《解放了》并非以宏大叙事展现战争，而是从年轻战士、战区孩童等普通人的视角勾连出底层人民的生活，展现在这段历史中充满情义的故事。





时隔多年，李少红导演再次与爱徒杨幂合作，对她称赞有加，表示在昨天拍摄时，杨幂和周一围在戏中的“深情一望”很打动自己。





据悉，除当天到场的演员外，影片主演还有包括姜皓文、王迅、潘斌龙、郭麒麟、尹子维、邵兵等。





制片人沈羽倩介绍，《解放了》主要以城市巷战为主，整个取景大部分也是在城市中，所以是中国电影难得一见的“城市战争”题材。为了保证对历史的尊重，电影《解放了》剧组特意在拍摄地搭建了“解放桥”等天津标志性的建筑。

编辑：羊羊