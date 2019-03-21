时光网讯
为进一步加强中日两国戏剧文化交流，受中国戏剧家协会邀请，以日本著名表演艺术家仲代达矢
先生为团长的日中文化交流协会代表团一行6人，于2019年3月20日至24日来华访问北京、上海两个城市，参访中国电影资料馆、中央戏剧学院、上海戏剧学院等进行文化交流活动。
1932年12月，仲代达矢出生于日本东京，作为日本最著名的演员，在舞台剧、电影、电视剧等领域均有颇高建树，与黑泽明
、小林正树
、五社英雄
等日本著名导演都有诸多的合作，出演作品一百多部，在国际及日本国内获奖无数，在剧坛和影坛独树一帜。代表作包括电影《乱》
、《七武士》
、《黑河》
、《做人的条件》
、《切腹》
、《影子武士》等，舞台剧《幽灵》、《理查三世》、《茱莉小姐》、《底层》、《哈姆雷特》、《奥赛罗》、《俄狄浦斯王》、《麦克白》、《西哈诺》、《推销员之死》、《建筑大师》等。
日本电影之外，仲代达矢也和华语影视有过缘分，曾出演由中央电视台和日本NHK合拍的电视剧《大地之子》
（与朱旭
、吕中
、蒋雯丽
合演），曾参演由徐克
导演执导的电影《妖兽城市》。虽已届耄耋之年，至今仍活跃在戏剧舞台上，始终致力于诸如《大胆妈妈和她的孩子们》等经典剧作的排演。由其主演的话剧、莫里哀名作《伪君子》将于今年在东京上演。他实至名归地成为活跃在日本一线的最伟大的男演员。
3月21日，在中国电影资料馆举行由中国戏剧家协会与中国电影资料馆联合主办的“演员人生——对话仲代达矢”交流会（时光网将现场直播）
。交流会由中国戏剧家协会主席、著名表演艺术家濮存昕
主持，著名电影导演陆川
、《人民中国》杂志主编王众一作为嘉宾同台交流。观众将有机会通过观摩仲代达矢舞台剧及电影片段集锦，领略仲代达矢的舞台表演魅力。3月23日，仲代达矢一行参加由上海戏剧家协会、上海电影家协会主办的座谈会。
作为日本电影史上最伟大的男演员来访北京，时光网将全程进行追踪报道和活动支持。
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3月21日晚七点，中国电影资料馆展映仲代达矢的代表作《切腹》后，将在现场举行“演员人生——对话仲代达矢”
交流会，时光网将独家视频直播
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