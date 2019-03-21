3月21日，在中国电影资料馆举行由中国戏剧家协会与中国电影资料馆联合主办的“演员人生——对话仲代达矢”交流会（时光网将现场直播）

仲代达矢主演，黑泽明导演作品《影子武士》

















作为日本电影史上最伟大的男演员来访北京，时光网将全程进行追踪报道和活动支持。























· 在展映活动前，时光网对老戏骨仲代达矢进行了长达一个小时的独家专访，从走上表演之路，到与黑泽明、小林正树导演的亲密合作，仲代达矢亲口为我们讲述从影65年的心路历程！最新一期“时光对话”独家对话仲代达矢，将于近期上线，一定要来看哦！



