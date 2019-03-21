时光网讯
即将在3月22日上映的柏林电影节获奖影片《地久天长》
今日发布了终极预告片。预告片中，30年的沧海桑田，两个家庭，两代恩怨，从青年到白头，两条时间主线同时进行，浓缩了过去中国30年的变迁。导演王小帅
表示：不管社会再变化，我们都要找到善良，让善良一直发散出去，这就是我的愿望。”
终极预告中，王源饰演的刘星带着少年叛逆与父亲王景春争锋相对，饰演母亲的咏梅带着中国传统女性的无奈与关怀介于这种隔阂之中。“我们还有什么不可以面对的呢”这句意味深长的话在预告中多次出现，意在影片发出的更深层次的追问：“唏嘘命运的背后，传统中国人的隐忍和坚强究竟能到哪个阶段？”
预告片串起了中国近三十年的社会变迁与中国人漫长又短暂的人生，核心还是“共情”——亲情与家庭。王小帅表示“任何故事时间的跨度给够了，人生的无常就会自动显现出来。”随着年代的变化，电影像3D立体一样将观众包裹起来，和角色一起，走过三十年起伏的人生。
《地久天长》
的时间跨度和叙事背景在近年国产影片中也颇为少见，题材关于中国人之间、朋友之间、夫妻之间的描述触碰到不同阶级和不同年龄层观众的内心和命运，以及中国三十年的人情与社会变迁。影片延续了王小帅电影的一贯好口碑，现象级影评刷爆业内朋友圈，有影评人感慨道：“这部电影回归电影本源，讲述个体命运的同时，展现一段不可忘却的历史，值得回味。”
电影《地久天长》由王小帅执导，王景春、咏梅领衔主演，齐溪、王源、杜江、艾丽娅、徐程、李菁菁、赵燕国彰等主演。
《地久天长》剧照
《地久天长》剧照
《地久天长》剧照