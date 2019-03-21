《地久天长》今日发布了终极预告片，两个家庭，两代恩怨，浓缩了过去中国30年的变迁。





终极预告中，王源饰演的刘星带着少年叛逆与父亲王景春争锋相对，饰演母亲的咏梅带着中国传统女性的无奈与关怀介于这种隔阂之中。“我们还有什么不可以面对的呢”这句意味深长的话在预告中多次出现，意在影片发出的更深层次的追问：“唏嘘命运的背后，传统中国人的隐忍和坚强究竟能到哪个阶段？”





咏梅、王景春 预告片串起了中国近三十年的社会变迁与中国人漫长又短暂的人生，核心还是“共情”——亲情与家庭。王小帅表示“任何故事时间的跨度给够了，人生的无常就会自动显现出来。”随着年代的变化，电影像3D立体一样将观众包裹起来，和角色一起，走过三十年起伏的人生。









咏梅、王源母子对峙 电影《地久天长》由王小帅执导，王景春、咏梅领衔主演，齐溪、王源、杜江、艾丽娅、徐程、李菁菁、赵燕国彰等主演。





《地久天长》剧照









《地久天长》剧照