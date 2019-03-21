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吴镇宇乔杉《转型团伙》定档4.19

香港vs东北两大团伙高能对峙 谁会胜出？

2019-03-21 10:17:06 来源：Mtime时光网

吴镇宇乔杉《转型团伙》定档4月19日上映，片方同步曝光“叱咤风云”版预告以及“对峙”版定档海报，以吴镇宇为首的“香港团伙”和以乔杉为首的“东北团伙”相互较劲，笑料百出。
       

《转型团伙》“对峙”版海报

时光网讯吴镇宇主演并担当导演，乔杉文松吴志雄衣云鹤主演，费曼倾情加盟，于莎莎任达华等友情出演的喜剧电影《转型团伙》，今日宣布定档2019年4月19日。片方同步曝光“叱咤风云”版预告以及“对峙”版定档海报，以吴镇宇为首的“香港团伙”和以乔杉为首的“东北团伙”时而各自为阵、相互较劲，时而状况百出、笑料不断，用“以万变应万变”的精神，碰撞出不少颇具喜感的火花。

        当经典歌曲《友情岁月》响起，吴镇宇、吴志雄领头的“香港团伙”霸气登场，引发了不少网友的“回忆杀”；而由乔杉带头，文松、衣云鹤等北方喜剧人组成的“东北团伙”，则是近年来广受观众欢迎的喜剧新力量。

        预告片中，乔杉一出场，画风顿时从前一秒正经严肃的帮派斗争变成了贱萌模样，一句“吓唬谁呢”瞬间喜感爆棚。看似风马牛不相及的两队人马相遇，却因文化差异与各有所长的喜剧风格而笑料百出。

       

任达华端坐饭局中央不怒自威

同时曝光的剧照中，还出现了任达华、卢惠光等观众们熟悉的港片面孔，他们端坐饭局中央，不怒自威，看起来让吴镇宇压力很大。另外几张剧照中，吴镇宇时而被文松强势“壁咚”，时而高举双手似在被人威胁，或是与乔杉一起目瞪口呆直视前方，看来这次吴镇宇和乔杉将面对不少挑战和难题，令这场本就意外百出的“转型”之旅更为困难。

        电影《转型团伙》讲叙了过气影帝宇哥（吴镇宇饰）与当红童星费曼（费曼饰）因一场拍摄意外而陷入黑帮纷争的故事。失忆的宇哥意外“入戏”，以为自己就是真正的社团大哥，为了赚钱照顾儿子决定重出江湖，殊不知时代已经改变，引发一连串令人啼笑皆非的乌龙事件，更上演了险象环生的黑帮纷争……

        电影《转型团伙》将于4月19日在全国院线同步上映。

《转型团伙》剧照


                               《转型团伙》剧照

   编辑：隐饮

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 转型团伙 吴镇宇 乔杉
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