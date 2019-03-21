吴镇宇乔杉《转型团伙》定档4月19日上映，片方同步曝光“叱咤风云”版预告以及“对峙”版定档海报，以吴镇宇为首的“香港团伙”和以乔杉为首的“东北团伙”相互较劲，笑料百出。





当经典歌曲《友情岁月》响起，吴镇宇、吴志雄领头的“香港团伙”霸气登场，引发了不少网友的“回忆杀”；而由乔杉带头，文松、衣云鹤等北方喜剧人组成的“东北团伙”，则是近年来广受观众欢迎的喜剧新力量。





预告片中，乔杉一出场，画风顿时从前一秒正经严肃的帮派斗争变成了贱萌模样，一句“吓唬谁呢”瞬间喜感爆棚。看似风马牛不相及的两队人马相遇，却因文化差异与各有所长的喜剧风格而笑料百出。





任达华端坐饭局中央不怒自威 同时曝光的剧照中，还出现了任达华、卢惠光等观众们熟悉的港片面孔，他们端坐饭局中央，不怒自威，看起来让吴镇宇压力很大。另外几张剧照中，吴镇宇时而被文松强势“壁咚”，时而高举双手似在被人威胁，或是与乔杉一起目瞪口呆直视前方，看来这次吴镇宇和乔杉将面对不少挑战和难题，令这场本就意外百出的“转型”之旅更为困难。





电影《转型团伙》讲叙了过气影帝宇哥（吴镇宇饰）与当红童星费曼（费曼饰）因一场拍摄意外而陷入黑帮纷争的故事。失忆的宇哥意外“入戏”，以为自己就是真正的社团大哥，为了赚钱照顾儿子决定重出江湖，殊不知时代已经改变，引发一连串令人啼笑皆非的乌龙事件，更上演了险象环生的黑帮纷争……





电影《转型团伙》将于4月19日在全国院线同步上映。





《转型团伙》剧照





《转型团伙》剧照